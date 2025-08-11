Graves denuncias de plagas, suciedad y abandono en un hospital de Cuba

Pacientes y familiares denunciaron el deplorable estado del Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin, en Holguín, a través de imágenes y videos que muestran la suciedad, el deterioro y las plagas que afectan al centro.
En los reportes se observan baños sin agua o con agua turbia y sanguinolenta en los lavamanos, inodoros sucios y rotos, azulejos desprendidos, falsos techos colapsados y basura acumulada en las habitaciones. También se denuncian plagas de chinches y cucarachas, así como comida en estado de descomposición en cestos de basura junto a pacientes.
El periodista Mario J. Pentón se hizo eco de las denuncias. Algunos de sus seguidores señalan que parte de la responsabilidad de lo que ocurre en el centro de salud recae en pacientes y acompañantes, quienes arrojan restos de alimentos en los baños o no colaboran con la higiene mínima, lo que contribuye a la proliferación de roedores e insectos.
Otros internautas aseguran que la magnitud del problema va más allá de la conducta individual y es resultado de la ineficacia de la administración hospitalaria, la falta de recursos para la limpieza y la ausencia de mantenimiento.
Testimonios recientes mencionan colchones infestados de chinches que han provocado lesiones a pacientes. En la sala de oncología, según denuncias, todos los cubículos presentan plagas, lo que impide el descanso de los enfermos.
Lo más leído hoy:
La escasez de agua obliga a comprar pomos en la calle a precios elevados, mientras que los baños permanecen inutilizables por semanas.
El deterioro del centro no es nuevo. Algunos usuarios aseguran que la situación se arrastra desde hace décadas. Para otros, es un reflejo del estado de la red hospitalaria en toda Cuba, donde la higiene y las condiciones básicas se han desplomado.
“Ni en el quinto mundo se ve algo así”, lamenta una denunciante, mientras otra afirma que “ya es ir al hospital a morir de otra enfermedad”.
A las molestias ciudadanas se suma la frustración por la falta de acciones concretas de las autoridades. Varios coinciden en que el hospital parece no tener una dirección efectiva, ni control, ni soluciones a corto plazo.
En este mismo centro médico la semana pasada fue detenida una mujer que se hacía pasar por enfermera con el propósito de estafar a los pacientes, y profesionales de la salud. Esto es una preocupante evidencia de la falta de seguridad y el desorden que prima en el hospital.
Entre la resignación y el enojo, las denuncias coinciden en que la situación del Hospital Lenin es “inhumana para los enfermos” y un ejemplo doloroso del colapso de los servicios básicos de salud en el país.
Preguntas frecuentes sobre el estado de los hospitales en Cuba
¿Cuál es el estado actual del Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin en Holguín?
El Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin en Holguín se encuentra en un estado deplorable, con baños sin agua o con agua turbia, inodoros sucios y rotos, plagas de chinches y cucarachas, y comida en descomposición junto a los pacientes. La situación se ha denunciado en redes sociales y es un reflejo del colapso del sistema de salud en Cuba.
¿Existen problemas de higiene en otros hospitales de Cuba?
Sí, los problemas de higiene no se limitan al Hospital Lenin de Holguín. Otras denuncias han indicado condiciones insalubres en hospitales como el Psiquiátrico Gustavo Machín en Santiago de Cuba y el Materno Infantil de Güines, donde se reportan plagas de chinches y cucarachas, basura acumulada y falta de recursos básicos.
¿Cómo afecta la escasez de recursos a los hospitales cubanos?
La escasez de recursos es un problema crítico en los hospitales cubanos, contribuyendo a la falta de higiene, mantenimiento y materiales básicos. Esta escasez ha llevado a situaciones extremas, como el uso de botones para suturar heridas debido a la falta de insumos médicos adecuados.
¿Qué acciones han tomado las autoridades cubanas ante estas denuncias?
Hasta el momento, las autoridades cubanas no han tomado acciones concretas suficientes para resolver los problemas de insalubridad en los hospitales. Las denuncias suelen ser seguidas de un silencio oficial o de sanciones a quienes se atreven a denunciar, en lugar de abordar las causas subyacentes de la crisis.
¿Cuál es la percepción de la población cubana sobre la situación de los hospitales?
La población cubana percibe un deterioro significativo en la calidad de los servicios de salud, reflejado en las malas condiciones de los hospitales, la falta de recursos y la respuesta inadecuada del gobierno. Esta percepción se ha visto agravada por la constante exposición de casos de negligencia y corrupción en el sistema de salud.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.