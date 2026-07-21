Periódico oficialista presume exportación de carbón y los cubanos estallan: «¿Con qué cocina el pueblo?»

El periódico oficialista Venceremos celebró la incorporación del municipio El Salvador, en Guantánamo, a la exportación de carbón vegetal, mientras numerosos cubanos reaccionaron con indignación por la falta de electricidad y gas licuado que obliga a muchas familias a depender precisamente de ese combustible para cocinar.

Según la información publicada por el medio provincial, El Salvador ya vendió su primer contenedor de carbón en el mercado internacional.

La exportación de este producto fue retomada este año en Guantánamo y las autoridades le atribuyen una «reconocida importancia» para la captación de divisas por parte de las empresas productoras.

El municipio tiene previsto exportar 60 toneladas durante 2026. Actualmente dispone en sus almacenes de carbón suficiente para llenar un segundo contenedor y trabaja en la producción destinada a un tercero. Cada uno tendría una capacidad aproximada de 17.5 toneladas.

La publicación no precisó el país de destino del cargamento, cuánto dinero recibirá la empresa por la venta ni qué parte de esos ingresos se utilizará para beneficiar a la población del municipio.

El anuncio provocó una avalancha de comentarios críticos en Facebook. Numerosos usuarios cuestionaron que el carbón sea enviado al extranjero cuando los apagones, la escasez de gas y los problemas del servicio eléctrico han convertido ese producto en una alternativa indispensable para cocinar.

«¿Y con qué cocinan los guantanameros si exportan el carbón? Madre mía», preguntó Marla Zafra Pérez.

Roque Fuente resumió el malestar con una interrogante: «Exportación, qué bueno. ¿Y el pueblo?».

Yoreibis Matos también cuestionó el orden de prioridades de las autoridades: «Lo de siempre: exportar aunque los tuyos no tengan nada».

Una de las respuestas más extensas fue la de Madelin VS, quien relacionó directamente la exportación con las dificultades que atraviesan las familias durante los prolongados cortes eléctricos: «Qué graciosos son. Mientras el pueblo sufre de apagones y tiene que comprar el carbón para cocinar a altos precios con los particulares, ustedes hablan de exportación para generar divisas. ¿Y para qué? De verdad que ustedes no se miden con las cosas que publican, que lo único que hacen es indignar más a su pueblo».

Orlenys Collado ironizó sobre la posibilidad de que las autoridades tengan garantizadas otras fuentes de energía antes de vender el carbón: «Supongo que tengan asegurado gas licuado o electricidad para poder vender lo único con lo que vas a cocinar. Digo, si tienes que cocinar».

Ibis Lidia Vázquez recordó que muchas familias carecen de alternativas debido a la combinación de apagones y escasez de combustibles: «Acuérdense de que ese es el combustible que tenemos, que no hay de otra. No tenemos luz brillante, no tenemos gas licuado, no tenemos corriente, y entonces nos quitan esto, el carbón».

Por su parte, Petunia Royal calificó el anuncio de una falta de respeto y denunció la escasez y los elevados precios del producto en el mercado interno: «¿Cómo que exportación? ¿Pero hasta dónde la locura? El pueblo no tiene con qué cocinar y el saco de carbón está, primero, casi perdido y, segundo, con precios por el cielo. Gobierno guantanamero, respete a su pueblo».

Mirian Corombet Fito se mostró sorprendida por la decisión del periódico de presentar la noticia como un logro: «¿Exportación? ¡Oh! Está dura esa noticia. No dudo que en cualquier momento eliminen la publicación. Sentido común».

Angela Pérez acusó a las autoridades de priorizar las ventas al extranjero mientras la población continúa sufriendo carencias: «Por Dios, ustedes nada más piensan en exportación y que el pueblo se fastidie, que no tiene nada para cocinar».

En el caso de Raudy Fernández comparó la situación con lo que ocurre con otros productos cubanos destinados al mercado internacional: «Igual sucede con el café, los cigarros, la sal y el cacao, porque de azúcar nada. Mucha exportación y nada de beneficios para el pueblo. Al final esta es una historia mal contada».

Zunilda Espinosa Galbán cuestionó el tono triunfalista de la publicación mientras, según afirmó, los consumidores pagan precios elevados por pequeñas cantidades del combustible: «Hacen esa publicación como algo trascendental mientras todo un pueblo está comprando la lata de carbón a 500 pesos».

Udeliss Rodríguez Galbán también denunció el precio que deben afrontar las familias: «Realmente son unos falta de respeto. Cómo les gusta la exportación, y el pueblo que siga sufriendo comprando carbón a 1,600 y más».

Sin embargo, Wilmara Laffita aseguró que ha tenido que pagar incluso más: «¿Y por qué no exportan ese contenedor de carbón a la feria? Eso lo que da es pena. Y uno comprando el carbón a 2,000 pesos y eso nadie lo ve».

Gibert Sadim reclamó que las necesidades internas fueran atendidas antes de enviar el producto al extranjero: «Primero importar y luego veremos con qué cocina el pueblo».

La reacción al anuncio ocurre en medio de una crisis nacional que ha convertido el carbón en un recurso básico para cocinar. Los apagones prolongados y la escasez de gas licuado han disparado la demanda y los precios, mientras varias provincias intentan aumentar o controlar su distribución.

En Sancti Spíritus, donde el saco de carbón llegó a superar los 4,000 pesos, el gobierno provincial ordenó posteriormente a las empresas agrícolas incorporarse a su producción.

Sin embargo, las propias autoridades reconocieron que no podían garantizar un suministro estable por la falta de combustible, transporte, herramientas y personal especializado.

En Camagüey, las autoridades fijaron un precio oficial de 1,400 pesos para el saco de 20 kilogramos, frente a los entre 3,500 y 4,000 pesos que alcanzaba en el mercado informal.

El plan inicial contemplaba distribuir apenas 1,700 sacos, una cantidad que el propio gobierno reconoció como insuficiente ante la demanda.

Las Tunas enfrenta otra cara de la misma contradicción. Aunque dispone de suficiente marabú para producir entre 15,000 y 20,000 toneladas anuales, solo había cumplido el 16 % de su plan de carbón para exportación durante los primeros cinco meses de 2026.