Los CDR vigilan las cuadras... pero no la montaña de basura que arde junto a su sede en el Vedado

Detrás de la sede nacional de los CDR, la basura acumulada desmiente el discurso oficial sobre el trabajo comunitario

Un incendio consumió este sábado parte del basurero acumulado en la esquina de 15 y K, en El Vedado, en las inmediaciones de la sede nacional de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), en otro episodio que evidencia el deterioro de los servicios públicos en La Habana.

El ciudadano Cesario Navas compartió imágenes del incendio a través de su perfil en Facebook y aseguró que este tipo de hechos se repite con frecuencia en los grandes vertederos improvisados que proliferan por la capital.

Según relató, el fuego afectó varios contenedores nuevos de residuos y obligó a la intervención de una brigada de bomberos.

Captura de Facebook/Cesario Navas

El basurero se encuentra en la parte trasera de la sede nacional de los CDR y frente a un edificio del Ministerio del Interior donde radica la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, indicó.

Para Navas, resulta "incoherente" que una acumulación de basura de esa magnitud permanezca durante meses junto a la principal oficina de los CDR sin que se adopten soluciones visibles.

En su publicación, el activista describió una ciudad marcada por la acumulación de desechos, los incendios en vertederos, los apagones, la escasez de agua, alimentos y medicamentos. "¡Cuba sufre! ¡Basta, basta!", escribió.

Los comentarios a la publicación respaldan esa percepción. Varios residentes afirmaron que el basurero lleva meses ocupando la esquina y denunciaron que los vehículos apenas podían transitar por la zona debido a la cantidad de desperdicios acumulados.

Otros calificaron de "bochornoso" el estado de abandono del lugar y cuestionaron la ausencia de acciones por parte de los responsables de los CDR.

La ironía es mayúscula, pues esa esquina se encuentra dentro del área de cobertura del Consejo Popular Rampa, el mismo que apenas dos semanas antes lanzó con bombos y platillos la prueba piloto de El Rampeño, un proyecto de desarrollo local que utiliza triciclos eléctricos para recoger desechos sólidos puerta a puerta en el Vedado.

El proyecto arrancó el 6 de julio con apenas cinco de los 30 triciclos previstos, con tarifas de 100 pesos mensuales por vivienda y desde 15,000 pesos para negocios privados.

La televisión estatal y medios oficialistas cubrieron el lanzamiento con entusiasmo, pero el escepticismo de los vecinos era evidente desde el primer día.

Lo ocurrido en 15 y K no es un caso aislado. El sábado, la esquina de Monte y Águila en Jesús María fue denunciada también como vertedero a cielo abierto, con el mismo patrón de acumulación.

En febrero trascendió que solo 44 de los 106 (41 %) de la flota camiones recolectores de la capital están operativos por escasez de diésel y deterioro mecánico.

La Habana genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos al día, pero hasta 23,814 metros cúbicos quedan sin recoger cada jornada, según datos oficiales.

Las consecuencias sanitarias son graves. Cuba cerró 2025 con al menos 81,909 casos de dengue y chikungunya y 65 fallecidos oficiales, y en 2026 el brote sigue activo con más de 2,800 casos en 134 municipios.

El historiador Julio César González Pagés describió la situación con crudeza: "La Habana entre basureros y heces fecales llega el verano con poca agua, higiene y medicamentos reviviendo lo peor de su época colonial".