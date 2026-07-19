Cubana lleva 10 días en prisión preventiva tras video en redes criticando al régimen cubano

Lumey Guzmán Fernández, una cuentapropista de 44 años residente en el barrio de Alamar, en La Habana del Este, cumple este domingo diez días encarcelada en la prisión de El Vivac tras ser arrestada por publicar un video en directo en Facebook en el que denunció la crisis eléctrica y confrontó directamente a las más altas figuras del régimen cubano.

Según una denuncia recogida por Martí Noticias, la detención se produjo el 9 de julio, horas después de que Guzmán transmitiera en vivo desde su barrio, donde llevaba más de 90 horas sin electricidad.

En el video, la mujer se dirigió sin rodeos a Miguel Díaz-Canel, al canciller Bruno Rodríguez y a Lis Cuesta Peraza: «Este video es pa'l presidente que dice que Cuba resiste con dignidad. Este video es para el hijo de p…de Bruno (Rodríguez) que dice que Cuba es una economía. Este video es para Machi (Lis Cuesta) que dice que Cuba es luz. Este video es pa' la gente de la zona seis de Alamar, …quítense la venda».

También llamó a sus vecinos a salir a las calles: «Ya uno no puede más. Llevamos más de noventa y seis horas sin electricidad. Te la ponen un momento y a los cinco segundos te la vuelven a quitar. Pa' la calle zona seis. Ya está bueno de tanto comunismo. Abajo la dictadura. Patria y vida».

Al final del video, lanzó una advertencia directa a las autoridades: «Estoy lista, si quieren vengan a buscarme, no aguanto más».

Fue citada esa misma tarde a las 4:30 en la unidad policial de Alamar y detenida en el acto al confirmar que era la autora de la publicación.

Tras pasar por la estación de Cojímar, el 15 de julio fue trasladada a El Vivac, donde permanece en prisión preventiva, incomunicada y sin derecho a fianza.

Su hermano Rodney Guzmán, residente en Tampa, Florida, describió las condiciones de reclusión: «La están tratando como si fuera una criminal y lo que hizo fue decir la verdad que muchos cubanos no dicen por miedo».

Rodney precisó además que el acceso a su hermana es prácticamente nulo: «No se le puede llevar comida, no se le puede ver. Se le pudo llevar aseo, ropa y cigarros. Es lo único que dejan pasar. Formalmente una visita de ir a verla y sentarse con ella, no ha pasado».

Las autoridades procesan a Guzmán por el presunto delito de desacato, aunque la familia teme que le fabriquen cargos de sedición por sus llamados a la población a manifestarse en la calle.

Todos sus perfiles y videos en redes sociales fueron eliminados, sin que se pueda determinar si fue por acción de las fuerzas represivas o si fue obligada a hacerlo.

El caso no es aislado. Guzmán tenía ya un historial de activismo digital: en abril de 2026 le envió un mensaje directo a Díaz-Canel en Instagram, y en mayo publicó un video viral en el que afirmó: «Vivimos en un lugar que no se le puede llamar país, donde no tenemos ni sueño, ni derecho, ni esperanza».

Organizaciones como Justicia 11J y el colectivo Fuera de la Caja Cuba calificaron su detención como una «represalia incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos» y exigieron su liberación inmediata.

Prisoners Defenders registra a Guzmán en su lista de presos políticos bajo la categoría de prisión provisional, en un momento en que Cuba alcanza un récord histórico de 1.306 prisioneros políticos, según esa organización, en el quinto aniversario del 11J.

El contexto energético que motivó el video es igualmente grave: el 16 de julio, el déficit de generación eléctrica alcanzó los 2.240 MW en horario pico, con apenas 990 MW disponibles frente a una demanda de 3.200 MW, dejando el 69% de la demanda insatisfecha en todo el país.