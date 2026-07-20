Sube el precio de la gasolina en Estados Unidos tras la escalada del conflicto con Irán

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos regresó este lunes a los $4 por galón, impulsado por la reanudación de los ataques militares entre Washington y Teherán.

Así lo confirmó la federación de clubes automovilísticos AAA, según Associated Press. El repunte llega un mes después de que los precios habían logrado bajar por debajo de ese umbral gracias a un acuerdo provisional entre EE.UU. e Irán.

Sin embargo, la tregua se rompió cuando el régimen de Teherán atacó buques comerciales en el Estrecho de Ormuz el 6 y 7 de julio, lo que llevó al presidente Donald Trump a ordenar nuevos bombardeos masivos.

Desde entonces, Estados Unidos ha completado al menos siete noches consecutivas de ataques contra Irán, con más de 300 objetivos militares impactados.

El 18 de julio Irán declaró suspendido el acuerdo con Washington. Desde el 11 de julio el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, había ordenado continuar los ataques y descartó cualquier retorno a la mesa de negociaciones en el corto plazo.

El precio actual de $4 por galón representa un alza de casi 90 centavos respecto al promedio de $3.14 que se registraba hace un año.

La cifra es un promedio nacional, por lo que la variación entre estados es considerable. Algunos conductores llevan tiempo pagando bastante más de $4, mientras que otros aún se mantienen por debajo de ese nivel, dependiendo de la oferta local y las tasas e impuestos de cada estado.

En Florida, el promedio estatal ronda los $3.91 por galón, algo por debajo del promedio nacional, aunque en Miami el precio ya supera los $3.97. El máximo del año se alcanzó el 2 de mayo, cuando el galón llegó a $4.48 a nivel nacional, con picos de hasta $5.39 en Miami Beach.

En los mercados internacionales, el crudo Brent —referente global— subió un 3.2% hasta $90.95 por barril este lunes, mientras que el crudo de referencia estadounidense (WTI) avanzó un 2.8% hasta $84.04 por barril.

El conflicto entre ambas potencias comenzó el 28 de febrero de 2026 con la Operación Furia Épica, un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares y militares iraníes.

Desde entonces, el precio de la gasolina en el país acumula un alza de alrededor del 50%, impulsado en gran medida por las interrupciones en el Estrecho de Ormuz, ruta por la que transita entre el 20% y el 25% del petróleo mundial.