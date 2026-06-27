Denuncian situación crítica en prisión de Canaleta en Cuba: Un cubo de agua cada 24 horas y celdas de castigo

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Un activista de derechos humanos radicado en Estados Unidos, denunció la situación crítica que atraviesan los reclusos de la prisión disciplinaria de Canaleta, en la provincia de Ciego de Ávila, donde la escasez de agua potable se ha convertido en un instrumento de represión contra quienes se atreven a protestar.

Yonimiler Del Río Polo, representante del Movimiento de Derechos Humanos Mario Manuel de la Peña desde el exilio, detalló en Facebook que los presos que han levantado la voz internamente son trasladados de inmediato a celdas de castigo.

Según la denuncia, en esas celdas las autoridades del penal les suministran únicamente un cubo de agua cada 24 horas y con eso tienen que cubrir todas sus necesidades.

«Los asesinos que atienden a los reos solo le suministran un cubo de agua para que realicen todas sus necesidades en 24 horas, con esa cantidad tienen que lavar sus ropas, tomar de ella, higienizar las letrinas, bañarse», escribió.

Captura de Facebook / Yonimiler Rio

La represalia no se limita al aislamiento y la privación de agua. Cualquier reclamo adicional expone a los presos a nuevas acusaciones por «desorden público» o «desacato», delitos que podrían derivar en condenas adicionales ante tribunales del régimen.

Del Río Polo fue categórico al señalar responsables directos: el Coronel Luis Ernesto Castellano Dobao, delegado del Ministerio del Interior (MININT) en Ciego de Ávila, y el Teniente Coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, jefe del Órgano de Cárceles y Prisiones en esa provincia.

«La dirección de ese centro, en represalia a las protestas internas de los reclusos, demuestra una vez más que tanto esa población como la de fuera de la prisión está viviendo una dictadura abiertamente, sin importar la opinión pública internacional», afirmó el activista.

Cerró su denuncia con un llamado urgente a la comunidad internacional: «Le pedimos a las organizaciones de defensoría de los derechos humanos que tomen muy en serio lo aquí explicado y tomen carta en el asunto en defensa de estos reclusos».

La denuncia llega apenas cuatro meses después del violento motín que estalló en Canaleta el 18 de febrero, cuando un joven recluso fue golpeado por carceleros al protestar por hambre extrema. Aquella rebelión fue sofocada por fuerzas especiales con balas de goma y gas pimienta; Prisoners Defenders reportó entre siete y 10 muertos, cifra que el MININT nunca confirmó.

El contexto nacional agrava el cuadro dentro del penal. Casi 2,7 millones de cubanos -el 28 % de la población- sufren escasez diaria de agua potable, y el sistema de abastecimiento opera con apenas el 37 % del combustible necesario para mantener las estaciones de bombeo.

Dentro de las prisiones, esa crisis se convierte en herramienta de castigo.

Desde enero se han registrado al menos 20 muertes bajo custodia en cárceles cubanas, muchas atribuidas a desnutrición severa, según datos documentados por organizaciones de derechos humanos.

El aumento de muertes bajo custodia se produce en paralelo a un récord histórico de 1,260 presos políticos registrado por Prisoners Defenders en abril.