Denuncian detención arbitraria de Lumey Guzmán por publicar críticas al régimen cubano en redes sociales

La organización Justicia 11J alertó este jueves sobre la detención arbitraria de Lumey Guzmán, cuentapropista cubana de 44 años residente en el barrio habanero de Alamar, privada de libertad desde hace aproximadamente una semana por publicar críticas al régimen en redes sociales.
Según el colectivo Fuera de la Caja Cuba, que denunció el caso públicamente, Guzmán acudió a una citación policial el 10 de julio en Alamar y desde entonces no ha sido liberada.
La Habana Times reportó que sus familiares llevaban cerca de dos días sin poder localizarla ni obtener información oficial sobre su paradero.
Durante este tiempo, Guzmán ha sido trasladada entre distintas unidades policiales y ha permanecido en periodos de incomunicación que han impedido conocer su situación jurídica.
La Policía Nacional Revolucionaria, el Ministerio del Interior y la Fiscalía no han emitido ningún comunicado confirmando la detención, los cargos o su ubicación actual.
Justicia 11J calificó la detención como una "represalia incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos" y subrayó que "detener a una persona por el contenido de sus publicaciones en redes sociales" viola el derecho a la libertad de expresión.
Asimismo, la organización exigió "información inmediata sobre la situación de Lumey Guzmán, el respeto de todas sus garantías procesales y el cese de la persecución contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a opinar y disentir".
Guzmán se ha convertido en una voz crítica reconocida. En marzo denunció las comisiones bancarias abusivas que el régimen impone a los cubanos, de hasta 10 % del monto retirado y un límite de 5,000 pesos por operación.
En abril, le envió un mensaje directo al gobernante Miguel Díaz-Canel en un video viral de Instagram donde declaró: "¡Que se vaya, pero que se vaya allá para el carajo!", en el contexto de una encuesta que indicaba que 81 % de los cubanos quería su salida del poder.
En mayo, publicó un video de 33 segundos en el que describió la devastación cotidiana provocada por los apagones de hasta 20 y 25 horas diarias.
"Vivimos en un país donde teníamos sueño, esperanza y derecho. Ahora vivimos en un lugar que no se le puede llamar país, donde no tenemos ni sueño, ni derecho, ni esperanza", subrayó.
El caso se enmarca en un contexto de represión sin precedentes. Según Prisoners Defenders, Cuba alcanzó en julio un récord histórico de 1,306 presos políticos, incluidos 40 menores de edad.
En el primer semestre del año se registraron 257 detenciones arbitrarias y 488 retenciones ilegales en viviendas en toda la isla.
El propio colectivo Fuera de la Caja Cuba, que alertó sobre la situación de Guzmán, también ha sido blanco de la represión. El 2 de julio, cuatro de sus integrantes fueron retenidos por casi 11 horas para impedirles asistir al acto del aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos en la residencia del jefe de misión Mike Hammer.
Preguntas frecuentes sobre la detención de Lumey Guzmán y la represión en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue detenida Lumey Guzmán en Cuba?
Lumey Guzmán fue detenida por publicar críticas al régimen cubano en redes sociales. La organización Justicia 11J informó que su detención es una represalia por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Guzmán había realizado publicaciones críticas sobre el gobierno, incluidos comentarios directos a Miguel Díaz-Canel y denuncias sobre la situación económica y social en Cuba.
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¿Cuál es la situación actual de los presos políticos en Cuba?
En julio de 2026, Cuba alcanzó un récord histórico de 1,306 presos políticos, incluyendo menores de edad, según Prisoners Defenders. Las detenciones arbitrarias y las represiones violentas son frecuentes, y muchos excarcelados del 11J han sido redetenidos bajo condiciones restrictivas. Organizaciones internacionales han denunciado violaciones sistemáticas de derechos humanos en las prisiones cubanas.
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¿Qué acciones están tomando las organizaciones de derechos humanos respecto a estas detenciones?
Organizaciones como Justicia 11J y Prisoners Defenders están denunciando las detenciones arbitrarias y exigiendo la liberación inmediata de los detenidos. Estas organizaciones también solicitan información sobre su situación jurídica y el respeto a sus derechos fundamentales. Además, han llamado la atención internacional sobre la represión en Cuba, buscando apoyo para presionar al régimen a detener estas prácticas.
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¿Qué impacto tiene la represión sobre los activistas y opositores en Cuba?
La represión en Cuba genera un ambiente de miedo y control sobre la población, especialmente para activistas y opositores. Las detenciones arbitrarias, la violencia policial y las restricciones a la libertad de expresión dificultan la organización y la protesta pacífica. A pesar de ello, muchos continúan alzando la voz contra el régimen, aunque enfrentan el riesgo constante de ser detenidos y hostigados.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.