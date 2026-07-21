Régimen cubano suspende el lujoso Festival del Habano tras evaluar el «contexto actual»

El Comité Organizador del Festival del Habano anunció este martes la cancelación definitiva de la XXVI edición del evento, alegando la necesidad de preservar «los estándares de excelencia que distinguen a este reconocido encuentro internacional» ante el deteriorado «contexto actual» de Cuba.

El comunicado oficial de Habanos S.A. no menciona en ningún momento la devastadora crisis energética y económica que paraliza la isla, pero el eufemismo resulta transparente: Cuba sufre en 2026 apagones de hasta 22 horas diarias en La Habana y un déficit de generación eléctrica de hasta 2,000 megavatios que apenas cubre el 55% de la demanda.

Esta es la segunda cancelación en la historia del festival. La primera ocurrió en 2020 y 2021, cuando la pandemia de COVID-19 obligó a suspender la edición XXIII en dos años consecutivos.

El evento ya había sido pospuesto indefinidamente el 14 de febrero, apenas diez días antes de su fecha original, fijada para el 24 al 27 de febrero. La cancelación definitiva llega cinco meses después, sin que el Comité Organizador haya anunciado ninguna fecha alternativa.

«El Comité Organizador seguirá atento a la evolución del contexto con el objetivo de celebrar una próxima edición cuando existan las condiciones que permitan ofrecer el Festival con la excelencia, el alcance y la calidad que lo han convertido en una referencia internacional», señala el comunicado.

La suspensión priva a Cuba de los cuantiosos ingresos que genera la tradicional Subasta de Humidores, cuyo punto culminante del evento más reciente, celebrado en febrero de 2025, recaudó un récord de 17,94 millones de euros —unos 19,5 millones de dólares—, que el régimen asegura destinar al sistema de salud pública, aunque sin auditorías ni pruebas verificables que lo respalden.

El festival reúne habitualmente a más de 1,300 participantes de setenta países, entre aficionados, distribuidores, comerciantes y periodistas especializados, y constituye el principal escaparate mundial de los puros premium cubanos.

El contraste entre el lujo del evento y la miseria cotidiana de los cubanos siempre ha generado críticas. En la edición de 2025, mientras 600 invitados selectos cenaban en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio habanero, la población soportaba apagones de hasta veinte horas y pagaba hasta 1,500 pesos por una cajetilla de tabaco en el mercado informal.

La cancelación del Festival del Habano se suma a una cadena de suspensiones culturales en 2026: la Feria Internacional del Libro de La Habana fue pospuesta en enero y el Grand Prix de Ballet de La Habana fue suspendido en mayo, ambos en el contexto de la misma crisis que ahora obliga a cancelar el evento tabacalero más importante del mundo.

Pese a la suspensión del festival, el comunicado aclara que las celebraciones por el 60 aniversario de Cohiba (1966-2026) continuarán con una agenda internacional. El primer gran hito tendrá lugar el 7 de octubre en Londres, con la presentación mundial del Cohiba Talismán, que se incorporará a la Línea Clásica de la marca.

«El Comité Organizador agradece la comprensión, la confianza y el permanente apoyo de distribuidores, socios comerciales, medios de comunicación y aficionados de todo el mundo», concluye el comunicado de Habanos S.A., empresa de capital mixto en la que el régimen cubano posee el 50% y cuyas ventas globales alcanzaron un récord de 827 millones de dólares en 2024, según Reuters.