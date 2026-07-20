Presidente Donald Trump entrega la Copa del Mundo al equipo español

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó este domingo la Copa del Mundo 2026 al capitán de la selección española, Rodri Hernández, en una ceremonia en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, tras la victoria de España sobre Argentina por 1-0 en la prórroga de la final. La cuenta oficial de la Casa Blanca en X lo confirmó con una publicación que acumuló más de 1.4 millones de visualizaciones.

España conquistó así su segunda Copa del Mundo, 16 años después del título en Sudáfrica 2010. El narrador de la transmisión oficial lo resumió desde el estadio: «Un acto final de este increíble verano de fútbol para que Rodri levante el trofeo y comiencen las celebraciones aquí y en el extranjero... ¡España ha ganado la Copa del Mundo!»

El gol que decidió la final lo marcó Ferrán Torres en el minuto 106 del tiempo extra, venciendo al portero argentino Emiliano «Dibu» Martínez con un potente disparo por arriba.

El partido llegó a la prórroga tras un empate sin goles en los 90 minutos reglamentarios, en los que Argentina no logró realizar un solo disparo a puerta, hecho inédito en la historia de las finales mundialistas. A eso se sumó la expulsión de Enzo Fernández en el minuto 90+3 por doble tarjeta amarilla, dejando al equipo albiceleste con diez jugadores para la prórroga.

Trump compartió el protagonismo de la entrega con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, rompiendo el protocolo habitual del organismo. Ambos fueron recibidos con una mezcla de aplausos y abucheos cuando aparecieron en las pantallas gigantes del estadio ante más de 82,500 espectadores, según reportó The New York Times. El momento en que Trump observó desde el aire el MetLife Stadium repleto, repitiendo la palabra «WOW» varias veces, se volvió viral en redes sociales.

La presencia del mandatario resultó especialmente llamativa dado que apenas 11 días antes había calificado a España de «causa perdida» y a los españoles de «mala gente» durante la cumbre de la OTAN en Ankara, exigiendo cortar todo el comercio con el país por la negativa del presidente Pedro Sánchez a ceder bases militares para una ofensiva contra Irán. Pese a ello, cumplió su rol de anfitrión político del torneo —fue el único partido de los 104 del Mundial al que asistió presencialmente— y llegó al estadio a bordo del helicóptero presidencial Marine One unos 90 minutos antes del inicio.

En el palco VIP coincidieron los reyes de España Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía, Sánchez, la presidenta de México Claudia Sheinbaum, el primer ministro de Canadá Mark Carney y el secretario de Estado Marco Rubio.

Rodri Hernández se alzó con el Balón de Oro tras completar más de 650 pases con un 93% de acierto en ocho partidos. Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro con 10 goles, elevando a 22 su récord histórico en Mundiales. El seleccionador argentino Lionel Scaloni reconoció la derrota con deportividad: «Tristeza, pero hemos dejado todo. Agradecimiento eterno a estos chicos que llegaron a otra final y compitieron. Ellos fueron mejores», declaró según TyC Sports.

Para los cubanos en la isla, el evento fue prácticamente inaccesible. Cuba no participó en el torneo tras ser eliminada en la eliminatoria en junio de 2025, y los apagones de más de veinte horas diarias durante el Mundial impidieron a la mayoría seguir los partidos sincrónicamente. Comentarios como «el apagón es el campeón» resumieron el humor negro con que los cubanos procesaron su exclusión forzada del mayor espectáculo deportivo del año.