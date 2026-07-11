Arroz donado por China sigue sin llegar a muchas provincias mientras gobierno admite que su reparto depende del combustible

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El Ministerio de Comercio Interior (Mincin) reconoció este viernes que la distribución del arroz donado por China avanza con fuertes desigualdades y retrasos por la falta de combustible, en medio de una creciente indignación ciudadana.
Según el anuncio oficial, las provincias de La Habana, Mayabeque, Santiago de Cuba e Isla de la Juventud ya recibieron tres libras per cápita con la llegada del arroz a los puertos de La Habana y Santiago de Cuba.
Pinar del Río, Artemisa, Matanzas y Guantánamo se encuentran en proceso de distribución activa, mientras que Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey acusan atrasos y corrimientos, con inicio previsto para julio a razón de tres libras por consumidor.
Para este mes, el Mincin anuncia cantidades diferenciadas: ocho libras per cápita en Las Tunas, Holguín y Granma; cinco libras en Santiago de Cuba y Guantánamo; tres libras en La Habana e Isla de la Juventud; y cuatro libras en Pinar del Río, combinando el donativo chino con recursos del Proyecto Cuba Vietnam.
El propio anuncio oficial admite que "la distribución se realiza paulatinamente a partir de la disponibilidad de combustible", una frase que desencadenó una avalancha de críticas y sarcasmo en los comentarios de la publicación.
"Que gracioso, según disponibilidad de combustible, no paro de reír", escribió una ciudadana. Otra, desde Cienfuegos, resumió el sentir de su provincia: "Cienfuegos que siga comiendo harina o arena, si depende de la disponibilidad del combustible, estamos embarcados".
El escepticismo ciudadano no es infundado. Una residente de Holguín denunció que al 10 de julio aún esperaba las seis libras anunciadas para abril: "Estamos a 10 de julio ya y todavía estamos esperando las 6 libras de arroz para abril, donación de China... por favor, seriedad y transparencia en la información".
Desde Guantánamo, una ciudadana reportó haber recibido solo tres libras cuando se anunciaron cinco. En el municipio holguinero de Sagua de Tánamo, las seis libras del mes de mayo tampoco habían llegado a muchas bodegas: "Si es que nos llega, está dudoso eso", escribió un vecino.
Desde Villa Clara, otra persona reclamó: "Y las que faltan aún en Santa Clara de las primeras cuatro, o es que se olvidaron de esas, es un engaño total".
Este anuncio se enmarca en meses de retrasos acumulados en la distribución del donativo chino. El arroz forma parte de un paquete de emergencia aprobado por el presidente chino Xi Jinping en enero: 60,000 toneladas de arroz y 80 millones de dólares en asistencia financiera.
Sumado a un primer compromiso de 30,000 toneladas, el total comprometido por China para Cuba en 2026 asciende a 90,000 toneladas.
El segundo cargamento, de 15,000 toneladas, llegó a La Habana el 23 de mayo y tardó casi 29 días en descargarse —tres veces el plazo original de 10 días— por escasez de combustible.
El tercer lote llegó al puerto de Santiago de Cuba el 28 de junio a bordo del buque CHL Neptune.
El trasfondo es una crisis alimentaria sin precedentes en Cuba, pues el país produce menos de 20 % del arroz que consume, casi 97 % de la población carece de acceso adecuado a alimentos y alrededor de 34 % de los hogares tuvo al menos un miembro que se acostó con hambre en los últimos 30 días.
El arroz en el mercado informal supera los 400 pesos por libra, frente a un salario estatal promedio de unos 7,000 pesos mensuales.
Mientras el régimen anuncia cifras en un mapa, desde Pilón, Granma, una ciudadana lo puso en perspectiva: "Desde diciembre de 2025 no vemos arroz".
Preguntas Frecuentes sobre la Distribución del Arroz Donado por China en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué hay retrasos en la distribución del arroz donado por China en Cuba?
Los retrasos en la distribución del arroz donado por China se deben principalmente a la escasez de combustible para el transporte. Esta situación ha generado desigualdades y retrasos en la entrega del arroz a varias provincias, y las críticas han crecido por la falta de eficiencia en el proceso logístico. Además, el gobierno cubano ha señalado las sanciones estadounidenses como un factor que ha agravado la situación.
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¿Qué cantidad de arroz ha donado China a Cuba en 2026?
China ha comprometido un total de 90,000 toneladas de arroz para Cuba en 2026. Este donativo se distribuye en varios lotes, incluyendo un paquete de emergencia de 60,000 toneladas aprobado en enero de 2026 por el presidente Xi Jinping. Además, el paquete incluye una asistencia financiera de 80 millones de dólares.
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¿Cómo afecta la crisis alimentaria actual a la población cubana?
Cuba atraviesa una crisis alimentaria sin precedentes, donde casi el 97% de la población carece de acceso adecuado a alimentos. La producción nacional de arroz cubre menos del 20% de la demanda interna, y gran parte de la alimentación depende de donaciones internacionales. Esta situación está agravada por la escasez de combustibles y recursos logísticos, lo que dificulta la distribución eficiente de los productos básicos.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para solucionar la crisis alimentaria?
A pesar de que el gobierno cubano ha anunciado varios paquetes de medidas y planes, no ha propuesto soluciones viables para la crisis alimentaria. En lugar de aumentar la producción nacional, el régimen ha dependido de donaciones de países como China, Corea del Sur y Vietnam para intentar paliar la escasez de alimentos. La falta de transparencia en la gestión de estas donaciones también ha generado desconfianza entre la población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.