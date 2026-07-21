Trump afirma que el Mundial 2026 fue el más espectacular de la historia «por amplio margen»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes el cierre del Mundial de Fútbol 2026 y aseguró que el torneo fue, «por amplio margen», el más seguro y espectacular de la historia.
En un mensaje publicado en su perfil de Truth Social, el mandatario consideró la Copa Mundial un «éxito espectacular» y agradeció a todas las personas e instituciones involucradas en su organización.
Trump destacó especialmente el trabajo de las fuerzas del orden estadounidenses, a las que atribuyó un papel decisivo en la seguridad del campeonato.
«Quiero agradecer a todos los involucrados, pero, en particular, a nuestras grandes fuerzas del orden», escribió el presidente.
Según Trump, el respeto hacia los agentes y su «amor por nuestro país» permitieron que el torneo se convirtiera en «el Mundial más seguro y espectacular de la historia, por amplio margen».
El mandatario también reconoció el trabajo de Andrew Giuliani, coordinador de la Casa Blanca para el Mundial e hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, a quien describió como «joven y dinámico».
En su mensaje reservó elogios especiales para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por haber llevado la competición a un nivel que, según afirmó, pocos consideraban posible.
«Pocas personas podrán lograr alguna vez lo que él ha hecho al elevar el Mundial a un nivel que nadie creía posible», señaló Trump antes de felicitar a todos los participantes en la organización.
Trump cerró su mensaje con una felicitación general: «¡Felicidades a todos!».
Las declaraciones se producen un día después de la final disputada en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, donde España derrotó 1-0 a Argentina y conquistó el título.
Trump participó junto a Infantino en la ceremonia de premiación y en la entrega del trofeo a la selección española.
El Mundial 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, fue el primero con 48 selecciones y 104 partidos.
Preguntas Frecuentes sobre el Mundial 2026 y la Participación de Donald Trump
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Donald Trump calificó el Mundial 2026 como el más espectacular de la historia?
Trump destacó que el Mundial 2026 fue el más seguro y espectacular debido al éxito en la organización del evento, la eficacia de las fuerzas de seguridad y el impacto económico generado. Además, mencionó la ausencia de ataques criminales significativos y la masiva asistencia de público como razones para esta calificación.
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¿Cuál fue el impacto económico del Mundial 2026 en Estados Unidos?
El impacto económico del Mundial 2026 en Estados Unidos alcanzó aproximadamente 20,000 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los eventos deportivos más lucrativos en la historia. A nivel global, el impacto fue de cerca de 40,000 millones de dólares, según datos del Bank of America.
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¿Qué papel jugó Donald Trump en la ceremonia de entrega del trofeo del Mundial 2026?
Donald Trump entregó la Copa del Mundo al capitán español Rodri Hernández junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la final celebrada en el MetLife Stadium. Esta ceremonia generó imágenes virales debido a que Trump permaneció en el escenario después de entregar el trofeo, mientras los jugadores españoles esperaban para levantarlo.
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¿Cómo contribuyó la seguridad al éxito del Mundial 2026?
La seguridad fue uno de los aspectos más destacados del Mundial 2026, con 78 partidos celebrados sin incidentes criminales significativos. Este éxito se debió a la coordinación entre el FBI, 46 agencias de seguridad internacionales y 300,000 verificaciones de antecedentes realizadas sobre jugadores, entrenadores y personal.
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¿Qué destacaron Trump e Infantino sobre el éxito del Mundial 2026?
Trump e Infantino calificaron el Mundial 2026 como el más grande y exitoso de la historia. Infantino agradeció a Trump por su apoyo en la organización del evento, mientras que Trump enfatizó que el torneo fue "cuatro o cinco veces mayor" que cualquier otro Mundial de la FIFA, destacando su éxito en términos de seguridad, asistencia y repercusión económica.
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