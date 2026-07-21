Pan con lechón a mil pesos y brochetas a 1,600: los precios del Acuario Nacional de Cuba

Una cubana documentó en un reel de Instagram su visita al Acuario Nacional de Cuba durante el Festival de Verano Pa'Cuba y expuso una lista de precios que dejó a sus seguidoras sin palabras: pan con lechón a 1,000 pesos, brochetas a 1,600, una lata de refresco entre 500 y 600 pesos, y un paseo en carrito a 500 pesos, cuando en otros lugares ese mismo servicio cuesta entre 100 y 150.
La usuaria @bichota_de_cuba_2712 realizó durante la quinta edición del festival organizado por la empresa Conex, del Grupo Empresarial Palco, que se celebró en el recinto del acuario del 5 de junio al 19 de julio de 2026 con el objetivo declarado de atraer financiamiento externo para la deteriorada instalación.
«Hablamos de los panes con lechón, 1,000 pesos cada uno; de las brochetas, 1,600; de una simple lata de refresco, 500 a 600 pesos. Montarte en un carrito y dar la vuelta, que en cualquier lugar eso cuesta de 100 a 150, lo tenían en 500», detalló la visitante en el video.
Lo único que calificó de asequible fue la entrada al recinto: 50 pesos para niños y 150 para adultos.
Todo lo demás, en sus propias palabras, estaba «sumamente caro para los precios que están aquí en Cuba y para el salario de los cubanos».
Uno de los puntos más criticados fue el acceso a los delfines, históricamente la atracción principal del acuario.
«Me comentaron en la puerta que los delfines no estaban disponibles al menos que entres al restaurante-delfinario. Un restaurante que si comes ahí puedes ver a los delfines. Lógicamente, ¿qué te quieren decir? Que tienes que pagar para ver a los delfines», explicó.
Las comidas en ese restaurante oscilaban entre 1,500 y 1,800 pesos, y llegar a una mesa tuvo su propio costo en tiempo: «Para ir al restaurante estuvimos, sin mentirles, dos horas para entrar. Los niños con calor, llorando, locos por entrar, pero imagínense ustedes. Vivimos en Cuba, el país de las colas».
La autora del video reconoció que la experiencia fue disfrutable, pero insistió en que los precios resultaban excluyentes: «Sabemos que los precios ahora mismo están sumamente caros, pero acá hay un acuario donde van niños que tienen posibilidades y otros niños que no tienen posibilidades. De verdad que esos precios estaban sumamente exagerados».
«Si van a ir para el acuario, mi vida, vayan preparadas y con bastante dinero, porque no es fácil ir a un lugar y tener que estarle diciendo a tu niño: 'No puedes hacer esto', 'no te puedo comprar lo otro', porque para eso mejor no los sacas», advirtió @bichota_de_cuba_2712 al cerrar su video.
El testimonio cobra mayor peso al contrastarlo con la realidad salarial de la isla.
Según el boletín de la ONEI correspondiente a enero-abril de 2026, el salario medio mensual del sistema empresarial y presupuestado alcanzó los 7,074.1 pesos, equivalente a unos 12 o 13 dólares al cambio informal, mientras que la canasta básica mensual supera los 96,000 pesos, unas 14 veces ese salario.
En ese contexto, un pan con lechón a 1,000 pesos representa cerca del 14% del ingreso mensual de un trabajador promedio.
El patrón se repite en otros espacios recreativos. El Jalisko Park en el Vedado cobra 1,000 pesos por persona, lo que supone 4,000 pesos para una familia de cuatro.
El parque Los Caballitos de Artemisa reabrió bajo gestión privada con tarifas de entre 100 y 500 pesos por vuelta en cada aparato. Y una madre cubana gastó 5,600 pesos en una sola tarde de paseo con su hija en un parque privado.
Preguntas Frecuentes sobre los Precios Excesivos en el Acuario Nacional de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son los precios actuales de la comida en el Acuario Nacional de Cuba?
En el Acuario Nacional de Cuba, un pan con lechón cuesta 1,000 pesos, las brochetas 1,600 pesos, y una lata de refresco entre 500 y 600 pesos. Estos precios son considerablemente altos en comparación con los ingresos promedio en Cuba.
Publicidad
¿Por qué los delfines no están disponibles para todos los visitantes en el Acuario Nacional?
El acceso a los delfines está restringido al restaurante Delfinario, lo que implica que solo quienes consuman en el restaurante pueden ver a los delfines. Esto ha sido criticado por ser una medida excluyente.
Publicidad
¿Qué ha motivado los elevados precios en el Acuario Nacional y otros lugares recreativos en Cuba?
Los elevados precios en el Acuario Nacional y otros lugares recreativos son parte de una estrategia para atraer financiamiento externo debido al deterioro de las instalaciones y la falta de recursos del estado para su mantenimiento. Esto refleja una crisis económica que afecta a toda la isla.
Publicidad
¿Cómo impactan estos precios en las familias cubanas?
Los precios en lugares recreativos como el Acuario Nacional representan un gran porcentaje del salario mensual promedio en Cuba, que es de aproximadamente 7,074 pesos. Esto hace que tales salidas sean inaccesibles para muchas familias cubanas y refuerza la exclusión económica que enfrentan en su vida diaria.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.