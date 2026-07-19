Imágenes de la Final: El saludo de Trump con los reyes de España y Pedro Sánchez

El saludo de Trump con los reyes de España y Pedro Sánchez

Donald Trump saludó este domingo a los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el palco VIP del MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, durante la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Las imágenes del encuentro, captadas por la agencia EFE, mostraron a los mandatarios detrás de un cristal blindado en la tribuna oficial, mientras una multitud de aficionados levantaba sus teléfonos para fotografiar el momento desde el exterior del palco.

El saludo fue descrito por medios españoles como «la foto más esperada» de la final, dado el tenso contexto diplomático que precedió al encuentro entre Washington y Madrid.

Las tensiones entre ambos países se habían agudizado desde que España se negó a ceder las bases militares de Rota y Morón para la Operación Furia Épica —la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán lanzada en febrero de 2026— y cerró su espacio aéreo a aeronaves militares de Estados Unidos.

El punto más álgido llegó el 8 de julio, durante la cumbre de la OTAN en Ankara, cuando Trump calificó a España de «causa perdida» y ordenó cortar el comercio bilateral: «España es un aliado horrible en la OTAN. No participan, no pagan, no quiero tener nada que ver con España».

Sin embargo, apenas días después, Sánchez declaró haber mantenido una conversación informal con Trump en Ankara sobre el Mundial, asegurando que hubo «palabras amables y gentileza» y que «no hubo en ningún caso tensión».

El apretón de manos en el palco del MetLife quedó así cargado de simbolismo diplomático, con la final mundialista como telón de fondo.

Junto a Trump y la delegación española, el palco reunió a Melania Trump, la presidenta de México Claudia Sheinbaum, el primer ministro de Canadá Mark Carney, el presidente de la FIFA Gianni Infantino y el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani.

La familia real española asistió al completo: además de Felipe VI y Letizia, estuvieron presentes la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes ya habían celebrado el pase de España a la final.

Notablemente ausente fue el presidente argentino Javier Milei, quien optó por seguir el partido desde Buenos Aires por razones de «cábala», pese a que su selección disputaba la final.

Trump ejerció como anfitrión político principal del torneo y entregó el trofeo al equipo campeón junto a Infantino, quien días antes le había dicho en una recepción en la Trump Tower que el Mundial «no habría sido un éxito tan increíble sin ti».

Era la segunda final mundialista de España —la primera fue en 2010, cuando se coronó campeona— y la sexta de Argentina, vigente campeona desde 2022, en lo que Trump había calificado como un partido difícil de pronosticar.