Hospital de Artemisa confirma que no había ambulancia para trasladar a niño herido de un disparo

El Hospital Pediátrico Docente José Ramón Martínez Álvarez, de Guanajay, Artemisa, confirmó este miércoles que no había una ambulancia disponible en el momento en que se solicitó el traslado de un niño herido por el disparo de una escopeta de copilla.

La institución respondió mediante un comunicado publicado en Facebook, después de que la situación generara alarma en redes sociales y fuera difundida, entre otros usuarios, por el periodista Magdiel Jorge Castro.

«Ahora mismo hay un niño con herida por una escopeta de copilla en el Pediátrico de Guanajay y no hay ambulancia disponible para su traslado», advertía uno de los mensajes compartidos sobre el caso.

El hospital reconoció que el vehículo destinado al traslado se encontraba prestando otro servicio hacia el Hospital General Docente Comandante Pinares, en San Cristóbal.

«Desde el minuto cero en que se solicitó el traslado, el centro coordinador informó que la ambulancia estaba en servicio trasladando a otra paciente enviada por nuestro hospital al Comandante Pinares de San Cristóbal. En cuanto regresó, se dispuso para este nuevo traslado», señaló la institución, lo cual delata la precariedad en el sistema de traslado de urgencias.

Mientras esperaba, el menor permaneció bajo vigilancia médica. Según el comunicado, se le repitieron radiografías, hematocrito, cituria, grupo y factor sanguíneo, además de un ultrasonido abdominal.

Una vez que regresó la ambulancia, el niño fue trasladado al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, en La Habana, acompañado por un especialista en Pediatría y con monitorización constante de sus signos vitales.

Al llegar a ese centro, fue recibido en el Cuerpo de Guardia de Cirugía por un equipo multidisciplinario que repitió los estudios complementarios y las pruebas de imagen para confirmar el diagnóstico y determinar el tratamiento.

El hospital defendió la atención brindada y aseguró que el niño recibió seguimiento médico durante todo el tiempo de espera.

«Reconocemos que existen carencias multicausales que afectan nuestro sistema de salud, pero jamás se demora la atención de un niño», afirmó la institución, que agregó: «Ante la escasez, nuestros profesionales se crecen con compromiso y vocación».

Aunque el menor permaneció atendido, el comunicado confirma que el traslado no pudo realizarse inmediatamente porque no había una ambulancia disponible en ese momento.

El caso vuelve a poner en evidencia la crisis del transporte sanitario en Cuba. Un balance del Ministerio de Salud Pública correspondiente a 2022 reconoció que el país disponía de apenas el 39.6% de las ambulancias necesarias para atender las emergencias médicas, lo que representaba un déficit superior al 60%.

Informaciones más recientes muestran que el déficit continúa. En enero, Matanzas operaba con 16 de las 54 ambulancias requeridas.

De igual forma, en Granma, la incorporación de nuevas unidades elevó la cifra a solo 17 ambulancias activas en junio, frente a una necesidad estimada previamente en 54.

En febrero, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, afirmó que el sistema sanitario cubano se encontraba «al borde del colapso», en medio de la escasez de combustible, los prolongados apagones y las dificultades de las ambulancias para responder a las emergencias.