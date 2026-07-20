Niña cubana de 13 años lleva más de dos semanas desaparecida en Artemisa

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) activó el pasado sábado 18 de julio la #AlertaMayde por la desaparición de Melodys Cabrera Ricardo, una niña de 13 años residente en Vereda Nueva, municipio de Caimito, Artemisa, quien no ha sido vista desde el 4 de julio.

Su padre, Ismael Cabrera, lanzó un desesperado llamado en redes sociales cuando la menor ya acumulaba 15 días sin aparecer.

«Mi niña está desaparecida desde hace 15 días, si alguien la ve, por favor, llamar a mi número 54639066. Estoy desesperado, se llama Melodys, tiene 13 años y es de Vereda Nueva, Caimito, Artemisa. Por favor, compartan», dijo.

Según el cartel de búsqueda emitido por Alas Tensas en Facebook, la familia ya presentó la denuncia ante la Policía cubana, aunque hasta la fecha de la alerta no había resultados visibles.

Melodys es descrita como de tez blanca y con un rasgo físico distintivo: «tiene un lunar rojo arriba de un párpado», según precisaron familiares en los comentarios de la publicación, quienes pidieron que cualquier persona que la vea contacte al padre o avise a las autoridades.

Quienes tengan información sobre el paradero de la menor pueden comunicarse con la familia al número 54639066 o escribir al correo del observatorio: observatorio@alastensas.com.

Captura de Facebook / Alas Tensas

El caso pone de relieve, una vez más, la ausencia de un sistema estatal de alerta rápida para menores desaparecidos en Cuba, equivalente a la Alerta Ámbar que existe en Estados Unidos y otros países.

Ante ese vacío institucional, la plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba y el OGAT crearon la #AlertaMayde como mecanismo ciudadano sustituto, difundiendo fichas de búsqueda principalmente a través de redes sociales.

El nombre de la alerta rinde homenaje a Maydeleisis Rosales Rodríguez, una adolescente de 16 años desaparecida el 30 de mayo de 2021 en Centro Habana cuyo paradero sigue siendo desconocido más de cinco años después.

El informe anual del OGAT publicado en abril documentó 40 desapariciones de mujeres, niñas y niños en Cuba durante 2025, de las cuales 12 -el 30 %- eran menores de edad: diez niñas o adolescentes y dos niños.

De esos 40 casos, 26 personas fueron localizadas con vida, seis aparecieron muertas -cuatro de ellas en circunstancias de feminicidio- y ocho permanecían con alertas activas al cierre del informe.

El mismo documento denuncia que la legislación cubana vigente solo protege el patrimonio de las personas desaparecidas, sin contemplar mecanismos efectivos de búsqueda ni acompañamiento integral a las familias, y que la opacidad informativa del régimen agrava la situación.

En lo que va de año se han reportado varios casos de menores desaparecidos en distintas provincias, todos con el mismo denominador común: la falta de respuesta efectiva de las autoridades y la dependencia de las familias en organizaciones civiles independientes para difundir las alertas.

El municipio de Caimito, donde reside Melodys, ha sido además golpeado por severos cortes de electricidad, escasez de alimentos y déficit de médicos, condiciones que, según señaló Alas Tensas en abril de 2026, contribuyen directamente a la desprotección de mujeres y niñas en Cuba.