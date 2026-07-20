Final feliz en Sancti Spíritus: aparece el dueño de la mochila extraviada con dinero

El activista Yureibys Torresilla, conocido en Sancti Spíritus como «El Héroe», cerró este domingo con un final feliz la historia de la mochila con dinero que encontró en su barrio: logró dar con su legítimo propietario y se la devolvió con todo el contenido intacto.

El dueño resultó ser Maury, propietario de una mipyme ubicada justo frente a la vivienda del activista, en calle Independencia #203.

Torresilla anunció la entrega en su perfil de Facebook con una fotografía junto a Maury, ambos sosteniendo la mochila negra ante la entrada de la casa.

«Un placer poder entregar la mochila con todo el dinero a su verdadero dueño, por cierto tremendo ser humano, que ayuda a ancianos sin recursos en su punto de venta. Maury, un placer poder entregar tu mochila..tu dinero», escribió Torresilla.

Horas antes, el activista había publicado el hallazgo para localizar al propietario.

La mochila, de marca Nike, contenía varios fajos de billetes en denominaciones de 20, 50, 100 y 200 pesos cubanos, pero no tenía ninguna identificación en su interior.

Para evitar que alguien reclamara el dinero sin ser el verdadero dueño, Torresilla ideó un mecanismo de verificación: se guardó los detalles sobre un objeto que estaba dentro de la mochila y cuya descripción solo el propietario legítimo podría conocer.

«Hay algo adentro, que quién venga me tiene que decir que cosa es», advirtió en los comentarios de su publicación.

La estrategia al parecer funcionó. Maury, que vive o trabaja a escasos metros de donde se extravió la mochila, presuntamente pudo identificar ese objeto y recuperar su dinero.

La publicación original generó reacciones divididas entre sus seguidores. Algunos lo elogiaron por su honestidad; otros le advirtieron sobre los riesgos de haber publicado su dirección junto al contenido de la mochila.

La seguidora Nelys Valdés le escribió: «Ten cuidado, pueden coger tu dirección y ir en busca de ella, no confíes en nadie», aunque reconoció que Torresilla «tiene un gran corazón y es muy honesto».

Ana Sofia Cardoso Curras fue más lejos y sugirió que podría tratarse de una trampa: «Ten mucho cuidado, quizás te han puesto una carnada, eso tiene gato encerrado. Tómale foto al que la venga a reclamar y a la hora de entregarla hazlo delante de por lo menos tres testigos».

El activista respondió con calma a ambas advertencias: «No señora, gracias pero no es así.. alguien se le cayó».

El gesto adquiere un peso particular en el contexto de la severa crisis económica que atraviesa Cuba, donde cualquier suma de efectivo representa un bien de enorme valor para una familia.