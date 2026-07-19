Aduana de Cuba detecta cocaína en el interior del zapato de un pasajero

La Aduana de Cuba incautó este sábado cocaína oculta en la planta del pie y dentro de un par de tenis a un pasajero que llegó al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, según informó el Vicejefe Primero de la institución, Wiliam Pérez González, a través de su cuenta oficial en la red social X.
El funcionario publicó cuatro fotografías del decomiso que muestran zapatillas deportivas negras tipo Nike Air Force con las plantillas extraídas, dos paquetes envueltos en cinta adhesiva negra y manos con guantes quirúrgicos verdes manipulando la evidencia. En una de las imágenes aparece un perro de la unidad canina antidrogas en posición de alerta junto al equipaje intervenido.
«Detectado COCAINA oculta en la planta del pie e interior del tenis de un pasajero que arribó por el Aeropuerto de La Habana. La DROGA fue descubierta con el uso efectivo de medios técnicos, la canina, profesionalidad y accionar conjunto de la #AduanadeCuba y órgano antidrogas», escribió Pérez González.
Una de las imágenes revela además una etiqueta con el nombre Jenny Domínguez Romero y la referencia «Médica en Namibia / Embajada en Namibia», aunque la publicación oficial no ofrece más detalles sobre la identidad del pasajero detenido ni sobre su procedencia.
El hallazgo se produce apenas cuatro días después de otro decomiso significativo en el mismo aeropuerto: el 14 de julio, la Aduana incautó más de 10 kilogramos de cocaína líquida camuflada en envases de champú, keratina y acondicionador de las marcas «Blow & Bliss» y «Coco», operativo que también fue anunciado por Pérez González en redes sociales.
El ocultamiento de drogas en calzado es una técnica documentada internacionalmente que consiste en transformar la sustancia en resina rígida o líquida integrada en la estructura del zapato, lo que dificulta su detección por escáneres convencionales.
En lo que va de 2026, la Aduana cubana ha frustrado operaciones con métodos cada vez más variados: cápsulas de cocaína ingeridas dentro del cuerpo de pasajeros, droga oculta en cajas de cereales, metanfetamina en cafeteras eléctricas y pelotas de béisbol, y narcóticos camuflados en bocinas y productos de higiene personal.
El Aeropuerto José Martí concentra el 77% de los casos de tráfico de drogas detectados en las fronteras principales del país, y en 2024 la Aduana cubana incautó un total de 1,051 kilogramos de drogas en todo el territorio nacional.
En abril de 2026 entraron en vigor nuevos decretos-ley de Aduanas que endurecen las sanciones para la importación de drogas, en el marco de una política oficial de tolerancia cero frente al narcotráfico.
Preguntas frecuentes sobre el tráfico de drogas en el Aeropuerto de La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo detectó la Aduana de Cuba la cocaína en el Aeropuerto de La Habana?
La Aduana de Cuba utilizó medios técnicos avanzados, la unidad canina antidrogas y la profesionalidad de su personal para detectar cocaína oculta en el zapato de un pasajero en el Aeropuerto Internacional José Martí. La detección incluyó el uso de perros entrenados y tecnología especializada para identificar la droga escondida.
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¿Qué técnicas utilizan los traficantes para ocultar drogas en el Aeropuerto de La Habana?
Los traficantes emplean múltiples métodos para ocultar drogas, como transformar la sustancia en resina rígida o líquida dentro de calzado, ocultar narcóticos en productos de higiene personal, y camuflar drogas en alimentos o dentro del cuerpo de los pasajeros. Estas técnicas buscan evadir los controles aduaneros convencionales.
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¿Cuál es la importancia del Aeropuerto José Martí en el tráfico de drogas en Cuba?
El Aeropuerto José Martí es el principal punto de entrada de narcóticos a Cuba, concentrando el 77% de los casos de tráfico de drogas detectados en el país. Este aeropuerto ha sido escenario de múltiples decomisos y es un foco clave en la lucha contra el narcotráfico debido a su alta actividad y su posición estratégica.
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¿Qué medidas ha tomado Cuba para combatir el narcotráfico en sus fronteras?
Cuba ha implementado decretos-ley aduaneros que endurecen las sanciones y controles para la importación de drogas y mantiene una política de tolerancia cero frente al narcotráfico. Las autoridades aduaneras trabajan en coordinación con el órgano antidrogas para detectar y frustrar operaciones de tráfico en los puntos de entrada al país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.