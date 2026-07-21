Médico cubano es condenado a prisión por el asesinato de su pareja en Las Vegas

Un tribunal de Nevada sentenció al cubano José Emilio Galán Preval, de 47 años, a entre 14 y 35 años de prisión por el feminicidio de su pareja Yaimara Leyva-Cadet en Las Vegas, crimen que cometió el pasado 23 de enero tras una discusión doméstica.

Galán Preval, médico y natural de Santiago de Cuba, se había declarado culpable de asesinato en segundo grado con uso de arma mortal, lo que le permitió llegar a un acuerdo con la Fiscalía que fijó una pena base de entre 10 y 25 años.

La jueza de distrito Jacqueline Bluth rechazó los 20 años adicionales que solicitó el fiscal adjunto del condado de Clark, Phil Froehlich, por el agravante del arma utilizada, e impuso en cambio entre cuatro y diez años complementarios, para una condena total de entre 14 y 35 años.

Según reporta Las Vegas Review-Journal, el defensor público del acusado, Jin Kim-Steadman, declaró ante el tribunal que Yaimara estaba desempleada y se negaba a realizar trabajos manuales, a pesar de estar «calificada» para hacerlo, mientras que Galán-Preval trabajaba.

El abogado señaló que esto causó problemas en su relación y estrés psicológico a Galan-Preval, además de que ella creía que él la engañaba.

Ambos habían emigrado a Estados Unidos desde Cuba con la esperanza de una vida mejor y un nuevo comienzo, dijo el abogado, quien precisó que «ella se volvió más controladora» y le «exigía (a José Emilio) ver su celular».

El día del crimen, la pareja se encontraba en una vivienda de la cuadra 1800 de Canosa Avenue, donde alquilaba una habitación.

Galán Preval pidió a Yaimara que preparara arroz, ella se negó, y él salió brevemente de la sala para regresar con un cuchillo de cocina con el que la apuñaló repetidamente.

El hijo de la propietaria de la vivienda escuchó los gritos de auxilio, entró a la sala y desarmó al agresor. Este solo declaró: «Soy responsable de lo que hice», y huyó por la puerta trasera en una camioneta registrada a nombre de su mujer.

La Policía recibió una llamada de auxilio alrededor de las 12:56 pm. Al llegar al domicilio, encontraron a Leyva-Cadet en el interior con múltiples puñaladas en la cara y la espalda.

La víctima, oriunda de Palma Soriano y trabajadora del sector salud, fue trasladada al Hospital Sunrise, donde murió ese mismo día.

Horas después Galán Preval llamó al 911 manifestando intenciones de hacerse daño. La Policía rastreó su teléfono, lo localizó en una zona desértica al este de Las Vegas y lo detuvo tras entregarse sin resistencia.

La defensa también señaló que había estado bebiendo alcohol y se preparaba para ir al trabajo cuando ocurrió la discusión.

Durante la audiencia, Galán Preval pidió perdón a través de un intérprete: «Hubiera preferido estar en su lugar en vez de ella. Pido perdón a este país que me dejó entrar. Estoy muy arrepentido».

La jueza Bluth reconoció la complejidad del caso al momento de dictar sentencia: «Reconozco que el Sr. Galán Preval asumió la responsabilidad de inmediato, expresó desde el principio su profundo arrepentimiento y no tiene antecedentes penales, y creo que simplemente perdió el control. Ha sido difícil conciliar estas cosas porque es una forma horrible de morir».

El caso se enmarca en un patrón documentado de violencia feminicida contra cubanas en el exterior.

Según una investigación del Observatorio de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, en 2025 se registraron doce feminicidios de cubanas fuera de la Isla, seis de ellos en Estados Unidos. En 2024, la cifra ascendió a 18 casos en el exterior, con 14 ocurridos en territorio estadounidense, el 77,8 % del total.

Las Vegas ha sido escenario de al menos dos casos de violencia doméstica fatal protagonizados por cubanos en lo que va de año. En abril, otro cubano fue arrestado en esa ciudad acusado de estrangular a su esposa durante una discusión doméstica.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalan que más de la mitad de las mujeres víctimas de homicidio en ese país son asesinadas por una pareja o expareja masculina.