Lo que parecía leche era cocaína: interceptan droga en el aeropuerto de La Habana

Detectan cocaína oculta en dos paquetes de leche en el Aeropuerto de La Habana

Autoridades cubanas decomisaron cocaína oculta en dos paquetes de bebida de soya en polvo que llegaron desde el exterior a través de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de La Habana.

El hallazgo fue dado a conocer este miércoles por Wiliam Pérez González, Vice Jefe Primero de la Aduana general de Cuba, quien publicó imágenes del operativo y destacó la actuación conjunta de la Aduana de Cuba y el órgano antidrogas.

«Detectado COCAÍNA oculta en dos paquetes de leche en un envío remitido del exterior por la terminal de carga del Aeropuerto de La Habana», subrayó.

La droga estaba camuflada dentro de dos envases de la marca Nutra, comercializados como «Bebida de Soya en Polvo», un producto de apariencia inocua cuyo contenido en polvo blanco facilitaba disimular la sustancia ilícita.

Según la publicación oficial, el decomiso fue producto del «trabajo sistémico» de la aduana y el órgano antidrogas, así como del «oportuno y efectivo análisis de la información y técnicas aplicadas», enfatizó el funcionario.

Las autoridades no informaron la cantidad exacta de cocaína incautada ni el país desde el que fue remitido el envío.

Tampoco se reportaron detenidos en relación con el caso, lo que deja abierta la pregunta sobre el destinatario del paquete y la red detrás del intento de introducción de la droga.

La técnica de ocultar estupefacientes en productos alimenticios en polvo —como leche, harina o suplementos— es un método conocido en el tráfico de drogas, ya que la apariencia y textura del producto dificultan la detección visual y pueden engañar a inspectores sin equipamiento especializado.

Esta nueva detección ocurre menos de una semana después de que la Aduana de Cuba incautara cocaína oculta bajo la planta de los pies y dentro de un par de tenis a un pasajero que llegó al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

Las fotografías del decomiso que mostraron zapatillas deportivas negras tipo Nike Air Force con las plantillas extraídas, dos paquetes envueltos en cinta adhesiva negra y manos con guantes quirúrgicos verdes manipulando la evidencia.

También, hace menos de dos semanas, más de 10 kilogramos de cocaína líquida camuflada en envases de champú, acondicionador y keratina fueron decomisados en este mismo aeropuerto.

Los productos incautados incluían botellas de un litro de las marcas «Blow & Bliss» línea Keratina y «Coco», que contenían la droga líquida.