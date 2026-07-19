Aduana de Cuba detecta cocaína en el interior del zapato de un pasajero

Aduana de Cuba detecta cocaína en el interior del zapato Foto © X / Wiliam Pérez González

La Aduana de Cuba incautó este sábado cocaína oculta en la planta del pie y dentro de un par de tenis a un pasajero que llegó al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, según informó el Vicejefe Primero de la institución, Wiliam Pérez González, a través de su cuenta oficial en la red social X.

El funcionario publicó cuatro fotografías del decomiso que muestran zapatillas deportivas negras tipo Nike Air Force con las plantillas extraídas, dos paquetes envueltos en cinta adhesiva negra y manos con guantes quirúrgicos verdes manipulando la evidencia. En una de las imágenes aparece un perro de la unidad canina antidrogas en posición de alerta junto al equipaje intervenido.

«Detectado COCAINA oculta en la planta del pie e interior del tenis de un pasajero que arribó por el Aeropuerto de La Habana. La DROGA fue descubierta con el uso efectivo de medios técnicos, la canina, profesionalidad y accionar conjunto de la #AduanadeCuba y órgano antidrogas», escribió Pérez González.

Una de las imágenes revela además una etiqueta con el nombre Jenny Domínguez Romero y la referencia «Médica en Namibia / Embajada en Namibia», aunque la publicación oficial no ofrece más detalles sobre la identidad del pasajero detenido ni sobre su procedencia.

El hallazgo se produce apenas cuatro días después de otro decomiso significativo en el mismo aeropuerto: el 14 de julio, la Aduana incautó más de 10 kilogramos de cocaína líquida camuflada en envases de champú, keratina y acondicionador de las marcas «Blow & Bliss» y «Coco», operativo que también fue anunciado por Pérez González en redes sociales.

El ocultamiento de drogas en calzado es una técnica documentada internacionalmente que consiste en transformar la sustancia en resina rígida o líquida integrada en la estructura del zapato, lo que dificulta su detección por escáneres convencionales.

En lo que va de 2026, la Aduana cubana ha frustrado operaciones con métodos cada vez más variados: cápsulas de cocaína ingeridas dentro del cuerpo de pasajeros, droga oculta en cajas de cereales, metanfetamina en cafeteras eléctricas y pelotas de béisbol, y narcóticos camuflados en bocinas y productos de higiene personal.

El Aeropuerto José Martí concentra el 77% de los casos de tráfico de drogas detectados en las fronteras principales del país, y en 2024 la Aduana cubana incautó un total de 1,051 kilogramos de drogas en todo el territorio nacional.

En abril de 2026 entraron en vigor nuevos decretos-ley de Aduanas que endurecen las sanciones para la importación de drogas, en el marco de una política oficial de tolerancia cero frente al narcotráfico.