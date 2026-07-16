Cuba encara otra jornada de apagones masivos apenas un día después del «restablecimiento» del SEN

Cuba enfrenta este jueves una nueva jornada de apagones masivos, apenas un día después de que la Unión Eléctrica (UNE) anunciara el supuesto restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tras el quinto colapso total del año.

Según la nota informativa oficial de la UNE, el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas del miércoles -incluyendo la madrugada- por falta de capacidad de generación.

La mayor afectación registrada el miércoles fue de 2,126 MW a las 8:30 pm, con impacto en todas las provincias del país.

Para este jueves, el organismo estatal pronostica una afectación aún mayor: 2,240 MW durante el horario pico nocturno, con una disponibilidad de apenas 990 MW frente a una demanda máxima prevista de 3,200 MW, lo que representa un déficit del 69 % de la demanda total.

Al momento de publicar su actualización matutina en redes sociales, la afectación real ya alcanzaba los 1,764 MW, con una demanda de 2,858 MW. El pronóstico para el mediodía era de 1,650 MW de afectación.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

La situación técnica del sistema es crítica. Las unidades en avería son la 6 y 8 de la termoeléctrica Máximo Gómez (Mariel), la Antonio Guiteras (Matanzas), la 2 de Lidio Ramón Pérez (Felton) y la 3 de Antonio Maceo (Renté).

Otras tres plantas permanecen en mantenimiento.

Además, 106 centrales de generación distribuida están fuera de servicio por indisponibilidad de combustible, y las patanas de Regla y Melones, junto a los centrales Fuel de Mariel y Moa, también están paralizadas.

Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron el miércoles 3,822 MW/hora, con una potencia máxima de 572 MW, pero esta energía no compensa el déficit nocturno cuando la demanda es mayor.

El escenario de este jueves es la continuación directa de una crisis que se agravó el martes, cuando el SEN colapsó a las 11:05 am, tras la salida imprevista de la unidad 1 de la termoeléctrica Felton, en Holguín, que provocó una desconexión en cascada de toda la red eléctrica.

Al día siguiente, la UNE anunció a las 7:00 am el «restablecimiento» del SEN con un escueto mensaje en Facebook: «Cuba a las 07:00 horas, restablecido el Sistema Eléctrico Nacional». Sin embargo, decenas de cubanos de todo el país reportaron seguir sin electricidad.

Desde Centro Habana, un usuario señaló llevar 40 horas sin electricidad. En Santiago de Cuba reportaron que la corriente duró apenas 15 minutos. Una residente de Alamar denunció estar sin luz desde las 4:00 am del martes y preguntó: «¿Acaso no tenemos derecho a vivir sin la preocupación de la carencia de agua, de la comida echada a perder?».

Este colapso es el décimo en aproximadamente 24 meses. En julio se han producido tres apagones totales en apenas ocho días: el 6, el 10 y el 14. El 8, Cuba alcanzó su mayor déficit histórico de generación: 2,341 MW afectados, con solo 935 MW disponibles frente a una demanda de 3,100 MW.

Las causas son estructurales. Las termoeléctricas, con más de 40 años de antigüedad, operan sin el mantenimiento adecuado. A ello se suma que Venezuela interrumpió los envíos de petróleo en noviembre de 2025, el petróleo ruso se agotó en abril y México suspendió suministros desde enero.

Mientras tanto, Díaz-Canel se limitó a pedir «organizar mejor» los apagones, sin anunciar medidas efectivas para incrementar la generación.

El humorista Ulises Toirac resumió el hartazgo popular al dirigirse al ministro de Energía, Vicente de la O Levy: «El desastre que vivimos, venía», señalando que seis décadas de malas decisiones económicas han hecho inevitable el colapso.

Expertos como Jorge Piñón estiman que Cuba necesitaría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares en un plazo de tres a cinco años para resolver la crisis energética de forma estructural, una cifra que el régimen está muy lejos de poder movilizar.