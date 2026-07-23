Coalición internacional intercepta casi tres toneladas de narcóticos en el mayor golpe marítimo del año en Ecuador

Una coalición formada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-S), la Armada del Ecuador, la Armada de Colombia y la DEA incautó este miércoles 2,728 kilogramos de cocaína en el Pacífico Oriental, en lo que la propia JIATF-S calificó como el mayor golpe al narcotráfico marítimo en alta mar en Ecuador durante 2026.

La operación arrancó cuando una aeronave de patrullaje marítimo del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) detectó dos lanchas rápidas que navegaban en paralelo al sur de Colombia, con origen en Ecuador y destino a México.

Fueron detenidos seis traficantes, todos de nacionalidad ecuatoriana.

La tripulación del avión rastreó las embarcaciones durante la noche y coordinó en tiempo real con JIATF-S, que a su vez guió a los buques de superficie de la Armada ecuatoriana hasta el punto exacto de interceptación.

Durante el seguimiento, los traficantes se encontraron con un barco pesquero para intercambiar tripulantes y reabastecerse de combustible, una maniobra habitual en estas rutas del Pacífico.

Al abordar las embarcaciones, los equipos descubrieron 73 barriles de combustible modificados con dobles fondos diseñados para ocultar la droga, una técnica de ocultamiento cada vez más sofisticada en estas operaciones.

JIATF-S describió el operativo como una demostración de lo que significa la cooperación regional: «JIATF-S, Ecuador, Colombia y la DEA unieron fuerzas para interceptar un enorme cargamento de cocaína en el Pacífico Oriental, asestando el golpe más duro al narcotráfico en alta mar en Ecuador en lo que va del año».

La agencia también destacó que estos esfuerzos, dirigidos por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, «cortan el financiamiento al crimen transnacional, fortalecen la seguridad regional y protegen nuestra patria».

La operación se enmarca en una fase de cooperación Ecuador-Estados Unidos descrita como «ofensiva total», con múltiples interdicciones marítimas acumuladas a lo largo de 2026 en el Pacífico y el Caribe.

El Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la UNODC, publicado a finales de junio, ubicó a Ecuador como plataforma logística clave del narcotráfico mundial de cocaína, señalando que las redes criminales explotan la extensa costa del Pacífico, la infraestructura portuaria y el comercio marítimo legal —incluidas las exportaciones de banano— para camuflar cargamentos ilícitos.

En marzo, las Fuerzas Armadas de Ecuador, con apoyo estadounidense, bombardearon un campamento narco en la Amazonía dentro de la operación «Exterminio Total» contra los Comandos de la Frontera en Sucumbíos.

En el ámbito marítimo, una operación conjunta en junio ya había resultado en la detección de una narcolancha ecuatoriana en el Caribe con decomiso de más de 3,900 libras de marihuana y la detención de dos ciudadanos ecuatorianos.

En julio, el Ministerio del Interior de Ecuador informó de operaciones conjuntas con la DEA en alta mar que acumularon más de tres toneladas de droga incautadas y 11 detenidos, con interdicciones realizadas a 180 millas náuticas al oeste de Manta, con un impacto económico estimado en más de 80 millones de dólares para las redes criminales.