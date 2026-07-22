Lo que parecía leche era cocaína: interceptan droga en el aeropuerto de La Habana

Autoridades cubanas decomisaron cocaína oculta en dos paquetes de bebida de soya en polvo que llegaron desde el exterior a través de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de La Habana.
El hallazgo fue dado a conocer este miércoles por Wiliam Pérez González, Vice Jefe Primero de la Aduana general de Cuba, quien publicó imágenes del operativo y destacó la actuación conjunta de la Aduana de Cuba y el órgano antidrogas.
«Detectado COCAÍNA oculta en dos paquetes de leche en un envío remitido del exterior por la terminal de carga del Aeropuerto de La Habana», subrayó.
La droga estaba camuflada dentro de dos envases de la marca Nutra, comercializados como «Bebida de Soya en Polvo», un producto de apariencia inocua cuyo contenido en polvo blanco facilitaba disimular la sustancia ilícita.
Según la publicación oficial, el decomiso fue producto del «trabajo sistémico» de la aduana y el órgano antidrogas, así como del «oportuno y efectivo análisis de la información y técnicas aplicadas», enfatizó el funcionario.
Las autoridades no informaron la cantidad exacta de cocaína incautada ni el país desde el que fue remitido el envío.
Tampoco se reportaron detenidos en relación con el caso, lo que deja abierta la pregunta sobre el destinatario del paquete y la red detrás del intento de introducción de la droga.
La técnica de ocultar estupefacientes en productos alimenticios en polvo —como leche, harina o suplementos— es un método conocido en el tráfico de drogas, ya que la apariencia y textura del producto dificultan la detección visual y pueden engañar a inspectores sin equipamiento especializado.
Esta nueva detección ocurre menos de una semana después de que la Aduana de Cuba incautara cocaína oculta bajo la planta de los pies y dentro de un par de tenis a un pasajero que llegó al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Las fotografías del decomiso que mostraron zapatillas deportivas negras tipo Nike Air Force con las plantillas extraídas, dos paquetes envueltos en cinta adhesiva negra y manos con guantes quirúrgicos verdes manipulando la evidencia.
También, hace menos de dos semanas, más de 10 kilogramos de cocaína líquida camuflada en envases de champú, acondicionador y keratina fueron decomisados en este mismo aeropuerto.
Los productos incautados incluían botellas de un litro de las marcas «Blow & Bliss» línea Keratina y «Coco», que contenían la droga líquida.
Preguntas frecuentes sobre tráfico de drogas en el Aeropuerto de La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Qué tipo de droga fue interceptada en el Aeropuerto de La Habana camuflada como leche de soya?
Se interceptó cocaína oculta en paquetes de bebida de soya en polvo en el Aeropuerto Internacional de La Habana. Esta droga fue camuflada para parecer un producto alimenticio inocuo.
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¿Qué métodos utilizan las autoridades cubanas para detectar drogas en el aeropuerto?
Las autoridades cubanas emplean un trabajo conjunto entre la Aduana de Cuba y el órgano antidrogas, junto con técnicas como análisis de perfiles de riesgo, uso de perros detectores y pruebas químicas para identificar sustancias ilícitas en el aeropuerto.
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¿Qué otros métodos de camuflaje de drogas se han reportado en el Aeropuerto de La Habana?
En el Aeropuerto de La Habana, se han reportado drogas camufladas en productos alimenticios como cereales y refrescos, dentro de envases de cremas y productos de higiene, en zapatos y en dobles fondos de maletas. Estos métodos buscan burlar los controles de detección.
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¿Cuál es la postura del régimen cubano ante el tráfico de drogas?
El régimen cubano mantiene una postura oficial de tolerancia cero frente al narcotráfico, implementando operativos conjuntos y endureciendo las sanciones contra quienes intentan introducir drogas al país.
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