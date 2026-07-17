Díaz-Canel arremete contra la administración Trump: «Recuerdan al fascismo hitleriano»

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel publicó este viernes un mensaje en el que comparó las políticas de Washington con el macartismo, el nazismo y la Operación Cóndor.

En el primer texto del hilo en X, Díaz-Canel afirmó que «una nueva y más peligrosa versión del macartismo está de regreso en Estados Unidos».

A continuación, elevó el tono y señaló que las políticas de la administración Trump llegan «con amenazante proyección transnacional» y «promueven alianzas de ultraderecha que recuerdan al fascismo hitleriano o la tenebrosa Operación Cóndor, para arremeter contra una supuesta 'izquierda radical' global».

El gobernante cubano también lanzó una pregunta retórica: «¿Se buscan pretextos como justificación para nuevos atropellos y mayores agresiones?»

Díaz-Canel acusó a lo que considera «la derecha imperial» de ser responsable de una larga lista de crímenes: el genocidio en Gaza, asesinatos extrajudiciales, «cacería, tortura y asesinato de migrantes», el bombardeo a una escuela de niñas en Irán y el «genocida bloqueo al pueblo cubano».

El hilo cerró con una sentencia: «El verdadero peligro para la humanidad es la filosofía del despojo que dicta las acciones de guerra de la ultraderecha transnacional».

Díaz-Canel reacciona a medidas de Rubio contra el extremismo de izquierda

Durante la Conferencia Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, celebrada en Washington con representantes de más de 70 países el 16 de julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al régimen cubano de haber construido durante décadas una amplia red de inteligencia e influencia ideológica.

Rubio afirmó que dicha red contribuyó al desarrollo de movimientos de extrema izquierda en Estados Unidos y el hemisferio occidental.

Sostuvo que esa estructura continúa vinculada a organizaciones radicales dentro y fuera de Occidente y recordó el respaldo histórico de La Habana a grupos armados como las FARC, el ELN, los Tupamaros, los Montoneros, las Brigadas Rojas italianas y la Fracción del Ejército Rojo alemana.

En ese mismo contexto, el Departamento de Estado anunció una nueva política migratoria que impedirá la entrada a Estados Unidos de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, colaboren o brinden apoyo a organizaciones terroristas de extrema izquierda.

La medida será aplicada bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y, según Washington, no contempla exenciones.

La nueva política forma parte de la estrategia antiterrorista impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que busca ampliar el enfoque tradicional centrado en el terrorismo yihadista para incluir la violencia política de extrema izquierda.

Rubio adelantó además que Estados Unidos continuará promoviendo nuevas designaciones de organizaciones terroristas y reforzará la cooperación internacional en esta materia mediante futuros encuentros con países aliados.

Cuba y las sanciones de Estados Unidos

Las declaraciones se producen cuatro días después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionara a diez entidades cubanas, entre ellas el Ministerio de Turismo, las Brigadas de Respuesta Rápida, las Milicias de Tropas Territoriales y varias empresas vinculadas al conglomerado militar GAESA.

La administración Trump acumula más de 240 sanciones restrictivas contra Cuba desde el inicio de su mandato. En junio, la OFAC había sancionado directamente al propio Díaz-Canel, a su esposa Lis Cuesta, a Alejandro Castro Espín y al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El discurso del gobernante cubano sigue una escalada retórica sostenida a lo largo de 2026. En enero calificó la operación estadounidense en Venezuela de «neofascismo» y «terrorismo de Estado». En marzo, en entrevista con La Jornada, habló de un «resurgimiento del fascismo»; y en mayo tildó directamente a la administración Trump de «gobierno fascista».