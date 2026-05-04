Secretaria del PCC en Granma acude a cordón espiritista para que aleje amenazas de EE.UU.

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La primera secretaria del Partido Comunista en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, llegó este lunes hasta un pequeño centro espiritista en Bayamo en medio de un clima de tensión política que vuelve a poner a Cuba en el centro del discurso oficial de “plaza sitiada”.

Acompañada por la gobernadora Yanetsy Terry, la dirigente se presentó en el Centro Espírita “Buscando Luz y Verdad”, en la comunidad rural de Monte Oscuro, un espacio profundamente arraigado en las tradiciones populares del oriente cubano. Desde allí, lanzó un mensaje político que buscó mostrar respaldo espiritual al régimen frente a las recientes declaraciones de Washington.

En su perfil de Facebook, Ortiz Barceló aseguró que los practicantes del espiritismo de cordón se sumaban al “reclamo al Gobierno de los EUA sobre la amenaza de guerra que se cierne sobre Cuba”, en un intento de proyectar unidad nacional más allá de las creencias religiosas.

El gesto ocurre en un contexto de fuerte escalada retórica. El pasado viernes, Donald Trump afirmó en Florida que Estados Unidos “tomará Cuba casi inmediatamente” y advirtió sobre el posible despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de la isla. Un día después, Miguel Díaz-Canel respondió ante delegados internacionales alertando sobre la “inminencia de una agresión militar” y asegurando que cada cubano tiene asignada una posición defensiva.

En medio de ese cruce de declaraciones, la escena en Monte Oscuro resulta reveladora: autoridades políticas acudiendo a una de las expresiones espirituales más antiguas del país para reforzar un discurso de resistencia.

Ortiz Barceló describió el centro como parte del patrimonio cultural del Valle del Cauto, recordando que fue fundado hace más de un siglo por Salustiano Olivera Sánchez. “Nos unió el deseo de amor, paz para nuestro país y el repudio a la guerra”, escribió.

También el exministro de Cultura Abel Prieto se sumó a la narrativa. Publicó imágenes del encuentro y aseguró que “los espiritistas cubanos están unidos en defensa de la paz, de la soberanía y de nuestro socialismo”.

No es la primera vez que el oficialismo recurre a espacios religiosos para legitimar su discurso político. Ya en 2025, Prieto había visitado el Proyecto Quisicuaba en La Habana exaltando la “fidelidad a la revolución” de sus miembros.

Sin embargo, el movimiento no deja de resultar contradictorio. Durante décadas, la ideología marxista del Estado cubano marginó abiertamente a los creyentes, excluyéndolos incluso de la militancia política hasta los años 90. Hoy, en plena crisis económica y bajo presión internacional, esos mismos espacios son utilizados como símbolo de respaldo popular.

La propia Ortiz Barceló ha sido protagonista de otras intervenciones polémicas. Tras protestas en Jiguaní por apagones y escasez, llegó a afirmar que “la libertad de odiar jamás ha estado tan fuera de control”, y meses después calificó el paso de un huracán como una “oportunidad” para demostrar la vigencia de la Revolución.

Ahora, en un escenario marcado por sanciones más duras y un embargo energético que agrava la vida cotidiana en la isla, el poder vuelve a mirar hacia la fe popular.

El espiritismo de cordón, con sus cantos, danzas en cadena y raíces africanas y criollas, ha sobrevivido durante generaciones como refugio espiritual de comunidades humildes. Que hoy sea escenario de un mensaje político no pasa desapercibido para muchos cubanos, dentro y fuera del país.