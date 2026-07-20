Irán advierte que «cuenta los minutos» para «dar la bienvenida» a los soldados de EE.UU.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, lanzó este lunes una amenaza directa contra una posible intervención terrestre estadounidense, asegurando que hay iraníes que esperan con impaciencia la llegada de soldados de Washington para hacerles frente, según informó la agencia EFE.
«Hay personas en esas mismas zonas, y no son pocas, que están contando los minutos para dar la bienvenida a estos individuos», declaró Baqaei en rueda de prensa, en respuesta a las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump sobre una posible toma de la isla iraní de Jark.
El diplomático fue contundente al añadir: «Verán las consecuencias».
La isla de Jark, ubicada a unos 25 kilómetros de la costa iraní, concentra el 90% de las exportaciones de crudo del país y se ha convertido en el epicentro estratégico del conflicto entre ambas potencias.
Trump ha mencionado en varias ocasiones la posibilidad de una operación terrestre para tomar el control físico de la isla. El martes pasado declaró a la cadena Fox News: «Si logramos degradar sus capacidades lo suficiente y llegar a lo más profundo de su estructura, lo haría».
El 13 de julio, ante la pregunta directa de si descartaba el envío de tropas terrestres, el mandatario respondió con un rotundo «No».
Las declaraciones de Baqaei se producen mientras EE.UU. completa su novena jornada consecutiva de bombardeos contra territorio iraní, con más de 300 objetivos militares golpeados desde el reinicio de la ofensiva el 8 de julio.
Esa nueva escalada comenzó tras la ruptura del alto el fuego del Memorando de Islamabad, firmado en junio, cuando Irán atacó buques comerciales en el Estrecho de Ormuz los días 6 y 7 de julio.
Trump declaró entonces terminado el cese al fuego y ordenó una nueva oleada de ataques masivos.
Irán respondió atacando instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin, y cerró totalmente el Estrecho de Ormuz, advirtiendo que dispararía contra cualquier nave que intentara cruzarlo.
El Pentágono ha elaborado planes para una posible ofensiva terrestre en Jark, aunque los ha archivado en varias ocasiones por considerarlos de alto riesgo.
Irán, por su parte, ha reforzado la isla con sistemas de misiles portátiles, minas antipersona y antitanques en las zonas de posible desembarco.
El conflicto entre ambos países se inició el 28 de febrero de 2026 con la «Operación Furia Épica», una ofensiva conjunta con Israel que atacó más de 500 objetivos iraníes, incluyendo instalaciones nucleares.
La escalada del conflicto ya tiene repercusiones económicas directas en Estados Unidos: el precio de la gasolina volvió a los cuatro dólares por galón este lunes, impulsado por la incertidumbre sobre el suministro de crudo iraní.
Preguntas frecuentes sobre el conflicto entre EE.UU. e Irán en 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Irán amenaza con recibir a las tropas de EE.UU. en la isla de Jark?
Irán lanzó una amenaza directa contra una posible intervención terrestre de EE.UU. debido a las intenciones manifestadas por el presidente Donald Trump de tomar la isla de Jark, un punto crucial para las exportaciones de crudo iraní. La isla ha sido reforzada por Irán con sistemas de misiles y minas, en respuesta a la escalada militar estadounidense.
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¿Qué desencadenó la nueva oleada de ataques de EE.UU. contra Irán?
La nueva oleada de ataques por parte de EE.UU. comenzó tras la ruptura del alto al fuego conocido como el Memorando de Islamabad. Irán atacó buques comerciales en el Estrecho de Ormuz a principios de julio, lo que llevó al presidente Trump a declarar el fin de la tregua y a ordenar bombardeos masivos sobre objetivos militares iraníes.
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¿Cuál es la importancia del Estrecho de Ormuz en este conflicto?
El Estrecho de Ormuz es una vía estratégica por la que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Su cierre o control es un punto de tensión crítico en el conflicto, ya que afecta directamente el suministro global de crudo, y tanto EE.UU. como Irán han realizado acciones militares en torno a él.
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¿Cómo ha respondido Irán a los ataques de Estados Unidos?
Irán ha respondido a los ataques estadounidenses lanzando misiles y drones contra bases militares de EE.UU. en varios países de la región, como Kuwait y Baréin. Además, ha declarado el cierre del Estrecho de Ormuz y ha reforzado sus defensas en puntos estratégicos como la isla de Jark.
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