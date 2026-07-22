MINCIN anuncia tres libras de arroz donado para Camagüey y desata una ola de críticas: «Presumen la miseria»

El Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) informó este martes que los habitantes de Camagüey recibirán tres libras de arroz donado por China de forma gratuita, como parte de la distribución de la canasta familiar normada. Lejos de generar alivio, el anuncio provocó una avalancha de críticas en redes sociales, donde numerosos cubanos denunciaron los continuos atrasos en la entrega de alimentos y cuestionaron que el Gobierno presente como un logro una ayuda considerada insuficiente.

El reporte, publicado en las redes sociales del MINCIN y replicado por el canal de Telegram Bodegas Camagüey, reconoce «limitaciones y atrasos en las entregas» e informa que el arroz donado aún está pendiente de llegar a la provincia.

Según el organismo, también se está completando la distribución del chícharo en los municipios de Guáimaro, Camagüey, Florida, Carlos Manuel de Céspedes y Sibanicú, además de avanzar la entrega de leche en polvo para niños de hasta seis meses y compotas infantiles, con Nuevitas como único municipio pendiente.

Sin embargo, el propio informe admite que no existe cobertura para productos básicos como aceite, café y azúcar, mientras la distribución de cigarros continúa siendo parcial y varios municipios mantienen cuotas atrasadas.

Las reacciones no tardaron en aparecer.

«La miseria llama miseria», escribió una usuaria. Otro internauta resumió el sentir de muchos con una frase contundente: «Presumen la miseria».

Varios comentarios recordaron que algunos de los productos anunciados llevan meses de atraso. «Ustedes lo que dan es pena anunciando ese arroz que era para el mes de junio y ya estamos a finales de julio y llega agosto», escribió Osmany Toledo Álvarez.

Otros usuarios señalaron que el chícharo cuya distribución ahora anuncia el MINCIN corresponde, en realidad, a la cuota de febrero.

La cantidad de arroz asignada a Camagüey también despertó malestar. Mientras otras provincias recibirán una mayor cantidad del donativo chino —hasta ocho libras por persona en Las Tunas, Holguín y Granma, y cinco en Santiago de Cuba— los camagüeyanos solo obtendrán tres libras.

«¿Por qué 3 libras y en otras provincias 5? ¿Es una discriminación?», preguntó una usuaria. Otra afirmó que el donativo original contemplaba ocho libras por persona y comentó irónicamente: «Se robaron las otras cinco».

Un internauta cuestionó el mensaje oficial con una crítica directa al Gobierno: «La política de Cuba es la política del "quedar bien". Sabemos que tres libras no alcanzan, sabemos que darte los chícharos de febrero en julio es una tontería... Al final no les interesa si la gente come o no; lo que les interesa es dar la noticia y quedar como los buenos».

Las quejas no se limitaron a Camagüey. Desde Santiago de Cuba, una usuaria denunció que los cigarros de la libreta «brillan por su ausencia hace meses» y que solo pueden encontrarse en el mercado informal, donde una cajetilla alcanza los 500 pesos.

La situación refleja el deterioro sostenido del sistema de distribución estatal. En mayo, autoridades camagüeyanas reconocieron la venta de pasta dental vencida en bodegas y aseguraron que podía utilizarse «sin riesgos». Poco después, el ministro de la Industria Alimentaria admitió en la televisión estatal que durante 2026 no ha sido posible garantizar la distribución de productos como aceite, pollo y yogurt, mientras que el café apenas llegó una vez a La Habana.

El MINCIN atribuye los retrasos a la escasez de combustible para transportar los alimentos desde los puertos y centros de acopio. No obstante, las interrupciones en la entrega de la canasta básica se han convertido en una constante en todo el país.

La incertidumbre aumentó aún más el pasado 18 de junio, cuando Miguel Díaz-Canel anunció que la libreta de abastecimiento dejará de tener carácter universal y se concentrará en jubilados, familias con menores que padecen enfermedades crónicas y personas consideradas vulnerables, una reforma que supone el mayor recorte al sistema de racionamiento desde su creación en 1962.