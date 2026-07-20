La FIFA abre investigación contra la selección Argentina tras incidentes violentos de la final: ¿Qué se sabe?

Momento de la agresión de un jugador argentino a dos futbolistas españoles

La FIFA abrió este lunes una investigación disciplinaria contra la selección argentina por los graves incidentes ocurridos al término de la final del Mundial 2026, según adelantó el medio británico Sky Sports News.

El organismo analizará los informes arbitrales y las imágenes del encuentro antes de determinar si procede imponer sanciones a varios jugadores y miembros del cuerpo técnico de la Albiceleste.

La final, disputada el domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, terminó con victoria de España 1-0 en tiempo extra gracias a un gol de Ferrán Torres en el minuto 106.

Pero lo que ocurrió tras el pitido final desató una crisis institucional para el fútbol argentino.

España conquistó así su segunda Copa del Mundo, 16 años después del título de Sudáfrica 2010.

Paredes, el principal señalado

El mediocampista Leandro Paredes es el foco central de la investigación.

Recibió tarjeta roja directa postpartido por conducta violenta tras una secuencia que comenzó cuando el lateral Nahuel Molina lanzó un manotazo al capitán español Rodri Hernández mientras este corría a celebrar el título.

En el altercado que siguió, Paredes tomó del cuello al defensor Eric García y, cuando Gavi se acercó para defender a su compañero, el argentino lo derribó al suelo y lo empujó contra el césped.

La violenta reacción del futbolista quedó registrada en video y se viralizó de inmediato.

El Código Disciplinario de la FIFA estipula un mínimo de tres partidos por conducta violenta.

Sin embargo, según un análisis de Excélsior, la gravedad de los hechos podría elevar la sanción de Paredes a entre 10 y 12 partidos oficiales, una multa de hasta 50,000 dólares y la inhabilitación para casi la totalidad de las Eliminatorias Sudamericanas.

Otros investigados: de Ayala a Dibu Martínez

La investigación alcanza también al asistente técnico Roberto «Ratón» Ayala, quien propinó un golpe a Dani Olmo en medio de la tangana, episodio captado por imágenes de aficionados.

Según Excélsior, Ayala se expone a una inhabilitación de hasta un año bajo el artículo de «vías de hecho» del Código Disciplinario.

Tres jugadores más están siendo investigados de oficio:

-Thiago Almada, captado empujando y pisoteando a Gavi (arriesga entre cuatro y seis partidos).

-Cristian «Cuti» Romero, por incitar a la violencia y encararse con el cuerpo técnico español (dos a tres partidos).

-Emiliano «Dibu» Martínez, por insultos al cuerpo arbitral y gestos hacia la grada (mínimo dos partidos).

La ceremonia del trofeo, también bajo la lupa

La FIFA no limitará su análisis a los enfrentamientos físicos.

Según Sky Sports, «además de los enfrentamientos, la FIFA evaluará el comportamiento de la delegación argentina durante la ceremonia de entrega del trofeo, ya que varios futbolistas dieron la espalda mientras España levantaba la Copa del Mundo, un gesto que ha generado una fuerte polémica».

Esta es, además, la segunda investigación que el organismo abre contra la Albiceleste en pocos días.

La primera fue iniciada tras la semifinal contra Inglaterra, el 16 de julio en Atlanta, cuando varios jugadores desplegaron una pancarta con el mensaje «Las Malvinas son argentinas», en violación del reglamento que prohíbe mensajes políticos.

En ese caso, la sanción más probable es una multa económica a la AFA sin consecuencias deportivas.

Paredes defendió entonces el gesto ante la BBC: «Lo hemos hecho porque estamos jugando por toda nuestra nación».

Plazos y posibles consecuencias

La AFA tiene un plazo reglamentario para presentar alegaciones formales y videos de descargo, y las resoluciones definitivas se esperan antes de la primera semana de septiembre.

Existe además el riesgo de que el Comité Disciplinario califique las agresiones como «brutalidad extrema», lo que facultaría a la FIFA para extender la suspensión a todas las competencias, incluyendo los partidos de club, tal como ocurrió con Luis Suárez en el Mundial de Brasil 2014.

Paredes no llega sin antecedentes a este proceso: en Qatar 2022 chutó el balón contra el banquillo neerlandés y desató una tangana masiva que derivó en un expediente disciplinario de la FIFA contra la AFA.