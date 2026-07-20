Periodista oficialista cubano rechazado por EE. UU. terminó en la final del Mundial

Héctor Villar, conductor del programa deportivo 'La Jugada Perfecta' de la televisión estatal cubana, apareció este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, durante la final de la Copa Mundial FIFA 2026 entre España y Argentina.

Apenas cinco semanas después de haber sido rechazado por las autoridades migratorias de EE. UU. cuando intentaba ingresar al país para cubrir ese mismo torneo, Villar se dejó ver en las gradas del estadio que acogía el enfrentamiento de La Roja y la albiceleste.

Villar publicó dos videos en su cuenta de Instagram desde el estadio, donde se le ve celebrando el ambiente de la final. «Señoras y señores, que sean bienvenidos a Nueva York, en la gran final. Aquí estamos, ¿quién gana?», dijo en uno de los clips.

En otro, anticipó el resultado vistiendo la camiseta de la selección española. «Aquí estamos. La copa es nuestra. La final que se habla en español. ¿Quién gana? La imagen lo dice todo. Creo que va a pasar eso: España campeón», dijo Villar en su video grabado en Estados Unidos.

La predicción resultó acertada: España venció a Argentina 1-0 en tiempo extra, con gol de Ferran Torres en el minuto 106, ante 80,663 espectadores.

El 13 de junio pasado, las autoridades migratorias estadounidenses le impidieron la entrada al país y lo obligaron a regresar en el mismo vuelo en que había llegado, según reportó el medio AmericaTeVe. Las autoridades no ofrecieron explicación oficial sobre los motivos, algo habitual en estos procedimientos.

El rechazo se produjo en el contexto del endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump hacia Cuba. Una proclama presidencial firmada el 4 de junio de 2025 restringe la entrada de ciudadanos cubanos con visas B-1, B-2, F, M y J, citando a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo.

Además, la Embajada de EE. UU. en La Habana aplica con mayor rigor la sección 212(a)(3)(D) de la Ley de Inmigración, que excluye a personas con afiliación al Partido Comunista, disposición que afecta directamente a empleados de instituciones estatales cubanas.

Que Villar haya terminado en el partido más importante del torneo —con entradas cuyo precio promedio de reventa rondaba los $11,117 según la plataforma TickPick, y cuya entrada más barata costaba unos $6,861— genera preguntas sin respuesta sobre cómo logró ingresar al país tras haber sido inadmitido semanas antes.

La FIFA llegó a triplicar el precio de los mejores asientos hasta $32,970, frente al precio inicial de $6,730.

El perfil de Villar responde al de un periodista oficialista con acceso a privilegios inusuales para el cubano promedio. En octubre de 2024 generó controversia al promocionar la compra de un Mercedes-Benz en Cuba mediante leasing, y en mayo de 2025 repitió la acción desde Madrid, ambas situaciones criticadas por el contraste con la crisis económica que atraviesa la isla.

El MetLife Stadium, con capacidad para 82,500 personas, fue seleccionado por la FIFA en febrero de 2024 como sede de la final del Mundial 2026, superando a Dallas y Los Ángeles. Al evento también asistió el presidente Donald Trump, quien llegó en el helicóptero Marine One 90 minutos antes del inicio del partido.

Mientras Villar disfrutaba de la final en Nueva Jersey, millones de cubanos en la isla enfrentaban dificultades para ver el torneo por televisión, en medio de los apagones crónicos que azotan al país.