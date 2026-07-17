Díaz-Canel arremete contra la administración Trump: «Recuerdan al fascismo hitleriano»

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel publicó este viernes un mensaje en el que comparó las políticas de Washington con el macartismo, el nazismo y la Operación Cóndor.
En el primer texto del hilo en X, Díaz-Canel afirmó que «una nueva y más peligrosa versión del macartismo está de regreso en Estados Unidos».
A continuación, elevó el tono y señaló que las políticas de la administración Trump llegan «con amenazante proyección transnacional» y «promueven alianzas de ultraderecha que recuerdan al fascismo hitleriano o la tenebrosa Operación Cóndor, para arremeter contra una supuesta 'izquierda radical' global».
El gobernante cubano también lanzó una pregunta retórica: «¿Se buscan pretextos como justificación para nuevos atropellos y mayores agresiones?»
Díaz-Canel acusó a lo que considera «la derecha imperial» de ser responsable de una larga lista de crímenes: el genocidio en Gaza, asesinatos extrajudiciales, «cacería, tortura y asesinato de migrantes», el bombardeo a una escuela de niñas en Irán y el «genocida bloqueo al pueblo cubano».
El hilo cerró con una sentencia: «El verdadero peligro para la humanidad es la filosofía del despojo que dicta las acciones de guerra de la ultraderecha transnacional».
Díaz-Canel reacciona a medidas de Rubio contra el extremismo de izquierda
Durante la Conferencia Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, celebrada en Washington con representantes de más de 70 países el 16 de julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al régimen cubano de haber construido durante décadas una amplia red de inteligencia e influencia ideológica.
Rubio afirmó que dicha red contribuyó al desarrollo de movimientos de extrema izquierda en Estados Unidos y el hemisferio occidental.
Sostuvo que esa estructura continúa vinculada a organizaciones radicales dentro y fuera de Occidente y recordó el respaldo histórico de La Habana a grupos armados como las FARC, el ELN, los Tupamaros, los Montoneros, las Brigadas Rojas italianas y la Fracción del Ejército Rojo alemana.
En ese mismo contexto, el Departamento de Estado anunció una nueva política migratoria que impedirá la entrada a Estados Unidos de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, colaboren o brinden apoyo a organizaciones terroristas de extrema izquierda.
La medida será aplicada bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y, según Washington, no contempla exenciones.
La nueva política forma parte de la estrategia antiterrorista impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que busca ampliar el enfoque tradicional centrado en el terrorismo yihadista para incluir la violencia política de extrema izquierda.
Rubio adelantó además que Estados Unidos continuará promoviendo nuevas designaciones de organizaciones terroristas y reforzará la cooperación internacional en esta materia mediante futuros encuentros con países aliados.
Cuba y las sanciones de Estados Unidos
Las declaraciones se producen cuatro días después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionara a diez entidades cubanas, entre ellas el Ministerio de Turismo, las Brigadas de Respuesta Rápida, las Milicias de Tropas Territoriales y varias empresas vinculadas al conglomerado militar GAESA.
La administración Trump acumula más de 240 sanciones restrictivas contra Cuba desde el inicio de su mandato. En junio, la OFAC había sancionado directamente al propio Díaz-Canel, a su esposa Lis Cuesta, a Alejandro Castro Espín y al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
El discurso del gobernante cubano sigue una escalada retórica sostenida a lo largo de 2026. En enero calificó la operación estadounidense en Venezuela de «neofascismo» y «terrorismo de Estado». En marzo, en entrevista con La Jornada, habló de un «resurgimiento del fascismo»; y en mayo tildó directamente a la administración Trump de «gobierno fascista».
Preguntas Frecuentes sobre las Declaraciones de Díaz-Canel contra la Administración Trump
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Díaz-Canel compara las políticas de Trump con el fascismo hitleriano?
Díaz-Canel acusa a la administración Trump de promover alianzas de ultraderecha que recuerdan al fascismo hitleriano y a la Operación Cóndor, y de arremeter contra una supuesta "izquierda radical" global. Esta comparación se enmarca en una retórica que el gobernante cubano ha utilizado repetidamente para criticar las políticas de Estados Unidos hacia Cuba.
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¿Cuáles son las principales acusaciones de Díaz-Canel contra Estados Unidos?
Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de una lista de crímenes que incluyen genocidio en Gaza, asesinatos extrajudiciales, tortura y asesinato de migrantes, y el bombardeo a una escuela de niñas en Irán. Además, denuncia el bloqueo contra Cuba como un acto genocida y sostiene que la administración Trump busca asfixiar la economía cubana.
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¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las sanciones de Estados Unidos?
El gobierno cubano, encabezado por Díaz-Canel, ha respondido con una retórica desafiante, calificando las sanciones de "ilegítimas" y "abusivas". Díaz-Canel y otros funcionarios cubanos han enfatizado la capacidad de resistencia del pueblo cubano y han denunciado las medidas como parte de un "plan de diseño genocida".
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¿Qué impacto tienen las sanciones de Estados Unidos en Cuba?
Las sanciones impuestas por Estados Unidos han intensificado la crisis económica en Cuba, reduciendo las importaciones de crudo y provocando apagones prolongados. El régimen cubano atribuye el deterioro de la situación principalmente al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, mientras que Washington culpa al modelo económico y político del régimen cubano.
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