Adiós al helado de 50 pesos: denuncian que la popular Sodería del Medio en Matanzas será reemplazada por un puesto de “merolicos”

La Sodería del Medio, otra víctima del auge de los puestos de venta en Matanzas

Una denuncia publicada este sábado en redes sociales llamó la atención sobre el inminente cierre de la Sodería del Medio de Matanzas, conocida popularmente como el Coppelia de la calle del Medio, uno de los pocos lugares en Cuba donde todavía se puede comprar una bola de helado a 50 pesos cubanos.

A través de su perfil en Facebook, el usuario Adrián Socorro Suárez alertó que las autoridades habrían decidido ceder el local a un particular para instalar mesas de "merolicos", término cubano para los vendedores de artículos diversos en puestos fijos.

"Este lugar va a desaparecer tras la infame decisión de otorgárselo a una persona para que ponga un puesto con mesas para merolicos", escribió Suárez, quien aseguró conocer directamente a quienes hacen posible el funcionamiento del establecimiento.

Captura de Facebook/Adrián Socorro Suárez

La paradoja que señala la denuncia es difícil de ignorar, pues frente a la sodería ya existe un local con mesas de merolicos, al doblar hay una plaza entera con puestos similares, y en el callejón de la sacristía, en el otro costado, hay más puestos del mismo tipo.

Además, la pizzería contigua al establecimiento ya fue ocupada previamente con idéntico propósito.

"Si una distinción le otorgara yo a ese sitio sería el de una mariposa hermosa en medio de un basurero horrendo", escribió el autor para describir cómo la sodería ha logrado mantenerse como una excepción digna en medio del deterioro generalizado.

La denuncia también apunta a posibles irregularidades detrás de la decisión. "O quizás se deba a factores de negocios turbios y corrupción como tantas veces ya acostumbrados. No lo sé, no afirmo nada que no sepa a ciertas. Pero de que es un absurdo lo es", opinó.

Una ciudadana con conocimiento directo del establecimiento describió en los comentarios el esfuerzo titánico de su administración para mantener el servicio.

"Detrás de cada plato hay un sacrificio enorme por parte de la administración porque nunca hay fluido eléctrico y muchas veces tampoco agua y cuando hay no coincide con la corriente para bombearla. Aún así se busca la manera de tener agua para el servicio con medios propios, ya sea cargándola o subiéndola al tanque por medio de una ecoflow", destacó.

Otra matancera fue más directa en su indignación: "No entiendo cómo una unidad que venda algo comestible la van a pasar para algo que es lo que más existe en toda la ciudad de Matanzas: mesas con merolicos. Qué clase de crimen hacen en esta provincia".

El autor de la denuncia también destacó que ancianos hacen cola desde las 8:30 de la mañana en el lugar, usándolo como alternativa de desayuno.

"Muchas personas ven en esa heladería una alternativa para desayunar, aunque sea un helado frío a las 9 am, pero que lo hacen dignamente a un precio que pueden pagar", añadió.

"Pienso que es injusto tal decisión y segura estoy que es por un simple capricho no bien pensado", concluyó una de las ciudadanas que comentó la publicación.

El cierre denunciado se produce en un contexto de reconversión acelerada del comercio estatal cubano. En junio, la Asamblea Nacional aprobó 176 reformas económicas que autorizan la venta ambulante con carné de vendedor y régimen tributario simplificado, formalizando una actividad antes penalizada con multas de hasta 72,000 pesos.

Paralelamente, el Estado cubano ha venido cediendo locales que no puede gestionar a actores privados mediante licitaciones, desde cafeterías y carnicerías en La Habana hasta espacios gastronómicos en otras provincias.

El precio de 50 pesos por bola en la Sodería del Medio contrasta con los 125 pesos que cobra el Coppelia de Sancti Spíritus tras su reapertura en junio bajo gestión privada, y con la polémica restauración que atraviesa el Coppelia de Santa Clara, lo que convierte a la sodería matancera en una rareza casi única en el panorama gastronómico cubano actual.