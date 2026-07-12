España desmantela una fábrica de habanos falsos que imitaba las marcas premium de Cuba

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La Guardia Civil desmanteló el sábado un taller clandestino de fabricación y distribución de puros habanos falsificados ubicado en un domicilio de Mislata, municipio de la provincia de Valencia, según informó el cuerpo en su comunicado oficial sobre los puros habanos intervenidos.

La operación, ejecutada por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) de Valencia, resultó en la detención de tres personas y la investigación de otras cuatro por pertenecer a una organización criminal que distribuía los productos falsificados por toda Europa.

En total se incautaron 33,840 puros habanos falsificados, de los cuales 27,852 estaban almacenados en el propio domicilio y otros 6,258 se hallaban en cuatro envíos ya preparados para su distribución internacional.

Junto a los puros, los agentes decomisaron 637,646 vitolas —las anillas de marca que identifican los habanos— falsas de diferentes marcas comerciales, entre ellas Cohiba y Punch, además de maquinaria para la elaboración y empaquetado de los cigarros.

El modus operandi de la red consistía en fabricar puros de calidad inferior y equiparlos con vitolas, cajas y sellos falsos de marcas premium cubanas para venderlos como auténticos habanos en el mercado europeo, donde una caja de 25 puros «Churchill» falsificados puede alcanzar entre 300 y 400 euros.

La investigación se inició cuando los agentes detectaron un patrón sospechoso: envíos de puros con distintas denominaciones comerciales que partían siempre desde el mismo domicilio en Mislata hacia varios países del continente.

Los ocupantes del inmueble carecían además de las licencias necesarias para desarrollar esa actividad económica.

Los detenidos enfrentan cargos por delitos de contrabando, contra la propiedad industrial, pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los trabajadores.

Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Llíria, en Valencia.

Este caso no es un hecho aislado. En noviembre de 2025, la Aduana de Cuba detectó más de 26,000 sellos falsos de tabacos cubanos enviados desde Estados Unidos, y en marzo de 2026 se frustró un intento de sacar más de 370 cajas de tabacos falsificados desde La Habana.

España es el principal mercado europeo de Habanos S.A. y recibe aproximadamente el 35% de la exportación cubana oficial de tabacos, lo que la convierte también en uno de los destinos más codiciados por las redes de falsificación.

Se estima que cada año se comercializan cerca de 7 millones de habanos falsos en el mundo, representando hasta el 20% del mercado en algunos países europeos.