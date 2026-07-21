Economista responde a las críticas por propuesta para Cuba: «Confunden soberanía con aislamiento y autoritarismo»

El economista Pedro Monreal salió al paso de las críticas recibidas por la propuesta Cuba Transformación con un hilo de siete mensajes en X en el que rechazó el argumento de que plantear una economía social de mercado bajo el supuesto de una solución pacífica con Estados Unidos implique una pérdida de soberanía nacional.

«La crítica de que proponer una economía social de mercado y un Estado democrático de derecho, bajo el supuesto de una solución pacífica del diferendo con EE.UU. implica perder soberanía merece una respuesta clara, porque confunde soberanía con aislamiento y autoritarismo», escribió Monreal en el primero de sus siete mensajes.

El economista aclaró que la propuesta no depende de factores externos para su coherencia interna: «Cuba Transformación no espera soluciones externas para los problemas fundamentales de Cuba. Al contrario, parte de que un cambio interno creíble es la mejor vía para rediseñar la relación con el exterior».

Monreal también defendió el uso de escenarios geopolíticos como herramienta metodológica válida: «Usar escenarios para evaluar la viabilidad de una transformación no es un defecto metodológico; es una forma de anticiparse en un contexto inevitablemente incierto».

Uno de los argumentos más directos del hilo apuntó al Partido Comunista de Cuba (PCC) como responsable de una distorsión conceptual sobre la soberanía: «Reducir la soberanía cubana a la interpretación del PCC confunde la defensa de un sistema político monopolizado por un partido con la soberanía plena del pueblo para decidir libremente su sistema político y económico».

El hilo cerró con una pregunta que resume la tesis central del economista: «¿Puede llamarse soberano un pueblo al que se le impide cambiar pacíficamente su sistema político? La soberanía real se afirma liberando el talento, la iniciativa y las libertades de los ciudadanos».

Las críticas que Monreal rebate surgieron tras la publicación íntegra de Cuba Transformación, un documento de 120 páginas elaborado por cinco economistas cubanos —Mauricio de Miranda Parrondo, Omar Everleny Pérez Villanueva, Ricardo Torres Pérez y Pavel Vidal Alejandro, además del propio Monreal— que propone sustituir el modelo económico actual de la isla por una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de Derecho.

El documento, respaldado por el Cuba Study Group y el Observatorio sobre la Economía Cubana, describe una economía en retroceso severo: en 2025 el PIB real de Cuba seguía por debajo del de 2014 y era más de un 15% inferior al de 2018, mientras la inversión apenas alcanzaba el 7% del PIB frente al 19% del promedio latinoamericano.

La propuesta rechaza expresamente el modelo de China o Vietnam —referencia que el régimen de Miguel Díaz-Canel ha señalado con frecuencia— y exige que las reformas económicas vayan acompañadas de cambios políticos e institucionales.

El texto identifica como principal obstáculo para la recuperación no el embargo estadounidense, sino el agotamiento del propio sistema económico impuesto por la dictadura, y critica que sucesivos gobiernos hayan sustituido las reformas internas por alianzas externas, primero con la Unión Soviética y luego con Venezuela.

Los autores han aclarado que la propuesta no pretende ser un programa de gobierno ni está dirigida a la administración de Díaz-Canel, sino que ofrece, según el propio documento, «un marco analítico coherente, realista y flexible».

El plan se estructura en tres etapas —estabilización de emergencia de unos tres años, recuperación productiva e institucional, y consolidación de un nuevo modelo de desarrollo— e incluye medidas como la reorganización del conglomerado militar GAESA, la eliminación del monopolio de CUPET y el reingreso de Cuba al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.