«No le faltaron el respeto a España»: Periodista argentino explica el gesto de la Albiceleste tras la final del Mundial

Selección de Argentina da la espalda a España durante la premiación del Mundial.

El periodista deportivo argentino Alejandro Wall salió este lunes en defensa de la selección argentina tras la polémica generada por la actitud de los jugadores durante la ceremonia de premiación del Mundial 2026. Frente a las acusaciones de falta de respeto hacia España, sostuvo que los futbolistas no intentaron boicotear la coronación del campeón, sino que decidieron mirar hacia la tribuna donde estaban sus aficionados.

La controversia surgió después de que, en lugar de observar cómo España recibía el trofeo, varios jugadores de la Albiceleste se dieran vuelta para quedar de frente a la grada ocupada por los hinchas argentinos, dando la espalda al escenario principal.

Wall, que cubrió la final desde la tribuna de prensa del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, publicó un video grabado por él mismo y un extenso mensaje en la red social X para ofrecer su versión de lo ocurrido tras la derrota por 1-0 ante España, decidida con un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga.

"La prensa española y también la estadounidense habla de boicot, de malos perdedores y hasta de civilización o barbarie. Lo que yo vi fue otra cosa", resumió.

Uno de los argumentos centrales del periodista fue que los futbolistas argentinos sí respetaron el protocolo al recibir la medalla de subcampeones.

«Esos jugadores argentinos tenían la medalla del segundo puesto colgada. Faltarle el respeto a España era sacársela», escribió.

Wall explicó además que la ceremonia de premiación se desarrolla en un sector del terreno de juego que queda de espaldas a buena parte del estadio, por lo que consideró natural que los jugadores buscaran mirar hacia los aficionados que habían viajado para apoyarlos.

«Lo que vi fue a un grupo de jugadores heridos, con Lionel Messi al frente, de cara a sus hinchas. La coronación es una gran puesta televisiva. Ocurre en una porción del campo, de espaldas a más de la mitad del estadio», señaló.

A su juicio, parte de la cobertura internacional ha construido una narrativa injusta sobre la selección argentina.

«El fútbol en la Argentina es de los jugadores y su gente, mucho más que de los protocolos y la televisión», afirmó.

Reconoce la pelea, pero denuncia un doble rasero

Wall aclaró que su defensa no alcanza a todos los comportamientos de la Albiceleste y criticó la reacción de Leandro Paredes tras el pitido final.

«No me interesa defender todo. No me gustó nada ver a Paredes pelearse en la mitad de la cancha. Somos muchas veces también insoportables y cancheros», admitió.

Sin embargo, cuestionó lo que considera un doble estándar en la cobertura mediática de los incidentes.

Como ejemplo mencionó el golpe que el inglés Jude Bellingham propinó en la nuca al argentino Valentín "Colo" Barco al término de la semifinal del pasado 15 de julio, un episodio que —afirmó— pasó prácticamente inadvertido fuera de Argentina.

«¿Leyeron algún escándalo por el sopapo que Bellingham le pegó al Colo Barco?», preguntó.

También recordó el intercambio entre Nicolás Otamendi y Rodri tras la final. Según reportó El País de Uruguay, el defensor argentino le recriminó al español: «Toda la semana estuviste llorando, vos y Laporte, los dos», a lo que Rodri respondió: «Te tengo respeto».

España resta importancia al gesto

Desde el lado español, Dani Olmo evitó alimentar la polémica cuando fue consultado en la zona mixta.

«No nos importa. Lo importante son los valores que quieres transmitir. Somos un ejemplo para muchas generaciones; creo que ellos deben también serlo», declaró.

Mientras el debate continúa en redes sociales y en la prensa deportiva, una de las imágenes más comentadas de la noche fue la de Lionel Messi llorando tras recibir la medalla de plata, en el que calificó como su último partido en una Copa del Mundo.

Wall cerró su reflexión precisamente con esa escena, reivindicando la actitud del capitán argentino pese a la derrota.

«También somos Messi levantándose en la tristeza para abrazar a Lamine Yamal. No nos van a hacer creer lo que ustedes quieren creerse», concluyó.