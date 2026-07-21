Díaz-Canel acusa a Trump y Rubio de querer coartar libertades civiles en Estados Unidos

Miguel Díaz-Canel respondió este martes en Facebook al informe del Departamento de Estado sobre Cuba acusando a la administración Trump de recurrir al «neo-macartismo trasnacional» para «coartar libertades civiles en EE. UU.» y justificar agresiones contra la isla.

La publicación del gobernante cubano llega poco después de que el secretario de Estado Marco Rubio presentara en redes el informe «Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI», un documento de aproximadamente 100 páginas que acusa a La Habana de casi siete décadas de espionaje, infiltración en universidades de élite y apoyo a grupos radicales en territorio estadounidense.

Díaz-Canel abrió su publicación con el refrán «Cree el ladrón que todos son de su condición» y arremetió directamente contra Rubio, a quien calificó de «uno de los funcionarios más corruptos de la actual administración, de probados nexos con narcotraficantes y terroristas de la Florida».

El gobernante cubano invirtió las acusaciones del informe y señaló a Washington como el verdadero agresor: «Si un país ha espiado y agredido a otro a niveles obscenos, ha sido EE. UU. contra Cuba».

Para sostener ese argumento, enumeró una serie de episodios históricos que atribuye a Estados Unidos: «plagas y enfermedades introducidas en Cuba, el dengue hemorrágico que cobró la vida de 101 niños; el derribo de un avión con 73 personas a bordo; las bombas en hoteles; los intentos de magnicidio o la guerra psicológica».

Sobre el embargo estadounidense —al que el régimen llama «bloqueo»—, Díaz-Canel afirmó que adquiere «dimensión genocida» con el actual reforzamiento y el «cerco energético», y lo describió como «el mayor acto de subversión contra un Estado, concebido y descrito oficialmente por EE. UU. para agotar al pueblo y resquebrajar su apoyo a la Revolución».

El eje central de la publicación es la acusación de que «el neo-macartismo trasnacional que se reinstaura en EE. UU., desde una corriente claramente fascista, recurre a la mentira para generar pretextos sobre los cuales sostener agresiones contra Cuba y coartar libertades civiles en EE. UU.»

Díaz-Canel cerró su argumento afirmando que «Cuba jamás ha obrado para dañar al pueblo estadounidense, ni se ha propuesto afectar la seguridad nacional de EE. UU.»

El discurso del gobernante cubano contrasta con la realidad documentada dentro de la isla: organizaciones de derechos humanos cifran en más de 1,200 los presos políticos en Cuba en 2026, y el país ocupa el puesto 165 de 180 en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras.

Este pronunciamiento forma parte de una escalada retórica sostenida. El 17 de julio, Díaz-Canel ya había comparado las políticas de Trump con el «fascismo hitleriano» y la Operación Cóndor; en mayo tildó a la administración de «gobierno fascista»; y en marzo habló del «resurgimiento del fascismo» atribuido a Washington.

El informe de Rubio es el más reciente escalón de una política de presión máxima que arrancó el 20 de enero de 2025, cuando Trump reincorporó a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo en su primer día como presidente, y que acumula más de 240 sanciones impuestas a la isla desde entonces, incluyendo sanciones directas contra Díaz-Canel y su esposa Lis Cuesta Peraza en junio de 2026.