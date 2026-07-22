La Casa Blanca reacciona a «Make Spain Great Again», el lema con que el futbolista Ferrán Torres celebró el Mundial

La cuenta oficial de la Casa Blanca en X reaccionó este martes al gesto viral del delantero español Ferrán Torres, quien lució una gorra roja con el lema «Make Spain Great Again» durante la multitudinaria rúa de celebración del título mundial en Madrid.

La respuesta de la Casa Blanca llegó a través de un retuit a la cobertura de Fox News sobre la gorra de Torres acompañado de un mensaje escueto pero directo: «Todo el mundo quiere unirse al movimiento».

La publicación acumula en pocas horas el momento más de 2.6 millones de visualizaciones, más de 32,000 «me gusta» y más de 1,300 comentarios en pocas horas.

El gol, la gorra y la viralización

Torres fue el héroe indiscutible de la final del Mundial 2026, disputada el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde marcó el gol decisivo ante Argentina en la prórroga para dar a España su segunda Copa del Mundo, 16 años después de Sudáfrica 2010.

Dos días después, durante la celebración en las calles de Madrid ante una multitud que la Delegación del Gobierno cifró en dos millones de personas, el delantero del FC Barcelona apareció sin camiseta, con una gorra roja en la que se leía «Make Spain Great Again», adaptación directa del eslogan «Make America Great Again» popularizado por Donald Trump en su campaña presidencial de 2016.

El propio Torres compartió un vídeo en primera persona desde su cuenta de Instagram durante el desfile, con la gorra bien visible, lo que disparó su difusión en redes sociales. Fox News lo recogió con el titular: «Ferrán Torres luce gorra de 'Make Spain Great Again' en el desfile del Mundial».

Sin explicaciones ni retractación

El futbolista valenciano no ofreció ninguna explicación pública sobre la intención del gesto, ni se disculpó ante quienes lo interpretaron como un guiño político al trumpismo. Lejos de ello, publicó más fotografías del desfile en las que la gorra seguía siendo visible, lo que varios medios anglosajones describieron como una reafirmación ante las críticas.

La interpretación del gesto generó debate: algunos medios lo leyeron como una broma o un guiño irónico al contexto del torneo, mientras otros lo tomaron como una adhesión real al movimiento. Torres no aclaró su postura.

Sobre su actuación en la final, el delantero sí habló: «Yo creo que siempre hay que seguir creyendo y al final todo llega», declaró según recoge el diario Sport.

Trump, omnipresente en el Mundial

El episodio se enmarca en la fuerte presencia de Trump durante todo el torneo. El presidente estadounidense asistió en persona a la final, llegó en el helicóptero presidencial Marine One y participó en la entrega de la Copa del Mundo al equipo español junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En el palco VIP saludó a los reyes Felipe VI y Letizia y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras el torneo, Trump lo calificó como «el Mundial más seguro y espectacular de la historia, por amplio margen» y cifró su impacto económico en unos 20,000 millones de dólares para Estados Unidos.

La celebración española en Madrid también dejó otro momento viral con resonancias trumpistas: el centrocampista Mikel Merino imitó el característico baile del presidente estadounidense durante la ceremonia de entrega del trofeo, con Trump a pocos metros, en un vídeo que también recorrió el mundo.

Un lema con historia en España

El lema «Make Spain Great Again» no es nuevo en el país.

El partido de extrema derecha Vox adoptó desde 2018 la fórmula «Hacer España grande otra vez» como calco directo del eslogan de Trump, lo que ya generó entonces un intenso debate político sobre la influencia del trumpismo en la derecha española.

Que ahora sea el goleador de la selección nacional quien lo lleve en la gorra durante la celebración más multitudinaria de los últimos años añade una capa de ambigüedad que la Casa Blanca no dudó en aprovechar.