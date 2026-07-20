Cubana confirma la muerte de sus padres y otros familiares tras los terremotos en Venezuela: «Un golpe muy, pero muy duro»

Tres semanas después de que dos potentes terremotos sacudieran el norte de Venezuela, una cubana confirmó la noticia que durante días se resistió a aceptar: sus padres y otros familiares, desaparecidos desde el desastre, murieron bajo los escombros.
Mabel Hernández, residente en Venezuela, compartió un emotivo mensaje en Facebook en el que habló por primera vez sobre la pérdida de su familia tras los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio, separados por apenas 39 segundos.
«Hoy muchos me preguntan cómo estoy. Realmente fue un golpe muy, pero muy duro. Aún me encuentro en la búsqueda de sus cuerpos, no me ha sido fácil. Solo les puedo decir que estoy en pie gracias a la fortaleza que me ha dado Dios, porque creo que sin Él no podría resistir tanto dolor», escribió.
La publicación puso fin a semanas de incertidumbre y esperanza. Dos días después del terremoto, el 26 de junio, Mabel había informado que ella, su esposo, el pastor Hernán Ramos, y su hijo, Yosdany Quintana, habían sobrevivido, pero que sus padres, un hermano, una cuñada y varios sobrinos permanecían atrapados bajo los escombros de un edificio en Naiguatá, estado La Guaira.
Al día siguiente volvió a recurrir a las redes sociales para pedir ayuda y visibilidad.
«Mis familiares quedaron atrapados, los cuales aún no lo han sacado. Ya son tres días y realmente han hecho muy poco. Tiempo de mucha desesperación, pero a la vez confiando en el milagro que Dios va a hacer», escribió entonces.
El 28 de junio publicó una fotografía de la maquinaria removiendo los restos del edificio donde permanecía atrapada su familia.
«Así está aún donde está toda mi familia... Seguimos intercediendo», expresó junto a la imagen.
Con el paso de los días, sus mensajes fueron dejando entrever que las esperanzas de encontrarlos con vida se desvanecían. El 9 de julio compartió una reflexión que muchos interpretaron como una despedida.
«Gracias Abba por permitirme estar con ellos ocho meses antes de su partida. Lo que más me conforta es que sé que todo fue según tu voluntad», escribió.
El dolor también quedó reflejado en las palabras de su hijo, Yosdany Quintana, quien el pasado 15 de julio rindió homenaje a sus abuelos con un mensaje que resume el drama vivido por la familia.
«Solo 39 segundos y frente a mi cara sin poder hacer nada... ¿Qué más quieres, vida? Ya me has quitado cuatro... MAMI PODEROSA y mi SUPER ABUELO», publicó.
Una tragedia que golpeó a decenas de familias cubanas
La historia de Mabel Hernández forma parte del drama que vivió la comunidad cubana en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio.
De acuerdo con el seguimiento realizado por plataformas ciudadanas y medios independientes, más de 30 cubanos fueron reportados como desaparecidos, principalmente en las localidades costeras de Naiguatá, Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales, en el estado La Guaira.
Entre las víctimas confirmadas también estuvo la familia de Yadina de la Caridad Yáñez Linares. Seis de sus integrantes fueron hallados sin vida el 29 de junio bajo los escombros de los edificios Oasis Beach y Resjurel, en Playa Grande.
Mientras familiares y amigos buscaban desesperadamente información, el régimen cubano aseguró el 27 de junio que no tenía «confirmación oficial» sobre compatriotas fallecidos. Sin embargo, para el 3 de julio medios independientes ya habían confirmado la muerte de al menos ocho ciudadanos cubanos.
Según el último balance oficial divulgado por las autoridades venezolanas, los terremotos dejaron 4,490 fallecidos y 16,740 heridos, mientras que estimaciones de organismos internacionales situaron en decenas de miles el número de personas desaparecidas, convirtiendo la catástrofe en uno de los peores desastres naturales registrados en Venezuela en más de un siglo.
Preguntas frecuentes sobre el impacto de los terremotos en Venezuela para la comunidad cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue la magnitud de los terremotos que afectaron Venezuela el 24 de junio de 2026?
Los terremotos que afectaron Venezuela el 24 de junio de 2026 tuvieron magnitudes de 7.2 y 7.5, ocurriendo con apenas 39 segundos de diferencia. Estos sismos son considerados los más potentes registrados en el país desde 1900.
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¿Cuántos cubanos están reportados como desaparecidos tras los terremotos en Venezuela?
Tras los terremotos, al menos 32 cubanos fueron reportados como desaparecidos, principalmente en el estado La Guaira, según plataformas ciudadanas y medios independientes.
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¿Cómo ha respondido el régimen cubano ante la desaparición de ciudadanos en Venezuela?
La respuesta del régimen cubano ha sido objeto de severas críticas. Inicialmente, negó tener confirmación oficial de cubanos afectados, priorizando a sus colaboradores médicos en el país. Sin embargo, posteriormente reconoció algunas muertes y habilitó una línea telefónica para familiares en Cuba.
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¿Cuál es el balance oficial de fallecidos y heridos en Venezuela tras los terremotos?
El balance oficial reporta más de 4,490 fallecidos y 16,740 heridos, pero organismos internacionales estiman que las cifras reales podrían ser mucho mayores, con decenas de miles de desaparecidos.
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¿Qué áreas fueron las más afectadas por los terremotos en Venezuela?
Las áreas más afectadas por los terremotos fueron el estado La Guaira, especialmente las zonas de Naiguatá, Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales, donde colapsaron numerosos edificios y se concentraron las pérdidas humanas.
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