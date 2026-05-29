Autoridades de Camagüey admiten venta de pasta dental vencida: "Puede ser utilizada sin riesgos"

Vídeos relacionados:

La Asamblea Municipal del Poder Popular de Céspedes, en la provincia de Camagüey, admitió públicamente que la crema dental distribuida en las bodegas del sistema normado supera en algunos casos su fecha de vencimiento, aunque avaló su consumo como «sin riesgos».

El comunicado, difundido por el periodista independiente José Luis Tan Estrada, fue publicado el pasado martes en la página de Facebook de esa institución, lleva por título «Información sobre Canasta familiar en Camagüey. 25/05/2026» y fue emitido por la Dirección de Comercio Interior, la entidad que, según el texto oficial, «verificó la calidad» del producto antes de autorizar su distribución.

La declaración completa señala: «La Dirección de Comercio Interior ha verificado la calidad de la crema dental que se distribuye en las bodegas y aunque en algunos casos supera su fecha de vencimiento puede ser utilizada sin riesgos».

El mismo comunicado informó que los cigarros se distribuyen en varios municipios de la provincia, pero no en la cabecera provincial, y que la distribución de azúcar y sal se completa en toda la provincia.

Captura de Facebook

El caso contrasta con lo ocurrido el 20 de abril en Las Tunas, donde el Grupo Empresarial de Comercio suspendió preventivamente la distribución de la pasta dental Mentifresh —fabricada por la empresa estatal Suchel— ante la alarma ciudadana por las fechas de vencimiento impresas en los envases, y prometió informar los resultados de pruebas adicionales.

Mientras Las Tunas paralizó la venta para realizar análisis, Camagüey optó por continuar la distribución y emitir una declaración pública justificando el consumo del producto vencido.

El mecanismo de las «prórrogas de calidad» —por el cual organismos sanitarios provinciales extienden oficialmente la vida útil de productos cuya fecha de vencimiento ya ha expirado— se ha convertido en una práctica habitual del sistema de bodegas cubano, generando desconfianza creciente en la población.

Este episodio no es el primero que involucra a Camagüey y la pasta dental. En marzo de 2026, la provincia anunció la distribución de crema dental marca Sonríe como parte de la canasta normada, noticia que desató burlas en redes sociales con la frase viral «Habrá hambre pero jamás peste a boca».

La crisis de abastecimiento de productos de higiene es crónica en toda la isla.

En La Habana, los residentes no recibieron pasta dental por la libreta desde marzo hasta septiembre de 2024, acumulando seis meses de atraso. En Ciego de Ávila, hasta abril de 2025 la crema dental seguía pendiente de distribución.

En Las Tunas, en noviembre de 2025 las bodegas solo distribuyeron jabones tras más de ocho meses sin productos de aseo garantizados.

Quienes no acceden al producto por la libreta deben comprarlo en el mercado informal, donde un tubo de pasta dental puede costar entre 1,150 y 1,680 pesos cubanos, frente a un salario estatal promedio de apenas 3,500 pesos mensuales.

El contexto se agrava desde abril de 2026, cuando el régimen implementó el mayor cambio al sistema de racionamiento desde los años 60, eliminando subsidios directos a la canasta normada para la población general y focalizando la ayuda solo en personas consideradas vulnerables.