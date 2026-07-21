Periodista deportivo cubano denuncia robo en su casa y pide ayuda para recuperar años de trabajo

El comentarista deportivo Daniel Gotay Torres, vinculado al Canal Cubano de Noticias (NTV), denunció este lunes en Facebook que desconocidos entraron a robar en su vivienda y se llevaron, entre otros objetos, un disco duro externo Toshiba de 2 TB que contenía años de material de trabajo profesional.

En su publicación, Gotay describió la pérdida como devastadora: «Hoy entraron a robar a mi casa y, entre las cosas que se llevaron, hay un disco duro Toshiba de 2 TB externo que contiene años de archivo de trabajo, proyectos y documentos de un valor invaluable para mí».

El periodista, que presenta segmentos deportivos en programas como Alborada Deportiva, Amanecer Deportiva y Órbita Deportiva, subrayó que ningún bien material puede compensar lo que perdió: «Es el esfuerzo de muchísimos años de trabajo que no se puede reemplazar comprando otro equipo».

A diferencia de lo que podría esperarse, Gotay no pidió que se identificara al ladrón ni que se tomaran acciones legales. Su único objetivo es recuperar la información almacenada en el dispositivo. «Lo que más necesito y pido encarecidamente es recuperar la información. Si alguien lo tiene, llegó a sus manos o sabe de alguien que lo tenga, estoy dispuesto a recuperarlo sin hacer preguntas, ni buscar problemas», escribió.

El comunicador solicitó que cualquier persona con datos sobre el paradero del disco duro lo contactara por mensaje privado de forma anónima y confidencial. La cuenta Dporto Sports News amplificó el llamado en sus redes, identificando a Gotay como «el comentarista deportivo de la TV Cubana» y sumándose al pedido de difusión.

El caso se inscribe en una escalada de robos que no da tregua en Cuba, donde los equipos tecnológicos y de trabajo se han convertido en blancos prioritarios por su alto valor en el mercado informal, impulsado por la crisis energética y el colapso económico.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 1,536 robos verificados en 2025, un aumento del 115% respecto a 2024. En junio de 2026, el Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 141 incidentes delictivos, frente a 129 en mayo.

Los periodistas y creadores de contenido son especialmente vulnerables porque sus herramientas de trabajo concentran un valor que resulta difícil de reponer. En enero de 2026, el creador cubano Yassike, del proyecto Citykleta, también denunció el robo de su laptop, monitor, módem y generador eléctrico en circunstancias similares.

Más recientemente, una abuela cubana denunció el robo de su estación de energía, uno de los bienes más codiciados en la isla ante los apagones que superan las veinte horas diarias en muchas provincias.

Gotay cerró su publicación con un ruego directo a quienes pudieran leerla: «De corazón, les ruego que compartan esta publicación para que pueda llegar a la persona indicada».