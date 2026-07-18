Trump se rinde ante Messi: «Así terminan los partidos cuando él toca el balón»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dedicó palabras de genuina admiración a Lionel Messi durante una recepción oficial de la FIFA celebrada este viernes en la Trump Tower de Nueva York, donde describió con sorprendente detalle una jugada del astro argentino en la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

En el evento, que contó con la presencia del presidente de la FIFA Gianni Infantino, Trump relató la jugada de Messi que selló el pase de Argentina a la final con una precisión que dejó a más de uno boquiabierto.

«Estaba bien marcado, bien marcado, y de repente estaba parado a la derecha. El gran jugador que lo marcaba estaba simplemente parado ahí. Tuvo tiempo de sobra para patear. Estuvo, yo diría, a un cuarto de pulgada de ser perfecto. Y eso fue el final del partido. Fue brillante», describió el mandatario.

La jugada a la que hizo referencia Trump ocurrió en el minuto 85 de la semifinal del miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, cuando Messi asistió a Enzo Fernández para iniciar la remontada argentina ante un marcador de 0-1 en contra.

Argentina había estado perdiendo desde el minuto 55, cuando Anthony Gordon puso a Inglaterra en ventaja. En apenas seis minutos finales, la selección albiceleste dio vuelta el partido: primero con el gol de Fernández en el 85, asistido por Messi, y luego con el de Lautaro Martínez en el 90+2, también con asistencia del capitán argentino.

Messi terminó la semifinal sin anotar, pero con dos asistencias que desataron la locura argentina y lo consolidaron como figura indiscutible del torneo.

Trump reconoció que no es un gran conocedor del fútbol, pero insistió en que nadie más había reparado en ese movimiento de Messi: «No sé si alguien más lo notó. Yo simplemente lo noté. Nadie habló de eso».

El mandatario también calificó el Mundial 2026 como «uno de los eventos deportivos más grandes de todos los tiempos», con más de 6,5 millones de espectadores en estadios y cerca de seis mil millones de televidentes proyectados para la final.

Messi llega a la final del domingo como líder de la Bota de Oro del torneo, con ocho goles y cuatro asistencias en la competencia, y como el máximo goleador histórico de Copas del Mundo con 21 tantos, récord que estableció el 22 de junio de 2026.

Con su clasificación a la final, Messi se convierte además en el único futbolista junto a Cafú con tres finales mundiales disputadas, una marca histórica que subraya la dimensión de su carrera.

Trump confirmó que asistirá a la final Argentina vs. España del domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde entregará el trofeo al campeón junto a Infantino.

No será la primera vez que el mandatario y el astro argentino compartan un momento: en marzo de 2026, Trump recibió a Messi y al Inter Miami en la Casa Blanca para celebrar el título de la MLS Cup 2025, ocasión en la que declaró que era «un gran privilegio» dar la bienvenida a Messi, algo que «ningún presidente estadounidense había tenido la oportunidad de decir antes».