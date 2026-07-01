¿Qué está pasando con el Coppelia de Santa Clara? Tras las críticas, autoridades responden

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Las autoridades del sector del Comercio en Villa Clara salieron este martes a explicar públicamente la intervención en el emblemático Coppelia de Santa Clara, después de que imágenes del edificio parcialmente desmantelado circularan en redes sociales y despertaran preocupación entre los habitantes de la ciudad por el futuro del inmueble.

Las fotografías, difundidas desde el pasado 27 de junio y recogidas por el medio independiente CubaNet, mostraban la planta baja prácticamente vacía, con la estructura de madera retirada, escombros en el suelo y los tradicionales carteles desmontados, sin que hasta entonces existiera una explicación oficial sobre los trabajos.

«Lo están arreglando porque estaba podrido», respondió escuetamente uno de los obreros que trabajaba en el lugar cuando fue consultado por ese medio.

Las imágenes provocaron una oleada de comentarios y especulaciones. «¿Y ahora qué está pasando con la Heladería Coppelia? ¿En cuáles manos está su futuro?», preguntó un usuario en redes sociales, reflejando la inquietud de muchos santaclareños.

Ante la creciente polémica, Digna Morales Molina, directora del Grupo Empresarial de Comercio, Gastronomía y Servicios de Villa Clara, aseguró a través de la página oficial Soy Villa Clara que el inmueble está siendo sometido a una restauración «prácticamente capital» y que el proyecto respetará sus valores patrimoniales.

«La planta alta mantiene el diseño original, porque esa fue restaurada en años recientes. La planta baja nunca la hemos logrado reparar; estaba en un avanzado estado de deterioro y en muy malas condiciones de conservación. Nos enfrentábamos a una disyuntiva: buscar una solución transitoria para mantener el servicio o cerrar completamente esa área», explicó la funcionaria.

Morales afirmó que la intervención permitirá reabrir la instalación durante los meses de julio y agosto, aseguró que la heladería continuará bajo administración estatal y sostuvo que existe el compromiso de mantener precios asequibles.

Las explicaciones oficiales, sin embargo, no disiparon del todo las dudas. Aunque numerosos usuarios celebraron el compromiso de preservar el edificio, muchos reprocharon que las autoridades esperaran a que circularan las imágenes del desmantelamiento para ofrecer una explicación pública.

«Debieron explicar antes de que se desataran las especulaciones; el pueblo tiene derecho a saber lo que sucede en su entorno», escribió una usuaria. Otro internauta consideró que bastaba con colocar un cartel informativo en la obra para evitar la incertidumbre generada durante los últimos días.

También persistieron las dudas sobre el resultado final de la intervención. Algunos comentaristas cuestionaron que una restauración de esa magnitud pueda completarse en apenas dos meses, mientras otros insistieron en que el verdadero reto no será solo recuperar el edificio, sino devolverle la calidad del servicio, la variedad de sabores y precios realmente accesibles para la población.

Las inquietudes expresadas por los ciudadanos coinciden con las advertencias formuladas por arquitectos y especialistas en patrimonio, quienes cuestionaron la retirada de elementos originales del edificio y señalaron que la intervención no habría sido consultada con el Centro Provincial de Patrimonio.

El arquitecto Ariel Caso, de acuerdo con CubaNet, señaló que durante las obras fueron retirados los quiebrasoles de madera que caracterizaban la fachada del inmueble, uno de los elementos distintivos de su diseño.

«Cada día me convenzo más de que Santa Clara lo que lleva es un buldócer y chapear bajito para construir todo nuevo. Perdimos la identidad hace años por una pésima administración», escribió en redes sociales.

En la misma línea, el arquitecto Guillermo Pérez, especialista del Centro Provincial de Patrimonio, resumió su reacción con una breve frase: «Solo decir que me lacera el alma». En los comentarios de su publicación varios usuarios dejaron entrever que la entidad patrimonial no habría sido consultada antes del inicio de los trabajos.

CubaNet también reseño que las dudas también alcanzaron a numerosos ciudadanos, algunos de los cuales expresaron temor de que el inmueble termine explotado por operadores privados con precios inaccesibles o que las obras queden inconclusas, como ha ocurrido con otros edificios emblemáticos de Santa Clara. Entre los ejemplos más citados figuran el Teatro La Caridad, cerrado desde 2021, y el Hotel Florida, frente al parque Vidal, que permanece apuntalado desde hace más de una década.

Inaugurado el 14 de febrero de 1967 y diseñado por el arquitecto José Manuel Cortiñas Temes, el Coppelia de Santa Clara ocupa una manzana completa y está considerado una de las obras más representativas de la arquitectura moderna cubana. Su valor patrimonial lo convierte en uno de los inmuebles más emblemáticos de la ciudad.

La preocupación por su futuro se produce en un contexto marcado por el deterioro del patrimonio arquitectónico cubano. En marzo de este año fue demolido el edificio del Instituto Superior de Diseño (ISDI) en La Habana tras años de abandono y, semanas después, el histórico Palacio de Aldama volvió a sufrir nuevos daños, alimentando el debate sobre la conservación de inmuebles de alto valor histórico en la Isla.