Muere repentinamente el juez que ordenó liberar al cubano que secuestró un avión hacia EE.UU.

El juez federal para el Distrito Medio de Florida John E. Steele, de 77 años, falleció de forma repentina el pasado 16 de julio, apenas ocho días después de ordenar la liberación del cubano Maikel Guerra Morales, condenado por el secuestro de un avión en 2003 y que permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a la espera de ser deportado.

La muerte fue confirmada por una fuente jurídica en Miami y por un asistente legal de la jueza principal Marcia Morales Howard, del Distrito Medio de Florida, según informó el New York Post. Hasta este lunes, las autoridades judiciales no habían revelado la causa del fallecimiento ni existía indicio alguno de que estuviera relacionado con la controvertida decisión migratoria o con el proceso de destitución impulsado en su contra.

Nombrado por el expresidente Bill Clinton en el año 2000, Steele ordenó el 8 de julio que ICE liberara a Guerra Morales en un plazo de 24 horas, al considerar que su detención prolongada violaba el precedente establecido por la Corte Suprema en Zadvydas v. Davis (2001), que prohíbe mantener detenidos de forma indefinida a inmigrantes cuya deportación no puede ejecutarse en un plazo razonable.

En una resolución de tono firme, el magistrado sostuvo que «la ley es clara en este asunto. El Gobierno no puede encerrar a personas en una celda indefinidamente como solución alternativa a un proceso de deportación estancado».

Steele subrayó además que ICE mantenía detenido a Guerra Morales desde diciembre de 2025 sin presentar un plan concreto para ejecutar su expulsión ni demostrar que México hubiera aceptado recibirlo. «[ICE] ha tenido más de tres años desde la orden de expulsión de Guerra Morales —y más de seis meses desde su detención actual— para expulsarlo de Estados Unidos y [sigue] sin poder articular un plan específico para su expulsión a Cuba, México u otro país», escribió el juez en su fallo.

La decisión provocó una inmediata reacción política. El 14 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional calificó a Steele de «juez activista», mientras que la subsecretaria interina Lauren Bis afirmó que el fallo contradecía la política migratoria de la administración Trump.

Un día después, el congresista republicano por Florida Greg Steube presentó artículos de destitución contra el magistrado, acusándolo de haber incurrido en «delitos graves y faltas». «El juez Steele tenía toda la justificación legal para mantener a un secuestrador de aviones convicto fuera de nuestras calles, y en cambio optó por dejarlo en libertad», declaró Steube a Fox News.

La muerte del magistrado, ocurrida apenas un día después de la presentación de esa iniciativa, dejó sin efecto el proceso de destitución.

El caso de Maikel Guerra Morales

La historia de Guerra Morales se remonta al 19 de marzo de 2003, cuando él y al menos otros once cubanos desviaron un avión DC-3 de Aerotaxi desde la Isla de la Juventud hasta Key West, Florida. Fue condenado a 22 años de prisión federal por piratería aérea y cumplió íntegramente la sentencia.

En mayo de 2022, un juez de inmigración le concedió protección bajo la Convención contra la Tortura al considerar que correría riesgo de sufrir tratos inhumanos si era devuelto a Cuba, lo que impidió su deportación a la isla. Sin embargo, ICE volvió a detenerlo en diciembre de 2025 con el objetivo de expulsarlo a México.

Tras conocerse la muerte de Steele, Guerra Morales ofreció declaraciones a WINK News desde su residencia en Lubbock, Texas, donde permanece bajo supervisión federal de inmigración.

«Independientemente de las diferentes opiniones que puedan existir sobre mi caso, siempre recordaré al juez Steele como un hombre que honró el juramento que prestó al asumir su cargo: aplicar la ley con independencia, integridad y justicia», afirmó el cubano.