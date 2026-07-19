La burocracia rinde cuentas... sin decir nada: jefa del PCC en Granma hace balance de gestión en Manzanillo sin mostrar resultados

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Granma y diputada a la Asamblea Nacional por Manzanillo, compareció este sábado ante la Asamblea Municipal del Poder Popular en la ciudad del Guacanayabo para rendir cuentas de dos años de mandato con discursos emotivos, sin un solo dato concreto de gestión.

La sesión correspondió al 18.º período de mandato del órgano de gobierno local y reunió también a otros diputados del territorio, además de los Consejos Populares de Cayo Espino, San Francisco, Caymari, Pedro Soto, Las Novillas y Carlos Coello, que presentaron el cumplimiento de sus atribuciones, reportó la emisora CMKX Radio Bayamo.

Ortiz Barceló describió el acto como "un alto honor" y "un momento trascendente y lindo" en su vida, y calificó a Manzanillo de "ciudad fuente de inspiración".

Captura de Facebook/CMKX Radio Bayamo

Sobre las dificultades que enfrenta la provincia, la dirigente reconoció que "nos resta por hacer", pero atribuyó los problemas al "difícil contexto agresivo del imperio", sin ofrecer cifras, planes verificables ni resultados medibles.

Su intervención se centró en el crecimiento personal que le dejó el cargo: "He aprendido a valorar asuntos con una visión más integral y con mayor sensibilidad", afirmó, y añadió que ser diputada "me ha obligado a superarme y estudiar".

Cerró con una promesa genérica: "No hay mayor grandeza en mi compromiso de servir…, de ser útil, que honrar su confianza, todos los días. Y hacer".

La reacción ciudadana en redes sociales fue inmediata y contundente.

Varios usuarios preguntaron sin rodeos: "¿Qué gestión hizo?» o "¿Alguien puede explicar las gestiones y los logros?".

Uno de los comentarios más extensos resumió el sentir general: "Dos años rindiendo cuentas en el papel, pero ¿dónde están los resultados reales para Granma? ¿Dónde están las termoeléctricas funcionando, las calles reparadas, el transporte, los hospitales con recursos, el agua estable y los alimentos al alcance del pueblo? La verdadera rendición de cuentas no se mide por discursos ni publicaciones en redes sociales, sino por la calidad de vida de la gente".

Otro ciudadano fue más directo: "¿Pudiera mencionar cinco logros? ¿Pudiera permitir pescar desde el malecón? ¿O el malecón es de Trump y Marco Rubio?".

Un tercer comentario apuntó a la propia emisora estatal: "Periodistas de Radio Bayamo, lean, cuantifiquen y opinen sobre los comentarios del pueblo a su publicación. Ustedes dirán que piensan igual pero no pueden decirlo".

La pregunta que los ciudadanos repiten en los comentarios y que la sesión de este sáabdo no respondió sigue en pie: ¿dónde están los resultados?

El discurso vacuo y panfletario de Ortiz es consistente y está documentado. Días atrás celebró que los granmenses vieron el Mundial de Fútbol con televisores sobre cajas de madera como muestra de "creatividad", mientras la provincia sufría su tercer apagón masivo en ocho días.

En junio presentó como "humanismo" que vecinos cocinaran tamales en la calle durante apagones de casi 48 horas en Bayamo.

Un mes antes, acudió a un cordón espiritista para "alejar amenazas de Estados Unidos" y declaró que "seguiremos cabalgando con Fidel y con Raúl".

Mientras tanto, Granma acumula una crisis sin paliativos, con más de 67,000 pobladores sin acceso a agua por las redes. Asimismo, la oriental provincia quedó completamente desconectada del Sistema Electroenergético Nacional el 4 y el 7 de julio, y los apagones han alcanzado hasta 72 horas consecutivas en algunas localidades.