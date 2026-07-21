Periodista deportivo cubano denuncia robo en su casa y pide ayuda para recuperar años de trabajo

El comentarista deportivo Daniel Gotay Torres, vinculado al Canal Cubano de Noticias (NTV), denunció este lunes en Facebook que desconocidos entraron a robar en su vivienda y se llevaron, entre otros objetos, un disco duro externo Toshiba de 2 TB que contenía años de material de trabajo profesional.
En su publicación, Gotay describió la pérdida como devastadora: «Hoy entraron a robar a mi casa y, entre las cosas que se llevaron, hay un disco duro Toshiba de 2 TB externo que contiene años de archivo de trabajo, proyectos y documentos de un valor invaluable para mí».
El periodista, que presenta segmentos deportivos en programas como Alborada Deportiva, Amanecer Deportiva y Órbita Deportiva, subrayó que ningún bien material puede compensar lo que perdió: «Es el esfuerzo de muchísimos años de trabajo que no se puede reemplazar comprando otro equipo».
A diferencia de lo que podría esperarse, Gotay no pidió que se identificara al ladrón ni que se tomaran acciones legales. Su único objetivo es recuperar la información almacenada en el dispositivo. «Lo que más necesito y pido encarecidamente es recuperar la información. Si alguien lo tiene, llegó a sus manos o sabe de alguien que lo tenga, estoy dispuesto a recuperarlo sin hacer preguntas, ni buscar problemas», escribió.
El comunicador solicitó que cualquier persona con datos sobre el paradero del disco duro lo contactara por mensaje privado de forma anónima y confidencial. La cuenta Dporto Sports News amplificó el llamado en sus redes, identificando a Gotay como «el comentarista deportivo de la TV Cubana» y sumándose al pedido de difusión.
El caso se inscribe en una escalada de robos que no da tregua en Cuba, donde los equipos tecnológicos y de trabajo se han convertido en blancos prioritarios por su alto valor en el mercado informal, impulsado por la crisis energética y el colapso económico.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 1,536 robos verificados en 2025, un aumento del 115% respecto a 2024. En junio de 2026, el Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 141 incidentes delictivos, frente a 129 en mayo.
Los periodistas y creadores de contenido son especialmente vulnerables porque sus herramientas de trabajo concentran un valor que resulta difícil de reponer. En enero de 2026, el creador cubano Yassike, del proyecto Citykleta, también denunció el robo de su laptop, monitor, módem y generador eléctrico en circunstancias similares.
Más recientemente, una abuela cubana denunció el robo de su estación de energía, uno de los bienes más codiciados en la isla ante los apagones que superan las veinte horas diarias en muchas provincias.
Gotay cerró su publicación con un ruego directo a quienes pudieran leerla: «De corazón, les ruego que compartan esta publicación para que pueda llegar a la persona indicada».
Preguntas frecuentes sobre la ola de robos en Cuba y su impacto en los ciudadanos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué sucedió en la casa del periodista Daniel Gotay Torres?
El periodista deportivo Daniel Gotay Torres denunció que desconocidos entraron a su vivienda y robaron un disco duro externo Toshiba de 2 TB que contenía años de material de trabajo profesional. Gotay expresó que lo más importante para él es recuperar la información contenida en el dispositivo.
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¿Por qué los equipos tecnológicos son objetivos de robos en Cuba?
En Cuba, los equipos tecnológicos y de trabajo se han convertido en blancos prioritarios debido a su alto valor en el mercado informal, impulsado por la crisis energética y el colapso económico. Estos equipos son difíciles de reponer, lo que los hace aún más valiosos para los ladrones.
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¿Cómo está afectando la ola de robos a la infraestructura de telecomunicaciones en Cuba?
La infraestructura de telecomunicaciones en Cuba está siendo gravemente afectada por una ola de robos y sabotajes. Paneles solares y cables de fibra óptica han sido sustraídos, dejando a miles de usuarios sin servicio de telefonía e internet.
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¿Qué medidas se están tomando para combatir los robos en Cuba?
A pesar de que el Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular tipifica estos robos como sabotaje con penas severas, la percepción ciudadana es que las leyes no se aplican efectivamente, y la impunidad sigue alimentando la reincidencia de estos delitos.
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¿Qué impacto tiene la crisis económica en la seguridad en Cuba?
La crisis económica en Cuba ha incrementado la inseguridad, con un aumento significativo en robos a viviendas y negocios, así como a infraestructuras vitales. La falta de recursos y el colapso del sistema de seguridad social han dejado a los ciudadanos más vulnerables frente a la delincuencia.
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