Pan con lechón a mil pesos y brochetas a 1,600: los precios del Acuario Nacional de Cuba

Una cubana documentó en un reel de Instagram su visita al Acuario Nacional de Cuba durante el Festival de Verano Pa'Cuba y expuso una lista de precios que dejó a sus seguidoras sin palabras: pan con lechón a 1,000 pesos, brochetas a 1,600, una lata de refresco entre 500 y 600 pesos, y un paseo en carrito a 500 pesos, cuando en otros lugares ese mismo servicio cuesta entre 100 y 150.

La usuaria @bichota_de_cuba_2712 realizó durante la quinta edición del festival organizado por la empresa Conex, del Grupo Empresarial Palco, que se celebró en el recinto del acuario del 5 de junio al 19 de julio de 2026 con el objetivo declarado de atraer financiamiento externo para la deteriorada instalación.

«Hablamos de los panes con lechón, 1,000 pesos cada uno; de las brochetas, 1,600; de una simple lata de refresco, 500 a 600 pesos. Montarte en un carrito y dar la vuelta, que en cualquier lugar eso cuesta de 100 a 150, lo tenían en 500», detalló la visitante en el video.

Lo único que calificó de asequible fue la entrada al recinto: 50 pesos para niños y 150 para adultos.

Todo lo demás, en sus propias palabras, estaba «sumamente caro para los precios que están aquí en Cuba y para el salario de los cubanos».

Uno de los puntos más criticados fue el acceso a los delfines, históricamente la atracción principal del acuario.

«Me comentaron en la puerta que los delfines no estaban disponibles al menos que entres al restaurante-delfinario. Un restaurante que si comes ahí puedes ver a los delfines. Lógicamente, ¿qué te quieren decir? Que tienes que pagar para ver a los delfines», explicó.

Las comidas en ese restaurante oscilaban entre 1,500 y 1,800 pesos, y llegar a una mesa tuvo su propio costo en tiempo: «Para ir al restaurante estuvimos, sin mentirles, dos horas para entrar. Los niños con calor, llorando, locos por entrar, pero imagínense ustedes. Vivimos en Cuba, el país de las colas».

La autora del video reconoció que la experiencia fue disfrutable, pero insistió en que los precios resultaban excluyentes: «Sabemos que los precios ahora mismo están sumamente caros, pero acá hay un acuario donde van niños que tienen posibilidades y otros niños que no tienen posibilidades. De verdad que esos precios estaban sumamente exagerados».

«Si van a ir para el acuario, mi vida, vayan preparadas y con bastante dinero, porque no es fácil ir a un lugar y tener que estarle diciendo a tu niño: 'No puedes hacer esto', 'no te puedo comprar lo otro', porque para eso mejor no los sacas», advirtió @bichota_de_cuba_2712 al cerrar su video.

El testimonio cobra mayor peso al contrastarlo con la realidad salarial de la isla.

Según el boletín de la ONEI correspondiente a enero-abril de 2026, el salario medio mensual del sistema empresarial y presupuestado alcanzó los 7,074.1 pesos, equivalente a unos 12 o 13 dólares al cambio informal, mientras que la canasta básica mensual supera los 96,000 pesos, unas 14 veces ese salario.

En ese contexto, un pan con lechón a 1,000 pesos representa cerca del 14% del ingreso mensual de un trabajador promedio.

El patrón se repite en otros espacios recreativos. El Jalisko Park en el Vedado cobra 1,000 pesos por persona, lo que supone 4,000 pesos para una familia de cuatro.

El parque Los Caballitos de Artemisa reabrió bajo gestión privada con tarifas de entre 100 y 500 pesos por vuelta en cada aparato. Y una madre cubana gastó 5,600 pesos en una sola tarde de paseo con su hija en un parque privado.