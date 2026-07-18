¿Por qué el presidente Javier Milei no asistirá a la final del Mundial de Fútbol entre Argentina y España?

Javier Milei no estará en las gradas del MetLife Stadium este domingo cuando Argentina y España disputen la final de la Copa Mundial 2026.

El presidente argentino confirmó el jueves que no viajará a Estados Unidos para presenciar el partido, y la razón no tiene nada que ver con la política: es pura superstición.

En una entrevista con Radio El Observador 107.9, Milei fue categórico: «De ninguna manera voy a viajar a Estados Unidos este domingo. Voy a ver el partido desde Olivos como el primer día». Al ser preguntado directamente si se trataba de una cábala, respondió con un escueto «sí».

El mandatario explicó que desde el inicio del torneo ha visto cada partido en el cine de la residencia presidencial de la Quinta de Olivos, en Buenos Aires, acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. «Voy mirando los partidos desde Olivos como el primer día. Es una cábala; miro los partidos en el cine de Olivos con mi hermana», declaró.

A ese ritual se suma otro: Milei usa una chaqueta de la petrolera estatal YPF como amuleto de buena suerte, costumbre que adoptó durante el partido ante Suiza tras notar que Argentina marcó un gol justo cuando se la había quitado.

Varios medios, entre ellos AS y NTN24, confirmaron la versión del mandatario: la ausencia responde exclusivamente a la superstición y no a razones políticas ni diplomáticas.

La decisión de Milei contrasta con la de otros líderes mundiales que sí estarán en el estadio. Donald Trump asistirá a la final y entregará el trofeo al equipo campeón junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, según confirmó la Casa Blanca el jueves.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también acudirá por invitación de Trump. Por el lado español, la familia real en pleno —el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía— estará presente en el MetLife Stadium.

La final entre Argentina y España es un duelo inédito en la historia de los Mundiales: ambas selecciones nunca antes se habían cruzado en una final. Argentina llegó al partido decisivo tras vencer a Inglaterra 2-1 en semifinales, mientras que España eliminó a Francia 2-0 en Dallas.

Milei también aprovechó la entrevista para desmentir rumores que circulan en redes sociales sobre un supuesto arreglo del torneo a favor de Argentina, calificando esas versiones de «tontería».

El presidente ofreció dejar la Casa Rosada disponible para que la selección celebre allí si conquista el título, aunque aclaró que él no aparecerá en la fotografía oficial para no politizar el logro deportivo.

La final comenzará a las 3:00 p.m. hora de Cuba, con el esloveno Slavko Vincic como árbitro designado por la FIFA, y con Lionel Messi buscando su segunda medalla de oro mundialista a los 39 años.