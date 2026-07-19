En riesgo la vida del preso político Francisco Rangel Manzano tras sufrir crisis cardíaca en prisión de Canaleta

El preso político Francisco Rangel Manzano, de 64 años, sufrió una grave crisis cardíaca en la madrugada del sábado en la prisión Canaleta, en Perico, Matanzas, donde cumple una condena de seis años impuesta tras las protestas del 11 de julio de 2021.

Su esposa, Regla Burunate, enfermera de profesión, recibió la noticia por llamada telefónica desde el penal alrededor de las 12:20 del mediodía del sábado 18 de julio.

«Este sábado 18 de julio, mi esposo, a través de una llamada telefónica alrededor de las 12 y 20 del día desde la prisión Canaleta, en Perico, me comunicó que en la madrugada tuvieron que sacarlo con urgencia para la enfermería, ya que tuvo mucha falta de aire, fuerte dolor en el pecho y la presión super alta. Fue medicamentado, lo estabilizaron y, posteriormente, lo llevaron a la celda nuevamente», relató Burunate a Martí Noticias.

Rangel Manzano padece una cardiopatía de alto riesgo que agrava la situación: «Él padece una miocardiopatía de posible etiología isquémica con difusión sistólica de moderada a severa del ventrículo izquierdo, o sea que es una patología muy grave», explicó su esposa.

Las condiciones del penal, denunciadas reiteradamente por organizaciones de derechos humanos, representan un peligro adicional para alguien con esa afección cardiovascular.

Burunate describió celdas con camas pegadas unas a otras, sin ventiladores y con un calor extremo: «En un cubículo son muchos presos, no sé exactamente la cantidad, pero son las camas pegadas, una al lado de la otra, que no tienen ni espacio para nada, y entonces mucho calor, ahí no se puede tener un ventilador».

La situación crítica en la prisión Canaleta es conocida: el penal alberga más de 3,000 reclusos en instalaciones sin modernizar desde 1975, donde los presos reciben apenas un cubo de agua cada 24 horas para beber, lavar ropa e higiene personal.

Pese a llevar cumplidos cinco de los seis años de condena, el régimen se niega a concederle una licencia extrapenal o libertad condicional, y tampoco ha ordenado el dictamen médico-legal necesario para evaluar su excarcelación por razones de salud, trámite que no se ha realizado en casi seis años de reclusión.

Burunate responsabilizó directamente a la Seguridad del Estado: «Responsabilizo a la Seguridad del Estado y a las autoridades de la prisión de lo que pueda suceder. El estado de salud de Pancho es muy delicado y ellos lo saben. Ya ha cumplido cinco años de una condena de seis y por tal motivo le pueden otorgar, por el tiempo que lleva, una licencia extrapenal o una libertad condicional y las autoridades del régimen se niegan a hacerlo».

Rangel Manzano fue detenido el 11 de julio de 2021 durante las protestas populares en Colón, Matanzas, siendo miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Fue juzgado en enero de 2022 y condenado por «atentado» y «desorden público». En agosto de 2023 fue trasladado sin previo aviso a la familia al penal de Canaleta como represalia por la aparición de un cartel «Patria y Vida» en su prisión anterior.

El caso se enmarca en una crisis humanitaria más amplia del sistema penitenciario cubano: Cubalex documentó muertes bajo custodia en 39 ocasiones durante 2025 y al menos 30 en lo que va de 2026, muchas atribuidas a negligencia médica y desnutrición. Según Prisoners Defenders, en julio de 2026 hay 1,306 presos políticos en Cuba, de los cuales 338 fueron condenados directamente por las protestas del 11J.

«Yo voy para la Seguridad del Estado, que al final es la que tiene que ver con todos esos casos. Ellos tienen que ver con los médicos, tienen que ver con las prisiones. El eslabón principal es la Seguridad del Estado, en este país», advirtió Burunate, quien anunció que acudirá personalmente a esa institución para exigir una respuesta.