Fuerzas Armadas de EE. UU. bombardean Irán por novena noche consecutiva

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completó la novena noche consecutiva de bombardeos contra Irán este domingo, poniendo fin a lo que denominó una «oleada de fin de semana» en un comunicado oficial publicado en X desde Tampa, Florida.

Según el comunicado, los ataques concluyeron a las 10:00 p.m. hora del Este del 19 de julio, tras aproximadamente tres horas de operaciones. Los objetivos incluyeron centros de mando militares iraníes, instalaciones de defensa aérea y vigilancia costera, capacidades marítimas, bases de lanzamiento de misiles y drones, y redes de comunicaciones.

El objetivo declarado por el CENTCOM es «reducir aún más la capacidad de Irán para atacar buques comerciales y marineros civiles que transitan por el Estrecho de Ormuz». El comunicado concluye con un mensaje de advertencia: «Las Fuerzas Armadas de EE. UU. están haciendo que Irán rinda cuentas, siguiendo las instrucciones del comandante en jefe. Las fuerzas del CENTCOM se mantienen en estado de máxima alerta, concentradas, letales y preparadas».

Esta nueva oleada se enmarca en la segunda fase del conflicto, que se reanudó el 8 de julio cuando el presidente Donald Trump declaró terminado el alto el fuego con Irán desde la cumbre de la OTAN en Ankara, tras ataques iraníes contra tres buques mercantes en el Estrecho de Ormuz los días 6 y 7 de julio. «El alto el fuego con Irán ha terminado», declaró entonces Trump, quien también advirtió: «Vamos a golpearlos muy duro». Desde esa fecha, EE. UU. ha golpeado más de 300 objetivos militares iraníes en oleadas nocturnas consecutivas.

El conflicto ha cobrado vidas estadounidenses. El viernes 17 de julio, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacó con misiles balísticos y drones la base aérea de Al Azraq, en Jordania, causando la muerte de dos soldados y dejando a un tercero desaparecido. El total de bajas militares estadounidenses en el conflicto asciende a 16. Días antes, el 9 de julio, Irán había lanzado 10 misiles balísticos contra esa misma base, de los cuales Jordania interceptó ocho sin reportar víctimas.

Irán, por su parte, declaró formalmente suspendido el acuerdo con Washington el 18 de julio y enmarca sus acciones en la denominada «Operación Saeqeh» (Relámpago), lanzada en represalia por los bombardeos estadounidenses. Teherán también ha anunciado el cierre del Estrecho de Ormuz, aunque Washington asegura que la vía marítima permanece abierta. El 13 de julio, EE. UU. usó por primera vez drones marítimos de ataque unidireccional contra objetivos iraníes, marcando una nueva escalada tecnológica en el conflicto.

El sábado 15 de julio, Trump lanzó un ultimátum directo a los líderes iraníes en una entrevista con Fox News: «Más les vale hacer un trato. No les quedará nadie», aunque señaló que Irán «está negociando ahora». El despliegue militar actual representa el mayor refuerzo aéreo estadounidense en la región desde las guerras del Golfo, con hasta 300 aeronaves de combate movilizadas, incluyendo cazas F-16 y F-35 enviados al Medio Oriente desde bases en Alemania y el Reino Unido.

Este conflicto tiene antecedentes que se remontan al 28 de febrero de 2026, cuando Trump anunció la «Operación Furia Épica», una ofensiva conjunta con Israel que atacó miles de objetivos iraníes, destruyó instalaciones nucleares en Natanz, Isfahán y Fordow, y resultó en la muerte del líder supremo Alí Jamenei el 1 de marzo de 2026. Tras 38 días de combates, se firmó el Memorando de Islamabad entre el 17 y el 19 de junio, un alto el fuego de 60 días mediado por Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y Turquía, que Irán rompió semanas después con los ataques en el Estrecho de Ormuz.