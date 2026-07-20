Economistas cubanos presentan una hoja de ruta para superar la crisis

Cinco de los economistas cubanos independientes más reconocidos publicaron este lunes Cuba Transformación, una propuesta de 120 páginas que plantea desmontar el actual modelo económico de la isla y sustituirlo por una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de Derecho.

El documento, presentado como una hoja de ruta para sacar a Cuba de la peor crisis económica de su historia reciente, sostiene que el principal obstáculo para la recuperación no es el embargo de Estados Unidos, sino el agotamiento del sistema económico implantado por el régimen.

La iniciativa, anunciada el pasado 22 de junio y divulgada ahora en su versión íntegra, fue elaborada por Mauricio de Miranda Parrondo, Pedro Monreal González, Omar Everleny Pérez Villanueva, Ricardo Torres Pérez y Pavel Vidal Alejandro, con el respaldo del Cuba Study Group y el Observatorio sobre la Economía Cubana.

Los autores describen una economía en retroceso. Según el informe, en 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) real seguía por debajo del registrado en 2014 y era más de un 15 % inferior al de 2018. La inversión apenas representaba el 7 % del PIB, muy lejos del promedio latinoamericano, cercano al 19 %, mientras que la deuda externa ascendía a unos 29,300 millones de dólares, equivalente a más del 130 % del PIB.

El texto sostiene que el modelo económico cubano agotó su capacidad de generar crecimiento hace años y critica que sucesivos gobiernos hayan sustituido las reformas internas por alianzas externas.

«La política exterior funcionó como sustituto de la política económica», afirma el documento, en referencia primero a la dependencia de la Unión Soviética y, posteriormente, de Venezuela.

La propuesta rechaza expresamente seguir el camino de China o Vietnam. En cambio, plantea una transición hacia una economía social de mercado en la que las reformas económicas vayan acompañadas de cambios políticos e institucionales que garanticen un Estado de Derecho.

Para los autores, sin esas transformaciones las reformas seguirían siendo vulnerables a retrocesos.

El plan se divide en tres etapas. La primera, prevista para unos tres años, se concentra en estabilizar la economía mediante acciones urgentes sobre la crisis energética, la producción de alimentos, la inflación, el mercado cambiario y la expansión del sector privado. Las fases posteriores contemplan la recuperación productiva, la reforma institucional y la consolidación de un nuevo modelo de desarrollo.

GAESA, CUPET y el regreso a los organismos financieros

Entre las propuestas más significativas figura la reorganización del conglomerado militar GAESA. El documento plantea transferir sus empresas a instituciones civiles, incorporar sus ingresos al presupuesto estatal y entregar al Banco Central las reservas internacionales administradas por el grupo.

También propone eliminar el monopolio de CUPET en el sector energético, crear un mercado de tierras agrícolas con contratos de usufructo de hasta 50 años y un límite de 402 hectáreas por productor, además de solicitar el reingreso de Cuba al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Otro de los asuntos más sensibles es el de las propiedades confiscadas tras 1959. Los economistas proponen crear una Comisión Nacional de Reclamaciones que permita compensar a los antiguos propietarios mediante bonos u otros mecanismos, sin desalojar a quienes adquirieron posteriormente esos inmuebles conforme a la legislación vigente.

Advertencia sobre la corrupción

El economista Pedro Monreal destacó este lunes en la red social X que la propuesta incorpora seis medidas específicas para prevenir la corrupción, en contraste con las 176 acciones aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional del régimen, que —según señaló— apenas abordan ese problema mediante referencias generales al «control e inspección».

Monreal advirtió que una privatización acelerada de activos estatales, sin instituciones sólidas ni garantías jurídicas, podría favorecer que personas cercanas al poder se apropiaran de esos recursos.

Los autores aclaran que Cuba Transformación no pretende ser un programa de gobierno ni está dirigido a la administración de Miguel Díaz-Canel. Lo presentan como una base para discutir cómo reconstruir la economía cubana tras décadas de estancamiento.

«Esta propuesta no pretende ser un plan infalible ni ofrecer soluciones mágicas. Presenta, en cambio, un marco analítico coherente, realista y flexible», concluye el documento.

Al mismo tiempo, reconoce los principales desafíos para su aplicación: la ausencia de las condiciones políticas necesarias, la necesidad de obtener financiamiento internacional desde el inicio del proceso y la posibilidad de que los sectores que hoy concentran el poder bloqueen cualquier transformación de fondo.