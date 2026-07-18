Denuncian detención arbitraria de Lumey Guzmán por publicar críticas al régimen cubano en redes sociales

La organización Justicia 11J alertó este jueves sobre la detención arbitraria de Lumey Guzmán, cuentapropista cubana de 44 años residente en el barrio habanero de Alamar, privada de libertad desde hace aproximadamente una semana por publicar críticas al régimen en redes sociales.

Según el colectivo Fuera de la Caja Cuba, que denunció el caso públicamente, Guzmán acudió a una citación policial el 10 de julio en Alamar y desde entonces no ha sido liberada.

La Habana Times reportó que sus familiares llevaban cerca de dos días sin poder localizarla ni obtener información oficial sobre su paradero.

Captura de Facebook/Justicia 11J

Durante este tiempo, Guzmán ha sido trasladada entre distintas unidades policiales y ha permanecido en periodos de incomunicación que han impedido conocer su situación jurídica.

La Policía Nacional Revolucionaria, el Ministerio del Interior y la Fiscalía no han emitido ningún comunicado confirmando la detención, los cargos o su ubicación actual.

Justicia 11J calificó la detención como una "represalia incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos" y subrayó que "detener a una persona por el contenido de sus publicaciones en redes sociales" viola el derecho a la libertad de expresión.

Asimismo, la organización exigió "información inmediata sobre la situación de Lumey Guzmán, el respeto de todas sus garantías procesales y el cese de la persecución contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a opinar y disentir".

Guzmán se ha convertido en una voz crítica reconocida. En marzo denunció las comisiones bancarias abusivas que el régimen impone a los cubanos, de hasta 10 % del monto retirado y un límite de 5,000 pesos por operación.

En abril, le envió un mensaje directo al gobernante Miguel Díaz-Canel en un video viral de Instagram donde declaró: "¡Que se vaya, pero que se vaya allá para el carajo!", en el contexto de una encuesta que indicaba que 81 % de los cubanos quería su salida del poder.

En mayo, publicó un video de 33 segundos en el que describió la devastación cotidiana provocada por los apagones de hasta 20 y 25 horas diarias.

"Vivimos en un país donde teníamos sueño, esperanza y derecho. Ahora vivimos en un lugar que no se le puede llamar país, donde no tenemos ni sueño, ni derecho, ni esperanza", subrayó.

El caso se enmarca en un contexto de represión sin precedentes. Según Prisoners Defenders, Cuba alcanzó en julio un récord histórico de 1,306 presos políticos, incluidos 40 menores de edad.

En el primer semestre del año se registraron 257 detenciones arbitrarias y 488 retenciones ilegales en viviendas en toda la isla.

El propio colectivo Fuera de la Caja Cuba, que alertó sobre la situación de Guzmán, también ha sido blanco de la represión. El 2 de julio, cuatro de sus integrantes fueron retenidos por casi 11 horas para impedirles asistir al acto del aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos en la residencia del jefe de misión Mike Hammer.