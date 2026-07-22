Un cubano intenta asesinar a su pareja en Hialeah: ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

Alian Sabala Argüelles, cubano de 32 años residente en Miami, fue arrestado el lunes por la Policía de Hialeah y enfrenta cargos de intento de asesinato premeditado y agresión en contexto de violencia doméstica, luego de que su pareja lo acusara de golpearla y apuntarle con un arma de fuego.

De acuerdo con el afidávit de arresto -citado por Telemundo 51- los hechos tuvieron lugar durante una disputa ocurrida en la madrugada del 22 de junio.

El incidente se produjo alrededor de las tres de la madrugada cuando la víctima, con quien Argüelles mantuvo una relación de aproximadamente seis años, intentó poner fin al vínculo.

En ese momento, el acusado reaccionó con violencia: la golpeó repetidamente con los puños, sacó un arma negra, colocó el cañón sobre la cabeza de la mujer y haló el gatillo.

El disparo no se produjo por una falla mecánica: un cartucho quedó atascado en el puerto de expulsión del arma.

La víctima aprovechó el instante en que Argüelles intentaba corregir el fallo para escapar y refugiarse en el apartamento de su abuela, ubicado a pocas puertas de distancia.

La huida y el acoso posterior

Una amiga recogió a la mujer y la trasladó hasta Ocala.

La testigo declaró ante las autoridades que observó moretones recientes en distintas partes del cuerpo de la víctima y que esta actuaba de forma desesperada, atemorizada de ser localizada.

Sin embargo, según la investigación, Argüelles logró dar con ella en Ocala e intentó obligarla a subir a un vehículo a punta de pistola, incidente que también fue denunciado ante la policía local.

La víctima explicó a las autoridades que soportó el presunto abuso durante un tiempo porque temía acudir a la policía.

El arresto y lo que encontraron

El lunes, un lector de matrículas detectó en Hialeah un Hyundai Tucson vinculado al acusado, lo que permitió a los agentes localizarlo y proceder a su detención.

Durante el registro, los oficiales hallaron en su poder una pistola morada y negra, cargada con ocho balas, cuyo número de serie figuraba como perdida en los registros policiales.

Argüelles fue trasladado a la sede de la Policía de Hialeah para ser entrevistado, donde negó haber golpeado a la mujer y haberle apuntado con un arma.

Posteriormente fue llevado al centro correccional Turner Guilford Knight (TGK), donde permanece mientras avanza el proceso judicial.

La investigación se apoya en las declaraciones de la víctima y la testigo, así como en videos de las lesiones que la mujer entregó a los detectives.

El mensaje de la policía a las víctimas inmigrantes

Eddy Rodríguez, vocero de la Policía de Hialeah, describió el desenlace con alivio: «Gracias a Dios que el arma falló».

Al mismo tiempo, aprovechó el caso para enviar un mensaje directo a las víctimas inmigrantes que temen denunciar por su situación migratoria.

«No tienen por qué tenerle miedo a la policía. El trabajo de nosotros no es aplicar la ley de inmigración. El trabajo de nosotros es la protección de ellos, el bienestar de ellos», afirmó el vocero.

Un patrón que se repite en Miami-Dade

Este caso se suma a una serie de incidentes de violencia doméstica protagonizados por hombres cubanos en el área metropolitana de Miami-Dade durante los últimos meses.

El 25 de junio, apenas tres días después del ataque contra la pareja de Argüelles, fue detenido Leisnier Mauri García en La Pequeña Habana, acusado de apuñalar 34 veces a su pareja cuando ella le comunicó que quería terminar la relación.

La víctima de ese caso, Heydi Morales, rompió el silencio el 15 de julio y relató cómo su hijo le salvó la vida al presionarle las heridas y llamar a la policía: «Tengo que sobrevivir, yo tengo dos niños», declaró.

En octubre de 2024, Pedro Núñez, cubano de 47 años, fue arrestado en Kendall acusado de disparar varias veces a su exesposa.

La violencia doméstica es un fenómeno subregistrado en comunidades inmigrantes, en parte por el temor a consecuencias migratorias, un patrón que las autoridades de Hialeah buscan revertir con mensajes como el del vocero Rodríguez.