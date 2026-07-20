Díaz-Canel asegura que «hay mucha gente dispuesta a hacer inversiones en Cuba»

Miguel Díaz-Canel afirmó este lunes, en una entrevista exclusiva concedida al medio estatal ruso RT, que empresas y personas de América Latina, Europa y Asia mantienen interés en invertir en Cuba pese a la presión de Washington para alejar a los inversores de la isla.

El mandatario respondía así a una pregunta del corresponsal Oliver Zamora sobre las posibilidades reales de éxito de las transformaciones económicas que el régimen planea implementar en las próximas semanas.

«Hay mucha gente dispuesta a hacer inversiones en Cuba, están estudiando con mucho detenimiento todas las posibilidades que dan las transformaciones tanto en América Latina y el Caribe como en Europa, como en Asia. Hay muchas personas, muchas empresas, muchas entidades que tienen interés de trabajar con Cuba y que están dispuestas a no subordinarse, a que le impongan desde una nación que se cree que es el imperio que puede gobernar al mundo», aseveró.

Díaz-Canel reconoció, sin embargo, que esos contactos no se ventilan públicamente. «Lamentablemente no hablamos en público de esas cosas porque hay una persecución realmente agresiva hacia todo el que tiene y quiere realizar un negocio con Cuba», admitió.

El gobernante también mencionó a cubanos residentes en el exterior que, según él, buscan «todos los mecanismos legales» para trabajar con la isla «de una manera honesta, limpia y transparente». Estas declaraciones se producen poco después de que el régimen aprobara en junio un paquete de 176 transformaciones económicas que incluye apertura a banca privada, inversión extranjera en pequeñas y medianas empresas y un marco legal para que la diáspora pueda invertir en la isla.

En la misma entrevista, Díaz-Canel prometió que a finales de julio el régimen estará en condiciones de aplicar 121 de las más de 170 transformaciones aprobadas, priorizando a jubilados y personas en situación de vulnerabilidad.

El telón de fondo de estas declaraciones es una crisis energética sin precedentes. El propio Díaz-Canel reconoció ante RT que «hace seis meses que no llega un barco de combustible, solo llegó un barco ruso». Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios pero produce apenas 40,000, y el suministro venezolano colapsó tras la captura de Nicolás Maduro a principios de año.

A esa crisis se suma la salida masiva de empresas extranjeras provocada por las sanciones secundarias de la administración Trump contra GAESA —el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana— y entidades vinculadas. Compañías como Sherritt, Meliá, Iberostar y las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM abandonaron Cuba antes del plazo fijado por Washington el 5 de junio.

Díaz-Canel calificó la política estadounidense de «intención perversa» y la describió como «política de máxima asfixia, de máxima presión» equivalente a un «castigo colectivo» y una «expresión de genocidio». Al mismo tiempo, comparó la situación cubana con las reformas de China y Vietnam para subrayar las diferencias: «China y Vietnam, cuando iniciaron las reformas hace años, no estaban bloqueados. Por lo tanto, ni calco ni copia. Creación heroica es lo que tenemos que hacer».

Las declaraciones de Díaz-Canel ante un medio afín al Kremlin contrastan con la realidad que vive la población cubana: apagones prolongados, escasez generalizada de alimentos y combustible, y un éxodo que no se detiene. El régimen lleva décadas prometiendo reformas que no se materializan, y el escepticismo ciudadano ante este nuevo paquete de medidas es generalizado.

«Aunque hay toda una intención-acción, yo diría perversa, por parte del Gobierno de Estados Unidos, limitando eso, tratando de limitar eso. Hay mucha voluntad en el mundo, hay mucha voluntad en nosotros también. Todo dependerá de la manera en que sepamos conducir estos procesos», concluyó el mandatario.