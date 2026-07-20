«Es ilegal sin un permiso»: Aduanas de EE. UU. decomisa artículos a viajeros procedentes de Cuba

Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) confiscó el sábado fragmentos de coral y conchas de caracol reina a pasajeros que llegaron al aeropuerto de Jacksonville procedentes de Cuba, y transfirió los artículos al Servicio de Pesca y Vida Silvestre (USFWS, por sus siglas en inglés) por tratarse de especies protegidas bajo la ley internacional.

La Oficina de Operaciones de Campo de CBP en Florida publicó imágenes del decomiso en X junto con un mensaje directo: «Nos encantan las conchas marinas, pero es ilegal importar o exportar vida silvestre sin un permiso, y todos estos artículos confiscados a pasajeros que llegaban a Jacksonville desde Cuba están protegidos bajo la ley internacional».

Entre los objetos incautados se observan fragmentos de coral y varias conchas de caracol reina o cobo, especie cuyo nombre científico aceptado es Aliger gigas, anteriormente clasificada como Strombus gigas. CBP no precisó públicamente la cantidad, las dimensiones ni las especies exactas de los corales decomisados.

Ambas especies están listadas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), lo que no prohíbe su comercio de forma absoluta, pero exige permisos de exportación del país de origen que certifiquen que la extracción fue legal y no daña a la especie.

Sin esos permisos, la importación a Estados Unidos constituye una violación federal.

En el caso específico del cobo, se considera que es una especie en situación crítica en el Caribe.

Cuba suspendió su pesca por el colapso de las poblaciones, al igual que Honduras, República Dominicana y el propio estado de Florida, lo que hace prácticamente imposible obtener un permiso de exportación legal desde la isla. El coral, además, está protegido por la Ley de Especies en Peligro (ESA) de Estados Unidos.

Según la normativa oficial de CBP para viajeros, los permisos de importación y exportación de especies CITES son emitidos por la Oficina de Autoridad de Gestión del USFWS, y la agencia recomienda consultar con el puerto de llegada antes de transportar cualquier artículo cubierto por el tratado.

No se reportaron arrestos en relación con este decomiso; la actuación de CBP se limitó a confiscar los artículos y transferirlos al USFWS para su disposición final.

El incidente se suma a un patrón de decomisos similares en los últimos años. En mayo, CBP multó con $300 a un viajero llegado de Cuba al aeropuerto de Fort Myers por ocultar esquejes de plantas.

Antes, en enero, una pareja fue detenida en el aeropuerto de Holguín por intentar sacar de Cuba 121 kilogramos de carne de especies marinas protegidas, incluyendo tortuga carey, cangrejo y langosta.

En diciembre de 2021, CBP decomisó en Nueva Orleans 509 artículos acuáticos prohibidos a una pareja que regresaba de un crucero por el Caribe occidental.

Entre ellos había 68 corales pétreos, 297 conchas de moluscos, cinco conchas de caracol reina, nueve abanicos de mar y 47 esponjas marinas, además de erizos, mejillones, restos de cangrejos y otras piezas.

Estados Unidos ha sido identificado como el principal importador mundial de carne de caracol reina, una demanda que aumenta la presión sobre poblaciones afectadas durante décadas por la sobrepesca y el comercio no regulado.