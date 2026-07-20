Incendian una finca en Cuba y el dueño culpa a la delincuencia que azota el campo: «La peor plaga son los ladrones»

Eliezer García Delgado, un campesino de 24 años de la finca La Caridad, en Fontanales, Ciego de Ávila, denunció este lunes que delincuentes prendieron fuego de manera intencional a los campos de su familia a plena luz del día, en un ataque que atribuye a una venganza contra sus abuelos.

En un video difundido en Facebook, el joven aparece intentando detener el avance de las llamas con un machete y un gajo de ramas. Explica que ni siquiera pudo utilizar el tractor porque no disponía de combustible para ponerlo en marcha.

Las imágenes muestran el fuego consumiendo parte de un mangal sembrado por su familia hace más de 15 años.

«Hoy incendiaron intencionalmente los campos de la finca de mi familia a plena luz del día, delincuentes que lo único que aportan a la sociedad es daño», escribió al compartir la grabación.

Más allá del incendio, García Delgado aprovechó la publicación para describir la inseguridad que, asegura, enfrentan a diario quienes producen alimentos en Cuba.

«Para ser campesino en Cuba hay que estar preparado para el trabajo duro todo el día y no dormir por la noche combatiendo la peor plaga que hay actualmente en los campos de Cuba: los ladrones», lamentó.

El joven relató que estuvo a punto de sorprender a uno de los responsables, pero aseguró que, si hubiera reaccionado violentamente para defender su propiedad, él habría terminado en prisión.

«Ahora tú coges a ese tipo, le metes un machetazo por la cabeza, se la arrancas y preso. Con 24 años, Elieser preso», dijo.

«Las leyes de mi país no son lo suficientemente fuertes como para evitar que personas como estas vengan a molestar a ciudadanos que producen comida para el pueblo; de la misma manera, si tomamos la justicia por nuestras propias manos, ahí sí está la justicia para encarcelar a esos guajiros que defendían su patrimonio familiar», afirmó.

También criticó la actuación de la Policía.

«La policía se sigue preocupando por la música de las motorinas, en vez de ocuparse de los ladrones y los bandidos que están haciendo daño a los campesinos que producen comida pa'l pueblo», expresó.

Según su testimonio, el incendio fue provocado por personas que mantienen una rencilla con sus abuelos, a quienes describió como «dos pobres viejos, personas honradas».

Una violencia que golpea al campo cubano

El caso se suma a una creciente ola de violencia e inseguridad que afecta a los productores rurales de la isla.

El pasado 11 de julio, un campesino de Songo-La Maya, en Santiago de Cuba, denunció que fue asaltado por hombres armados durante la madrugada, quienes degollaron a sus perros y lo obligaron a abandonar su finca. En mayo, el productor Osvaldo Carbonel fue asesinado en Segundo Frente cuando intentó recuperar una yunta de bueyes que le habían robado.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 721 denuncias de robos en zonas rurales durante 2025, con Matanzas, Las Tunas y Santiago de Cuba entre las provincias más afectadas. En febrero de este año, otro campesino de 70 años denunció que delincuentes intentaron envenenar a sus perros después de haberle robado más de ocho animales, sin que, según su testimonio, las autoridades lograran detener a los responsables.

Estos hechos ocurren en un contexto de profunda crisis alimentaria. En junio, funcionarios del régimen reconocieron el colapso de la distribución de productos básicos de la canasta normada, mientras diversos informes advierten que la inmensa mayoría de la población enfrenta dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

Con su denuncia, García Delgado quiso explicar por qué cada vez menos cubanos están dispuestos a permanecer en el campo.

«Cuando te preguntes por qué nadie quiere vivir en los campos de Cuba, aquí tienes la respuesta», concluyó el joven.