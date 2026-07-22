La fiscalía propone fecha de inicio del juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó el martes un documento judicial en el que propone que el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico, comience a mediados del año próximo.

La Fiscalía ha solicitado que el juicio comience en junio de 2027, según informó la agencia EFE.

La propuesta fue presentada conjuntamente por fiscales y abogados de la defensa ante el juez Alvin Hellerstein, según confirmó CNN.

Por otra parte, la comparecencia prevista para este miércoles -la tercera desde la captura de Maduro el 3 de enero de 2026 en Caracas- no implica el inicio del juicio ni la emisión de ninguna sentencia.

Su objetivo es revisar el estado del proceso, el intercambio de pruebas y el cronograma de mociones previas a la fase oral.

La sesión había sido reprogramada desde el 30 de junio; el Departamento de Justicia justificó el cambio por la necesidad de «evitar problemas logísticos y de programación en relación con la provisión de transporte seguro y seguridad».

Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su arresto, a la espera del juicio.

El calendario procesal propuesto

El documento judicial establece una hoja de ruta con plazos concretos antes de que pueda comenzar el juicio oral.

La defensa presentará sus primeros argumentos en septiembre de 2026, mientras que el gobierno estadounidense tiene previsto entregar la mayor parte del material clasificado durante noviembre.

Los equipos legales dispondrán de tiempo hasta principios de 2027 para presentar nuevas mociones, tras lo cual el tribunal fijaría definitivamente la fecha del juicio.

Maduro enfrenta cargos de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y posesión de armas de guerra, todos con penas de hasta cadena perpetua.

En su primera comparecencia, el 5 de enero, ambos se declararon no culpables.

Maduro afirmó entonces: «Soy prisionero de guerra» y «todavía soy el presidente de Venezuela».

La estrategia de la defensa

Los abogados Barry Pollack -quien representa a Maduro- y Mark Donnelly -defensor de Flores- preparan una ofensiva legal para intentar anular el proceso, cuestionando la competencia de los tribunales estadounidenses, alegando inmunidad de jefe de Estado y atacando la legalidad de la captura.

Un elemento jurídico clave es el tratado bilateral de extradición de 1922 entre Estados Unidos y Venezuela, cuya cláusula establece que «todas las diferencias entre las partes contratantes, relativas a la interpretación o ejecución de este tratado, se decidirán por arbitramento».

Según una columna publicada por The New York Times el martes, si el gobierno venezolano activa esa cláusula, los tribunales estadounidenses podrían carecer de autoridad para continuar el proceso.

El jurista David Sloss señaló que «no resultaría especialmente sorprendente que la disputa fuera retirada temporalmente de los tribunales y remitida a arbitraje».

El juez Hellerstein ya rechazó intentos previos de desestimar la acusación, declarando: «No voy a desestimar el caso».

El contexto diplomático complica el proceso

El juicio avanza en medio de una dinámica diplomática compleja entre Washington y Caracas.

En abril de 2026, Estados Unidos modificó las sanciones sobre Venezuela para permitir que el gobierno venezolano financie la defensa legal de los acusados.

Este martes, la administración Trump solicitó además que se reconozca inmunidad judicial a la presidenta encargada Delcy Rodríguez en una demanda civil presentada en Florida.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el lunes el inicio de conversaciones de transición en Venezuela para agosto de 2026, lo que añade una dimensión política de primer orden al proceso judicial.

Si el calendario propuesto se mantiene, el juicio oral contra Maduro y Flores no comenzaría antes del verano de 2027, más de año y medio después de su arresto en Caracas.