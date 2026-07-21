Trump afirma que el Mundial 2026 fue el más espectacular de la historia «por amplio margen»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes el cierre del Mundial de Fútbol 2026 y aseguró que el torneo fue, «por amplio margen», el más seguro y espectacular de la historia.

En un mensaje publicado en su perfil de Truth Social, el mandatario consideró la Copa Mundial un «éxito espectacular» y agradeció a todas las personas e instituciones involucradas en su organización.

Trump destacó especialmente el trabajo de las fuerzas del orden estadounidenses, a las que atribuyó un papel decisivo en la seguridad del campeonato.

«Quiero agradecer a todos los involucrados, pero, en particular, a nuestras grandes fuerzas del orden», escribió el presidente.

Según Trump, el respeto hacia los agentes y su «amor por nuestro país» permitieron que el torneo se convirtiera en «el Mundial más seguro y espectacular de la historia, por amplio margen».

El mandatario también reconoció el trabajo de Andrew Giuliani, coordinador de la Casa Blanca para el Mundial e hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, a quien describió como «joven y dinámico».

En su mensaje reservó elogios especiales para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por haber llevado la competición a un nivel que, según afirmó, pocos consideraban posible.

«Pocas personas podrán lograr alguna vez lo que él ha hecho al elevar el Mundial a un nivel que nadie creía posible», señaló Trump antes de felicitar a todos los participantes en la organización.

Trump cerró su mensaje con una felicitación general: «¡Felicidades a todos!».

Las declaraciones se producen un día después de la final disputada en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, donde España derrotó 1-0 a Argentina y conquistó el título.

Trump participó junto a Infantino en la ceremonia de premiación y en la entrega del trofeo a la selección española.

El Mundial 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, fue el primero con 48 selecciones y 104 partidos.