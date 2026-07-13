Cubano tuvo que comprar piezas faltantes de ambulancia para trasladar a su esposa enferma

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Un ciudadano cubano identificado como Juan Carlos León reveló este domingo en redes sociales que él y su hijo tuvieron que comprar de su propio bolsillo la pieza rota de una ambulancia estatal para poder llevar a su esposa a recibir tratamiento oncológico, en un testimonio recogido por el periodista independiente José Luis Tan Estrada.

Según relató León en un comentario de Facebook, la ambulancia llevaba más de seis meses paralizada en el taller sin que el Estado la reparara, mientras su esposa necesitaba acudir con frecuencia al centro oncológico para recibir radiaciones y suero.

«Si yo le digo una cosa, a está ambulancia hace unos años atrás llevaba más de 6 meses en el taller y yo tenía mí esposa enferma y teníamos que ir frecuente al oncológico a darle radiaciones y suero y mí hijo y yo tuvimos que comprar la pieza qué tenía rota para qué no garantizará los turnos en el oncológico y hací también prestará servicio», escribió el ciudadano.

Tan Estrada, periodista camagüeyano desterrado por el régimen que documenta la crisis sanitaria en la isla, calificó el hecho con una frase directa: «El colmo. Un ciudadano tuvo que comprar las piezas que le corresponde al Estado, para poder trasladar a su esposa».

El testimonio no es un caso aislado. El colapso del parque de ambulancias cubano es un problema estructural que se ha agravado durante años.

En Artemisa, unidades de marca Jinbei permanecen fuera de servicio porque no aparecen piezas de repuesto, y en La Habana existe un llamado cementerio de ambulancias paralizadas donde decenas de vehículos permanecen inoperativos por falta de neumáticos y recursos de mantenimiento.

Los datos de 2026 confirman la magnitud del desastre: en Matanzas solo funcionan 16 de las 54 ambulancias necesarias, y en Pinar del Río apenas operan 12 unidades.

Captura de Facebook

Ante su incapacidad para sostener el sistema, el régimen ha comenzado a exigir que el sector privado financie la compra de piezas y combustible.

En mayo pasado, el Centro de Neurociencias de Cuba buscó apoyo privado para cubrir el mantenimiento de su flota de transporte, reconociendo implícitamente que el Estado no puede hacerlo solo.

La crisis golpea con especial dureza a los pacientes oncológicos. Aproximadamente 60,000 personas que necesitan radioterapia no están recibiendo tratamiento en Cuba, y entre 12,000 y 16,000 que requieren quimioterapia también ven interrumpida su atención por la falta de transporte y los apagones que detienen los equipos médicos.

El cuadro es aún más sombrío si se considera que en abril de 2026 el cuadro básico de medicamentos tenía una cobertura de apenas el 30%, con 461 de 651 fármacos esenciales sin existencias en farmacias estatales.

En noviembre de 2025 se documentó en video a un enfermo siendo trasladado en silla por falta de camillas en un hospital cubano, otra imagen del mismo colapso que obliga a los ciudadanos a resolver con sus propios recursos lo que el Estado debería garantizar.