Arroz donado por China sigue sin llegar a muchas provincias mientras gobierno admite que su reparto depende del combustible

El arroz donado por China llega a cuentagotas mientras el Mincin culpa al combustible

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El Ministerio de Comercio Interior (Mincin) reconoció este viernes que la distribución del arroz donado por China avanza con fuertes desigualdades y retrasos por la falta de combustible, en medio de una creciente indignación ciudadana.

Según el anuncio oficial, las provincias de La Habana, Mayabeque, Santiago de Cuba e Isla de la Juventud ya recibieron tres libras per cápita con la llegada del arroz a los puertos de La Habana y Santiago de Cuba.

Pinar del Río, Artemisa, Matanzas y Guantánamo se encuentran en proceso de distribución activa, mientras que Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey acusan atrasos y corrimientos, con inicio previsto para julio a razón de tres libras por consumidor.

Captura de Facebook/Ministerio de Comercio Interior de Cuba

Para este mes, el Mincin anuncia cantidades diferenciadas: ocho libras per cápita en Las Tunas, Holguín y Granma; cinco libras en Santiago de Cuba y Guantánamo; tres libras en La Habana e Isla de la Juventud; y cuatro libras en Pinar del Río, combinando el donativo chino con recursos del Proyecto Cuba Vietnam.

El propio anuncio oficial admite que "la distribución se realiza paulatinamente a partir de la disponibilidad de combustible", una frase que desencadenó una avalancha de críticas y sarcasmo en los comentarios de la publicación.

"Que gracioso, según disponibilidad de combustible, no paro de reír", escribió una ciudadana. Otra, desde Cienfuegos, resumió el sentir de su provincia: "Cienfuegos que siga comiendo harina o arena, si depende de la disponibilidad del combustible, estamos embarcados".

El escepticismo ciudadano no es infundado. Una residente de Holguín denunció que al 10 de julio aún esperaba las seis libras anunciadas para abril: "Estamos a 10 de julio ya y todavía estamos esperando las 6 libras de arroz para abril, donación de China... por favor, seriedad y transparencia en la información".

Desde Guantánamo, una ciudadana reportó haber recibido solo tres libras cuando se anunciaron cinco. En el municipio holguinero de Sagua de Tánamo, las seis libras del mes de mayo tampoco habían llegado a muchas bodegas: "Si es que nos llega, está dudoso eso", escribió un vecino.

Desde Villa Clara, otra persona reclamó: "Y las que faltan aún en Santa Clara de las primeras cuatro, o es que se olvidaron de esas, es un engaño total".

Este anuncio se enmarca en meses de retrasos acumulados en la distribución del donativo chino. El arroz forma parte de un paquete de emergencia aprobado por el presidente chino Xi Jinping en enero: 60,000 toneladas de arroz y 80 millones de dólares en asistencia financiera.

Sumado a un primer compromiso de 30,000 toneladas, el total comprometido por China para Cuba en 2026 asciende a 90,000 toneladas.

El segundo cargamento, de 15,000 toneladas, llegó a La Habana el 23 de mayo y tardó casi 29 días en descargarse —tres veces el plazo original de 10 días— por escasez de combustible.

El tercer lote llegó al puerto de Santiago de Cuba el 28 de junio a bordo del buque CHL Neptune.

El trasfondo es una crisis alimentaria sin precedentes en Cuba, pues el país produce menos de 20 % del arroz que consume, casi 97 % de la población carece de acceso adecuado a alimentos y alrededor de 34 % de los hogares tuvo al menos un miembro que se acostó con hambre en los últimos 30 días.

El arroz en el mercado informal supera los 400 pesos por libra, frente a un salario estatal promedio de unos 7,000 pesos mensuales.

Mientras el régimen anuncia cifras en un mapa, desde Pilón, Granma, una ciudadana lo puso en perspectiva: "Desde diciembre de 2025 no vemos arroz".